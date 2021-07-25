РУС
Кент о возможных санкциях со стороны США против Тупицкого: "Мы всегда ищем возможность поддержать верховенство права"

США могут применить санкции против председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, в отношении которого нынешняя власть Украины выдвигает ряд обвинений.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эксклюзивном интервью "Радио Свобода" высказал временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

На вопрос о том, что, по данным источника "РС", Киев обращался в Вашингтон с призывом применить против Тупицкого такие же санкции, как и по олигарху Игорю Коломойскому, он ответил: "Мы всегда ищем возможность использовать механизмы в нашем законодательстве, чтобы поддержать верховенство права и бороться с коррумпированными официальными лицами. Я могу сказать только это".

На просьбу подтвердить или опровергнуть, действительно ли было такое обращение, Кент ответил: "Посмотрим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицкий точно не вернется в КС, у Зеленского есть 100% рычаги влияния, - Вениславский

санкции (11869) Тупицкий Александр (234) Кент Джордж (50)
+17
Клоун, по факту, совершил преступление и теперь хочет прикрыться американцами. Но прикрываться будут им, со всех сторон
25.07.2021 17:31 Ответить
+10
Скотыняка - мягко сказано. Но здесь это неважно. А важно то, что клоун совершил преступление, и пытается тупо прикрыться от пали американцами. Что еще сильнее подчеркивает то, что он совершил.
25.07.2021 18:07 Ответить
+9
Адмирал Колчак когда-то сказал: "Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти".
Но адмирал Колчак не сказал, что делать с властью, которая состоит из артистов, проституток и кучеров.
25.07.2021 19:58 Ответить
Клоун, по факту, совершил преступление и теперь хочет прикрыться американцами. Но прикрываться будут им, со всех сторон
25.07.2021 17:31 Ответить
Більша скотиняка за зє либонь лише Ту....
25.07.2021 17:52 Ответить
Скотыняка - мягко сказано. Но здесь это неважно. А важно то, что клоун совершил преступление, и пытается тупо прикрыться от пали американцами. Что еще сильнее подчеркивает то, что он совершил.
25.07.2021 18:07 Ответить
особливо на фоні справи БЄбушки
25.07.2021 19:34 Ответить
Тупицкого Нарассию ! С аншлюзом имущества !
25.07.2021 17:31 Ответить
Ти рускій чи просто ідіот?
25.07.2021 17:32 Ответить
Не сорься с зеркалом ! А то убедятся что кацап !
25.07.2021 17:33 Ответить
А есть разница?
25.07.2021 17:45 Ответить
како имучиство? всё имучиство переписано на тёщу!
25.07.2021 18:16 Ответить
Яке відношення мають американці до цієї справи!?
25.07.2021 17:31 Ответить
Прямое
25.07.2021 17:32 Ответить
Антоха. Пойди пивка попей. Все трудишься трудишься!!!
25.07.2021 17:34 Ответить
"Яке відношення мають американці до цієї справи!?"
Американці дають Україні кількасот мільонів доларів щороку.
Їм хотілося би бачити тут якийсь позитивний результат.
Наприклад, можливості для інвестицій, які не будуть "доїти" місцеві силовики.
26.07.2021 08:46 Ответить
Байден разрешил Коломойскому и Зеленскому посетить США с дружественным визитом... Кредита не даст,но выпишет чек на 25 гривен каждому,на пачку сигарет....без Аргентинского порошка Путлера и Патрушева...
25.07.2021 17:34 Ответить
клован решил развалить независимую судебную систему!! Тупицкому- РЕСПЕКТ, ПОРОХА - в ПРЕЗИДЕНТЫ, 73% ЗЕскотов- ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, РОССИЯ!!!
25.07.2021 17:42 Ответить
Судя по новостям Тупорылый работает на ******** ! К чему тут респект ???
25.07.2021 17:46 Ответить
враг моего врага- мой ДРУГ!!!
25.07.2021 17:57 Ответить
ЮЛЯ НЕ БИКУЙ РЕСПЕКТАМИ, БАРИГИ ВЖЕ НЕ ВТРЕНДІ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ.
25.07.2021 18:17 Ответить
Особо не слежу за єтим делом,но зайду на блог Виталия Портникова,он знает все и про всех служивіх...
25.07.2021 17:52 Ответить
Лучше б ты Чекалкина читал.
25.07.2021 17:53 Ответить
С Димой Чекалкиным тусуюсь еще с времен его Веселих Яйєць...,а не якесь там Фаберже...
25.07.2021 18:02 Ответить
Сейчас Портников типо правильный парень.
Однако, его национальность и то, что он дрыснул из газеты «Газета 24» не рассчитавшись с коллективом, заставляют относиться к нему настороженно.
25.07.2021 19:04 Ответить
https://twitter.com/angelys667

