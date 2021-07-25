Министр при президенте Польши Дера о "Северном потоке - 2": Нас предали, и победитель - Путин

Министр при президенте Польши Анджей Дера прокомментировал заключенное между Германией и США соглашение о завершении строительства газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Миром правят деньги, а не ценности. Польша встала на сторону ценностей", - так министр при президенте Польши Анджей Дера прокомментировал заключенное между Германией и США соглашение о завершении строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Что касается "Северного потока - 2", то решения были приняты намного раньше и последовательно выполнялись. Польская внешняя политика заключалась в том, что мы искали союзников в вопросе остановки "Северного потока - 2", - напомнил Дера. Он отметил, что "против строительства "Северного потока - 2" высказались "все страны Балтии, Евросоюз, Европарламент. Оказалось, что Германия выше Европейского союза, интересы Германии важнее интересов Европейского союза, и это свидетельствует о серьезной проблеме", - добавил Дера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп раскритиковал Байдена за "Северный поток-2" и заявил, что проводил самую жесткую политику в отношении России

"Нас предали, и победитель - президент Путин, Россия победила, ей гарантированы поставки газа на ближайшие годы, мощные источники средств. Германия будет распределять этот газ, возможно, найдет технологию для использования этого газа, они также получат от этого огромную прибыль, а остальные будут просто наблюдать за этим", - резюмировал Дера.

Напомним, 21 июля администрация Байдена и МИД Германии сообщили о соглашении о прекращении спора по поводу газопровода. Хотя в тексте американо-германского соглашения об этом нет упоминания, представители Госдепартамента США заявили, что соглашение будет означать отказ от попыток остановить проект посредством санкций. По словам Вашингтона, целью этого юридически необязательного соглашения является ограничение негативного воздействия "Северного потока–2" на Украину и страны региона, включая Польшу.

В рамках соглашения Германия также должна использовать все возможные средства давления, чтобы продлить на срок до 10 лет соглашение о транзите газа из РФ через Украину, срок действия которого истекает в 2024 году. Украина ежегодно получает 1,5–3 млрд долларов за транзит.

Германия также создаст Зеленый фонд для Украины, чтобы "поддержать энергетическую трансформацию Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность". Для этого Германия должна внести не менее 175 миллионов долларов США и вместе с США "поддержать и продвигать" инвестиции на сумму не менее 1 миллиарда долларов США.

Также читайте: Германия сможет лицензировать работу "Северного потока-2", - Кент