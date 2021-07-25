С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен воин ОС, - пресс-центр

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня. С начала суток 25 июля зафиксировано 5 нарушений: четыре обстрела и один пролет беспилотника.

В пресс-центре Объединенных сил уточняют, что российские наемники вели огонь:

- неподалеку от Новозвановки - из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Крымского - из автоматических станковых гранатометов;

- у Нью-Йорка - из минометов 82-го калибра;

- в направлении населенного пункта Причепиловка - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Также в районе проведения операции Объединенных сил пиротехники ГСЧС разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 45 взрывоопасных предметов.

