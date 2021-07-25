РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4710 посетителей онлайн
Новости
29 196 219

Министр при президенте Польши Дера о "Северном потоке - 2": Нас предали, и победитель - Путин

Министр при президенте Польши Дера о "Северном потоке - 2": Нас предали, и победитель - Путин

Министр при президенте Польши Анджей Дера прокомментировал заключенное между Германией и США соглашение о завершении строительства газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Миром правят деньги, а не ценности. Польша встала на сторону ценностей", - так министр при президенте Польши Анджей Дера прокомментировал заключенное между Германией и США соглашение о завершении строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Что касается "Северного потока - 2", то решения были приняты намного раньше и последовательно выполнялись. Польская внешняя политика заключалась в том, что мы искали союзников в вопросе остановки "Северного потока - 2", - напомнил Дера. Он отметил, что "против строительства "Северного потока - 2" высказались "все страны Балтии, Евросоюз, Европарламент. Оказалось, что Германия выше Европейского союза, интересы Германии важнее интересов Европейского союза, и это свидетельствует о серьезной проблеме", - добавил Дера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп раскритиковал Байдена за "Северный поток-2" и заявил, что проводил самую жесткую политику в отношении России

"Нас предали, и победитель - президент Путин, Россия победила, ей гарантированы поставки газа на ближайшие годы, мощные источники средств. Германия будет распределять этот газ, возможно, найдет технологию для использования этого газа, они также получат от этого огромную прибыль, а остальные будут просто наблюдать за этим", - резюмировал Дера.

Напомним, 21 июля администрация Байдена и МИД Германии сообщили о соглашении о прекращении спора по поводу газопровода. Хотя в тексте американо-германского соглашения об этом нет упоминания, представители Госдепартамента США заявили, что соглашение будет означать отказ от попыток остановить проект посредством санкций. По словам Вашингтона, целью этого юридически необязательного соглашения является ограничение негативного воздействия "Северного потока–2" на Украину и страны региона, включая Польшу.

В рамках соглашения Германия также должна использовать все возможные средства давления, чтобы продлить на срок до 10 лет соглашение о транзите газа из РФ через Украину, срок действия которого истекает в 2024 году. Украина ежегодно получает 1,5–3 млрд долларов за транзит.

Германия также создаст Зеленый фонд для Украины, чтобы "поддержать энергетическую трансформацию Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность". Для этого Германия должна внести не менее 175 миллионов долларов США и вместе с США "поддержать и продвигать" инвестиции на сумму не менее 1 миллиарда долларов США.

Также читайте: Германия сможет лицензировать работу "Северного потока-2", - Кент

Автор: 

