Кент о возможных санкциях со стороны США против Тупицкого: "Мы всегда ищем возможность поддержать верховенство права"

США могут применить санкции против председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, в отношении которого нынешняя власть Украины выдвигает ряд обвинений.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эксклюзивном интервью "Радио Свобода" высказал временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

На вопрос о том, что, по данным источника "РС", Киев обращался в Вашингтон с призывом применить против Тупицкого такие же санкции, как и по олигарху Игорю Коломойскому, он ответил: "Мы всегда ищем возможность использовать механизмы в нашем законодательстве, чтобы поддержать верховенство права и бороться с коррумпированными официальными лицами. Я могу сказать только это".

На просьбу подтвердить или опровергнуть, действительно ли было такое обращение, Кент ответил: "Посмотрим".

