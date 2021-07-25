РУС
Российский адмирал Кулить солгал, что российская ПВО сбивает израильские ракеты - Хезболла заявила о гибели своих командиров от авиаудара

Российский адмирал ВМФ РФ Владимир Кулить солгал о сбитии израильских ракет во время последней ракетной атаки в Сирии,.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет Виктор Верцнер - майор резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ и основатель группы "Israel Supports Ukraine", которая занимается, в частности, поддержкой украинской армии.

"На первой фотографии Имад Эль Амин один из полевых командиров Хезболлы он, вместе с высокопоставленым иранским офицером, погибли в Сирии "при исполнении долга джихада", во время последней ракетной атаки в Сирии, как заявила пресс-служба Хезболлы.

На второй фотографии, контр-адмирал ВМФ России Владимир Кулить хвастается, как он сбил все израильские ракеты в ту ночь".

Российский адмирал Кулить солгал, что российская ПВО сбивает израильские ракеты - Хезболла заявила о гибели своих командиров от авиаудара 01
Российский адмирал Кулить солгал, что российская ПВО сбивает израильские ракеты - Хезболла заявила о гибели своих командиров от авиаудара 02

Сирия (3159) Хезболла (35)
Топ комментарии
+64
Щоб кацап та й не збрехав....
25.07.2021 18:00 Ответить
+59
не дихнуть, як не брехнуть

Російські журналісти опублікували до Дня Військово-Морського флоту матеріал з винищувачем американського виробництва AV-8B Harrier II.
Грубу помилку помітив генерал-майор СБУ і військовий оглядач Віктор Ягун і вказав на неї у себе в Facebook.
"На Московії "Парламентська газета" в якості ілюстрації до Дня ВМФ своєї країни використала фотографію авіаносного ударного угруповання флоту США. Винищувач на фотографії - американо-британський AV-8B Harrier II", - зазначив Ягун.

Российский адмирал Кулить солгал, что российская ПВО сбивает израильские ракеты - Хезболла заявила о гибели своих командиров от авиаудара - Цензор.НЕТ 855
25.07.2021 17:58 Ответить
+50
московит і брехня слова синоніми
25.07.2021 17:59 Ответить
Страница 2 из 2
Теперь понятно, что именно имели в виду кацапы, когда говорили, что ихним комплексам "аналогов нет". Они просто пробел не там поставили, правильно - "анало говнет". Это многое объясняет
25.07.2021 20:53 Ответить
В НИХ взагалі якась тяга до ЦЬОГО - КАКА-ін, КАКА-кола, КАЛ-баса...
25.07.2021 21:25 Ответить
Они видать их "сбивают" мобильным приложением "Ракетауходи-GO"...
25.07.2021 19:55 Ответить
там только на ипло касаба посмотришь и все станет ясно. ему ничего говороть вообще не нужно.
25.07.2021 21:05 Ответить
Російський адмірал Куліть збрехав, що російська ППО збиває ізраїльські ракети. Хезболла заявила про загибель своїх командирів унаслідок авіаудару - Цензор.НЕТ 1041
25.07.2021 21:23 Ответить
Вообще то козломордый генера поначалу сбрехал
что русня с арабами сбили семь израильских ракет...
А потом выяснилось что ракет было всего четыре
и все они попали в свои цели...
25.07.2021 21:21 Ответить
так касабу брехать шо свинье в грязи валяться.
25.07.2021 21:24 Ответить
26.07.2021 03:24 Ответить
Tut nicego novogo.Izrael probyvajet raski PVO bez problem
25.07.2021 21:45 Ответить
Мультик не успели смотировать и Самому адмиралу пришлось отдуваться.
25.07.2021 22:55 Ответить
ещё и евреев хотел оболгать, это он зря ...
25.07.2021 23:30 Ответить
Он же под наркотиками, глюк словил как сбивает ракеты
26.07.2021 01:16 Ответить
интересно-а чего можно ждать от )(уйловского вояки??
26.07.2021 01:32 Ответить
Кацап як не обмане,то обов'язково збреше.
26.07.2021 05:52 Ответить
Якщо московит шевелить губами значить він бреше.
26.07.2021 06:59 Ответить
может фамилия адмирала Вадим Курить ?
26.07.2021 07:03 Ответить
Вірити кацапам - себе не поважати
26.07.2021 08:15 Ответить
Ви прочитали мою думку слово в слово,коли я побачив цю
інформацію! Вони кацапи вже думкою ракети сбивають!
26.07.2021 11:48 Ответить
Хезбола до мордован як будем діяти?
Москалі "Жєртви єсть?*показують що є* Ми гаварім что іх там нєт! Ми сбілі всє ракєти".

Пройшов час, правда вийшла на світ.
26.07.2021 08:59 Ответить
Врать так врать, генерал! Доложи мировой общественности, что израильские ракеты сбиты танком Т-14 Армата посредством запуска Су-57 (ну или Сцу-157), гиперсветовой ракетой Циркон. А Израиль уже стерт в ядерный пепел вундервафлей Авангард.
Учить тебя, барана...
26.07.2021 09:22 Ответить
Когда маскали правду говорили? Слово рузкого офицера)))
26.07.2021 11:25 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
26.07.2021 12:26 Ответить
Подежами і смертями ізраїльтян Ізраїль платить саме за колабораціонізм і загравання з Кремлем.
26.07.2021 12:50 Ответить
Пожежами
26.07.2021 12:50 Ответить
Чим вища посада чи більші погони у кацапа тим воно брехливіше. Сірійцям вони здають євреїв, а євреям сірійців. Нічого особистого, просто так виглядає кацап.
26.07.2021 12:51 Ответить
уж нагибали евреи русских, нагибали.. и тут выступил моряк купить...
26.07.2021 17:13 Ответить
Ну почему же? Он может быть и прав. Видимых ракет действительно было четыре,...да,да, строго четыре. Которые демонстративно шмальнули Ф-16, нук для близиру. А сколько было остальных ...Спайков!!!....неизвестно.
В очередной раз израильтяне снова спрятались за Расссиииююююю!!!!
26.07.2021 17:25 Ответить
то не адмирал... то чучело какое то... вот это Адмирал, последний, настоящий :
Російський адмірал Куліть збрехав, що російська ППО збиває ізраїльські ракети. Хезболла заявила про загибель своїх командирів унаслідок авіаудару - Цензор.НЕТ 3425
26.07.2021 17:46 Ответить
Атмирал СкулитЬ. Не вой и не сокрушайся жаба болотная. Небось 3D мультфильмов про вяличие и вундервафлю в 15000 проМахов от беспутина антихриста люциферовича насмотрелся. Атмирал жабодавного флота! Слезай с ЛСД.
26.07.2021 18:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 