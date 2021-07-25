Российский адмирал Кулить солгал, что российская ПВО сбивает израильские ракеты - Хезболла заявила о гибели своих командиров от авиаудара

Российский адмирал ВМФ РФ Владимир Кулить солгал о сбитии израильских ракет во время последней ракетной атаки в Сирии,.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет Виктор Верцнер - майор резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ и основатель группы "Israel Supports Ukraine", которая занимается, в частности, поддержкой украинской армии.

"На первой фотографии Имад Эль Амин один из полевых командиров Хезболлы он, вместе с высокопоставленым иранским офицером, погибли в Сирии "при исполнении долга джихада", во время последней ракетной атаки в Сирии, как заявила пресс-служба Хезболлы.

На второй фотографии, контр-адмирал ВМФ России Владимир Кулить хвастается, как он сбил все израильские ракеты в ту ночь".



