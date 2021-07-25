РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7228 посетителей онлайн
Новости
6 469 15

Не менее 18 объектов в Киеве представляют потенциальную химическую опасность для проживающих неподалеку, - командир КАРС Пихало

Не менее 18 объектов в Киеве представляют потенциальную химическую опасность для проживающих неподалеку, - командир КАРС Пихало

В Киеве функционирует около двух десятков химически опасных объектов. Люди, проживающие рядом, находятся в зоне потенциального риска.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал, комментируя аварию на "Ривнеазоте", командир коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения" Дмитрий Пихало, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве функционирует примерно 18 химически опасных объектов, на которых в основном используется хлор и аммиак. Также есть несколько азотных предприятий. Люди, которые живут в зоне возможного поражения, подпадают под опасность. Если вы услышали сирену, вы должны закрыться у себя дома, включить радио, телевизор. Могут ездить специальные аварийные службы, такие, как наша, и проводить оповещение. Если что-то случается, сразу проводится оповещение населения. На заводе должна функционировать лаборатория. Если что-то случается, на заводе существует система оповещения, включаются сирены", - рассказал Пихало.

По словам спасателя, киевляне часто обращаются к ним, когда чувствуют какой-то химический запах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатель Госэкоинспекции Малеваный о взрыве на "Ривнеазоте": Есть основания считать, что руководство попыталось скрыть ЧП

"У нас много таких вызовов - ссорятся соседи и нашатырем обливают двери. Наша мобильная лаборатория приезжает, проводит замеры на наличие химических веществ", - пояснил он.

Напомним, о чрезвычайной ситуации на предприятии "Ривнеазот" стало известно во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

В ГСЧС заявляли, что концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.

После аварии на предприятии "Ривнеазот" в Украине проведут внеплановую проверку химически опасных объектов.

Также читайте: На всех химически опасных предприятиях Украины проведут внеплановые проверки, - Монастырский

Автор: 

Киев (26138) производство (539) угрозы (859) химия (94)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
бідне зебіля, таке перелякане...
показать весь комментарий
25.07.2021 19:17 Ответить
+7
Твій коментарій , кацап, засунь собі в дупу і не патякай!
Без вас розберемось )
показать весь комментарий
25.07.2021 19:18 Ответить
+4
Яка небезпека,це не хімічні заводи захопили житлові квартали а навпаки.Хто давав згоди на будівництва в небезпечних зонах?А тепер міська влада хоче своє нехлюйство списати на заводи.
показать весь комментарий
25.07.2021 19:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Токсичность секты сивочолого не в счет?
показать весь комментарий
25.07.2021 19:12 Ответить
бідне зебіля, таке перелякане...
показать весь комментарий
25.07.2021 19:17 Ответить
Твій коментарій , кацап, засунь собі в дупу і не патякай!
Без вас розберемось )
показать весь комментарий
25.07.2021 19:18 Ответить
чоколядна интоксикація ?

свинособакам біттер противопоказаний
показать весь комментарий
25.07.2021 20:45 Ответить
Да где уж нам уж.
Когда какое-то сборище называет себя Слугами да еще непросто слугами ,а слугами народа?!! они уже вызывют у окружающих удивление и ощущение неадекватности сего сборища .
Когда, руководителя этой секты на ровном месте называют величайшим лидером современности, возникает еще большее ощущение неадекватности этих людей.
А потом еще они оказываются еще и родовитыми аристократами, это уже точно похоже на Клуб людей однозначно неадекватных и даже опасных, т.е. на секту
показать весь комментарий
25.07.2021 22:45 Ответить
Яка небезпека,це не хімічні заводи захопили житлові квартали а навпаки.Хто давав згоди на будівництва в небезпечних зонах?А тепер міська влада хоче своє нехлюйство списати на заводи.
показать весь комментарий
25.07.2021 19:13 Ответить
А жилой комплекс возле ядерного реактора на проспекте Науки под самым забором института ядерной физики?
показать весь комментарий
25.07.2021 20:35 Ответить
А новострой " Вежа на Ломоносова" возле Института рака - приятное соседство ?
показать весь комментарий
25.07.2021 21:45 Ответить
А вот зачем там люди квартиры покупали? Знали прекрасно об этом. Это их решения. Их под дулами автоматов заставляли покупать? Не нойте постоянно-то не так, это не так.
показать весь комментарий
26.07.2021 07:50 Ответить
Люди не знали. Квартиры там могли купить только приезжие.
Они не думали, что если это лечится лучевой терапией,
то от от такого места стоит держаться подальше.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:10 Ответить
не 18 а 19!!! мой сосед сволочь самогон с утра и доночи гонит...вонидла стоит я вам скажу....я раз в 2014 в милицию пожалился приехали..через час вместе песни пели
показать весь комментарий
25.07.2021 19:47 Ответить
Самогон наш враг. Гоните его.
показать весь комментарий
25.07.2021 22:11 Ответить
Самую большую потенциальную опасность представляют для украинцев - клоуны в ВР, ОП и КМ !!!
показать весь комментарий
25.07.2021 19:58 Ответить
гадостней сине-ЗЕльоных водорослей ничего нет
показать весь комментарий
25.07.2021 20:48 Ответить
Коломойский фонит сильнее любого ядерного реактора.
показать весь комментарий
25.07.2021 21:46 Ответить
 
 