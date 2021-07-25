Российский адмирал Кулить солгал, что российская ПВО сбивает израильские ракеты - Хезболла заявила о гибели своих командиров от авиаудара
Российский адмирал ВМФ РФ Владимир Кулить солгал о сбитии израильских ракет во время последней ракетной атаки в Сирии,.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет Виктор Верцнер - майор резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ и основатель группы "Israel Supports Ukraine", которая занимается, в частности, поддержкой украинской армии.
"На первой фотографии Имад Эль Амин один из полевых командиров Хезболлы он, вместе с высокопоставленым иранским офицером, погибли в Сирии "при исполнении долга джихада", во время последней ракетной атаки в Сирии, как заявила пресс-служба Хезболлы.
На второй фотографии, контр-адмирал ВМФ России Владимир Кулить хвастается, как он сбил все израильские ракеты в ту ночь".
что русня с арабами сбили семь израильских ракет...
А потом выяснилось что ракет было всего четыре
и все они попали в свои цели...
інформацію! Вони кацапи вже думкою ракети сбивають!
Москалі "Жєртви єсть?*показують що є* Ми гаварім что іх там нєт! Ми сбілі всє ракєти".
Пройшов час, правда вийшла на світ.
Учить тебя, барана...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
В очередной раз израильтяне снова спрятались за Расссиииююююю!!!!