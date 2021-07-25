Новый начальник управления Госпродпотребслужбы Одесчины Пудрик установил "прайс" для аграриев, - журналист Плинский

За фитосанитарные сертификаты Госпродпотребслужбы в Одесской области с аграриев собирают по 1$ с тонны экспортного зерна.

Об этом журналист Евгений Плинский пишет в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Это слишком много! И по 0.25% от инвойса - тоже много! Вы прочли краткие новости первых дней работы Дениса Пудрика на посту начальника ДПСС (Госпродпотребслужбы. - Ред.) Одесской области", - уверен журналист.

Он рассказал, какое отношение к таможне имеет Госпродпотребслужба: "Без их фитосанитарного контроля ничего не попадет в страну, и не выйдет из порта. Все ради защиты потребителя!".

Плинский заявляет, что "основная кормушка" инспекторов - экспорт зерновых и выдача фитосанитарного сертификата, без которого груз из порта не выпустят.

"А сертификат делать оооочень долго, и не факт что в зерне не найдут "фузариоз", "головню" или какой еще грибок или заразу, похоронив вашу партию. Ускорить выдачу сертификата и обезопасить себя от находок в зерне того, чего там нет, можно по прайсу 1$ с тонны, или 0.25% от цены инвойса. Прайс говорят, установил лично Пудрик. И аграрии платят, ибо надо работать", - сообщил журналист.

Он призвал аграриев открыто рассказать о беспределе с фитосанитарным контролем и вымогательстве Госпродпотребслужбы.