Польша (8828) Северный поток (1463)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+38
Польща подає в суди і виграє компенсації. А в нас зеля на лапу собі візьме і все. Українці в лохах лишаться.
показать весь комментарий
25.07.2021 20:04 Ответить
+35
У мене таке враження що Зєля не тільки на лапу, а і в рот бере.
показать весь комментарий
25.07.2021 20:06 Ответить
+27
Українець заплатить за президентство блазня. Шалені борги зростають.
показать весь комментарий
25.07.2021 20:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
а че это меня а не вас сладкоежек колбасит от сладкого ?! это что неправда что я написал?!
показать весь комментарий
26.07.2021 00:51 Ответить
Миром правят деньги, а не ценности. Типа Украина покупает ЕС газ.......ржу не магу.....польские юлитимошенко переняв опыт имеют Украину с ее населением в четыре раза больше............а сейчас корыто прикрывают......вот и все визги.....
показать весь комментарий
26.07.2021 01:34 Ответить
Надо всем прогрессивным силам сплотиться вокруг польши. Страны прилегающие к польше обязаны заключить Договор о взаимопомощи. Варшавский договор будет корневой осью в противостоянию возроставшего влияния Германии на континенте, стремящейся к гегемонии.
показать весь комментарий
26.07.2021 05:38 Ответить
И кто будет в этой компании? Прибалтика и Украина? Будете подавать на Германию в суд, вот только на адвокатов Германия вам денег не даст, а своих у вас нет - для этого надо сначала их заработать.
показать весь комментарий
26.07.2021 05:51 Ответить
"Який ще дощ, Манько?
Вставай, нас обісцяли."©
Министр при президенте Польши Дера просто назвал вещи своими именами. Ждать осталось недолго - многое, особенно истинную цену пресловутых "европейских ценностей" объяснит то, где и кем всплывёт отставленная Ангела Хорстовна?
показать весь комментарий
26.07.2021 05:59 Ответить
С каких это пор Польша интересуется Европейскими ценностями? Ей больше по душе американские ценности.
показать весь комментарий
26.07.2021 07:00 Ответить
она в ЕС....если ты не знал
показать весь комментарий
26.07.2021 12:54 Ответить
ещё раз пишу первый раз понел и писал об этом гдето с 2017 - нинадо нам в ес мы там очень
очень очень бэдные и неродственники- так обслуга, в нато нужно и то только потому что там
штаты и бриты... ес - это не то что у них написано на бумаге, сталинская конституция была од
ной из самых лучшых в мире....
показать весь комментарий
26.07.2021 07:54 Ответить
Міністр при президенті Польщі Дера про "Північний потік-2": Нас зрадили, і переможець - Путін - Цензор.НЕТ 7370
показать весь комментарий
26.07.2021 10:35 Ответить
Я не фанат Зе, но сваливать на него вину за сп-2 - глупо. Потоки (Турецкий, СП-1) строились и до него. Всем способным мыслить людям было с самого начала понятно, что этот проект завершится. Потому что "европейские ценности" - это что-то абстрактное, а бабки от продажи газа, который в условиях отказа от угля приобретает еще большую ценность, совсем другое. Германия положила болт на интересы члена ЕС - Польшу и кто-то верит, что вопрос мог решить президент страны, которую не рассматривают даже в качестве кандидата? Неужели можно быть такими наивными?
показать весь комментарий
26.07.2021 08:17 Ответить
ИМХО, Украина с этоготсоглашения поимела максимум, потому что:
1. До 24-го года остается транзит
2. Упадет кэш, пусть и небольшой, но все же.
3. Получены гарантии в случае нападения врага на Украину.
Ну а нам нужно быть готовым к увеличению платежек на газ. Потому что невозможно, разрывая связи с врагом, мутить с ним экономические интересы. Мы потому и не ценили нашу независимость, чтотона нам досталась легко: без крови, без финасовых затрат. Спросите у жителей стран Балтики, КАКИЕ у них платежки за газ еще с 90-х. И люди были готовы их оплачивать, лишь бы быть подальше от кацапов. Так и нам нужно поступать, если хотим, чтоб наши дети уже никогда не говорили по русски и считали кацапов врагами.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:22 Ответить
Три года пройдут быстро,а что потом?за газ уже надо платить кучу денег,на эти три года никто не даст гарантию ни на что!
показать весь комментарий
26.07.2021 08:43 Ответить
У вас есть свой газ,можно было начать разработки в 1991,чем вы 30 лет занимались?
показать весь комментарий
26.07.2021 09:49 Ответить
"чем вы 30 лет занимались?" ГРАБИЛИ,ГРАБИЛИ И ЕЩЕ РАЗ ГРАБИЛИ...
показать весь комментарий
26.07.2021 10:18 Ответить
Проста відповідь на питання чому Україна така бідна.

https://www.youtube.com/watch?v=_ges7gx2nc8
показать весь комментарий
26.07.2021 12:04 Ответить
Сміливий дядько. Цікаво в нашому уряді знайдеться хтось здатний сказати те саме?
показать весь комментарий
26.07.2021 12:21 Ответить
Украина вторая после Норвегии страна по добыче газа!Но во многих странах Европыне добывающих ни куба газа цена такая же,даже ниже,вот как мы дошли до такой жизни?Зельмана на второй срак!
показать весь комментарий
26.07.2021 13:41 Ответить
Страница 3 из 3
 
 