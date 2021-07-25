Представитель посольства Украины в Польше Куц о состоянии пострадавших в ДТП украинцев: По оценкам врачей, можем говорить о сдержанном оптимизме
Украинские дипломаты установили контакты с родственниками пострадавших и погибшего в результате дорожной аварии в Польше.
Об этом в эфире "Украина 24" рассказал советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши консулы постоянно находятся на местах. Сегодня посетили наших граждан в медицинских учреждениях. С родственниками пострадавших и погибшего установлен контакт. Сейчас проходит процедура оформления всех документов и организационные моменты. Личные данные, к сожалению, не могу разглашать. Наши консулы на месте оказывают всю помощь, обеспечивают коммуникационную составляющую. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщил он.
Как отметил Куц, относительно пострадавших были осуществлены меры первой неотложной помощи.
"Кроме того, были дополнительные обследования, чтобы выявить повреждения, которые могли не обнаружить при первом осмотре, чтобы исключить возможное ухудшение состояния. Я не могу давать оценку состоянию здоровья, в то же время врачи нам сказали, что первая ночь обычно является наиболее критической и тяжелой. Поэтому по оценкам врачей можем говорить о сдержанном оптимизме", - рассказал сотрудник посольства.
Напомним, 24 июля в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро граждан Украины. Один из них позже умер.