https://twitter.com/angelys667 Сергей Дорожный https://twitter.com/angelys667 @angelys667 https://twitter.com/angelys667/status/1418533766939693057 23 июл.

...7 лет назад они начали набирать рос-укр язычные кадры. Не тех, кто выехал 20-30 лет назад, а недавно. Кто знаком с современным менталитетом и реалиями... шо с этого получится-хз, но это показатель того, шо они сами не понимают реалий Украины.

...У них пройопано наше направление, и не только наше. Достаточно посмотреть, кого в посольство назначают - Кольчугу, которая приняла самое деятельное участие в спецоперации по развороту Укр в мордор. Депил Кент, который на слушаниях в сенате рассказывает об агрессивной армии порохоботов...
Не только у нас просрано, а и в США, ЕС и НАТО. Алэ вынен тупый нарит этих стран. Бо если признать, шо не тупый нарит, то тогда придется называть, кто конкретно *******. И тут начинают палать жопы. Т ы ольгинский зродойоп и поливаешь дерьмом. Отака куйня малята. Скачем по граблям
25.07.2021 18:02 Ответить
можно проще?
25.07.2021 20:53 Ответить
Можно проще: это не мы сами все просрали, это в США для нас "неправильное внешнее управление".
26.07.2021 08:53 Ответить
Если Зеленский отдаст в аренду Крым Турции на 50 лет,РАБссия окажется в поллном Дерьме...
25.07.2021 18:10 Ответить
Теоретически возможно: вернуть назад, ведь в свое время Турция именно сдала Крым нарабсее в аренду. Но тогда кацапы отдадут Украине земли, которые получили от Украины за Крым. А там и драныкоеды-ябацтки подтянутся, тоже пiдлаталися нашими северными землями за Крым. ЗЫ... Ятибениверю:" А ты докажи". - Сравните карту Украины до 1954 года и после.
26.07.2021 01:23 Ответить
Цей Кент, можливо, зараз найкращий Друг України...
25.07.2021 18:18 Ответить
А хтось дуже добре сказав - якщо й є (а вони є) у зеленій плісняві зрадники, то вони чомусь прийняли оруддям своєї діяльності піарщиків клоунсько-дешево-комедійних проектів . Я думаю для розвалу країни на початках це успішний вибір, але атвєтка буде страшнішою ніж була Віті!
25.07.2021 19:39 Ответить
Это бред! Быстрее всего Зеля попадёт под американские санкции.
25.07.2021 19:46 Ответить
шо шо ?
25.07.2021 20:45 Ответить
В методичці так написано
25.07.2021 22:27 Ответить
Адмирал Колчак когда-то сказал: "Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти".
Но адмирал Колчак не сказал, что делать с властью, которая состоит из артистов, проституток и кучеров.
25.07.2021 19:58 Ответить
как не повторить ошибки ?
25.07.2021 23:26 Ответить
Сходить в театр, в публичный дом, поехать домой на такси. Расстрелять всех таксистов перед отступлением.
26.07.2021 00:07 Ответить
Не вибирать їх у владу!!! Ми вам казали у квітні 2019-го! Ви що відповідали? "Аби не барига"? Ну от і маєте "аби не баригу"!!!
26.07.2021 01:22 Ответить
президент включил данные о продажк ОВГЗ в годовую декларацию за 2019 год, которая была обнародована 30 мая 2020 года. 3 июля Смолий уволился с главы Нбу. Точнее попросили. А Тупицкий обнулил все не декларирования чиновников. Просто фарс
26.07.2021 04:35 Ответить
Решения суда по Тупицкому не могут принять, ума не хватает. так побежали к дяде Сему жаловаться. Тупое ничтжество сдающее суверенитет,
26.07.2021 07:31 Ответить
 
 