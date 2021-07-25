Не менее 18 объектов в Киеве представляют потенциальную химическую опасность для проживающих неподалеку, - командир КАРС Пихало
В Киеве функционирует около двух десятков химически опасных объектов. Люди, проживающие рядом, находятся в зоне потенциального риска.
Об этом в эфире "Украина 24" рассказал, комментируя аварию на "Ривнеазоте", командир коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения" Дмитрий Пихало, передает Цензор.НЕТ.
"В Киеве функционирует примерно 18 химически опасных объектов, на которых в основном используется хлор и аммиак. Также есть несколько азотных предприятий. Люди, которые живут в зоне возможного поражения, подпадают под опасность. Если вы услышали сирену, вы должны закрыться у себя дома, включить радио, телевизор. Могут ездить специальные аварийные службы, такие, как наша, и проводить оповещение. Если что-то случается, сразу проводится оповещение населения. На заводе должна функционировать лаборатория. Если что-то случается, на заводе существует система оповещения, включаются сирены", - рассказал Пихало.
По словам спасателя, киевляне часто обращаются к ним, когда чувствуют какой-то химический запах.
"У нас много таких вызовов - ссорятся соседи и нашатырем обливают двери. Наша мобильная лаборатория приезжает, проводит замеры на наличие химических веществ", - пояснил он.
Напомним, о чрезвычайной ситуации на предприятии "Ривнеазот" стало известно во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.
В ГСЧС заявляли, что концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.
После аварии на предприятии "Ривнеазот" в Украине проведут внеплановую проверку химически опасных объектов.
