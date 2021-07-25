РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4710 посетителей онлайн
Новости
2 733 1

Представитель посольства Украины в Польше Куц о состоянии пострадавших в ДТП украинцев: По оценкам врачей, можем говорить о сдержанном оптимизме

Представитель посольства Украины в Польше Куц о состоянии пострадавших в ДТП украинцев: По оценкам врачей, можем говорить о сдержанном оптимизме

Украинские дипломаты установили контакты с родственниками пострадавших и погибшего в результате дорожной аварии в Польше.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши консулы постоянно находятся на местах. Сегодня посетили наших граждан в медицинских учреждениях. С родственниками пострадавших и погибшего установлен контакт. Сейчас проходит процедура оформления всех документов и организационные моменты. Личные данные, к сожалению, не могу разглашать. Наши консулы на месте оказывают всю помощь, обеспечивают коммуникационную составляющую. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщил он.

Как отметил Куц, относительно пострадавших были осуществлены меры первой неотложной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец погиб в результате ДТП в Польше, - посольство

"Кроме того, были дополнительные обследования, чтобы выявить повреждения, которые могли не обнаружить при первом осмотре, чтобы исключить возможное ухудшение состояния. Я не могу давать оценку состоянию здоровья, в то же время врачи нам сказали, что первая ночь обычно является наиболее критической и тяжелой. Поэтому по оценкам врачей можем говорить о сдержанном оптимизме", - рассказал сотрудник посольства.

Напомним, 24 июля в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро граждан Украины. Один из них позже умер.

Автор: 

ДТП (7745) Польша (8828) посольство Украины (338)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що ви про цю трагедію вже другий день розказуєте? У нас кожен день до двох десятків потопальників, розбитих на дорогах і молодих хлопців з ООС з травматичними ампутаціями. А ви про ДТП у Польщі.
показать весь комментарий
25.07.2021 21:23 Ответить
 
 