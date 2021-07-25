РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4574 посетителя онлайн
Новости Взяточники
17 482 71

Новый начальник управления Госпродпотребслужбы Одесчины Пудрик установил "прайс" для аграриев, - журналист Плинский

Новый начальник управления Госпродпотребслужбы Одесчины Пудрик установил "прайс" для аграриев, - журналист Плинский

За фитосанитарные сертификаты Госпродпотребслужбы в Одесской области с аграриев собирают по 1$ с тонны экспортного зерна.

Об этом журналист Евгений Плинский пишет в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Это слишком много! И по 0.25% от инвойса - тоже много! Вы прочли краткие новости первых дней работы Дениса Пудрика на посту начальника ДПСС (Госпродпотребслужбы. - Ред.) Одесской области", - уверен журналист.

Он рассказал, какое отношение к таможне имеет Госпродпотребслужба: "Без их фитосанитарного контроля ничего не попадет в страну, и не выйдет из порта. Все ради защиты потребителя!".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Госпродпотребслужбы, "разрешавший" ресторанам Одесчины работать во время карантина, предстанет перед судом, - ГБР. ФОТОрепортаж

Плинский заявляет, что "основная кормушка" инспекторов - экспорт зерновых и выдача фитосанитарного сертификата, без которого груз из порта не выпустят.

"А сертификат делать оооочень долго, и не факт что в зерне не найдут "фузариоз", "головню" или какой еще грибок или заразу, похоронив вашу партию. Ускорить выдачу сертификата и обезопасить себя от находок в зерне того, чего там нет, можно по прайсу 1$ с тонны, или 0.25% от цены инвойса. Прайс говорят, установил лично Пудрик. И аграрии платят, ибо надо работать", - сообщил журналист.

Он призвал аграриев открыто рассказать о беспределе с фитосанитарным контролем и вымогательстве Госпродпотребслужбы.

Новый начальник управления Госпродпотребслужбы Одесчины Пудрик установил прайс для аграриев, - журналист Плинский 01

Также смотрите: Скандальный экс-таможенник Пудрик выиграл конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы Одесчины, уже вижу, как этот тип защищает права потребителей, - Саакашвили. ДОКУМЕНТ

Автор: 

взятка (6229) Одесская область (3825) Госпродпотребслужба (261) Плинский Евгений (41)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
Плинский - " Новый начальник управления Госпродпотребслужбы Одесчины Пудрик установил "прайс" для аграриев...."
**************************************************************************
Новый начальник управления Госпродпотребслужбы Одесчины Пудрик установил "прайс" для аграриев, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 3325
показать весь комментарий
25.07.2021 22:21 Ответить
+41
"Миші" Зеленського нам обходяться вже дорожче страусів Януковича (с)

Новый начальник управления Госпродпотребслужбы Одесчины Пудрик установил "прайс" для аграриев, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 8236
показать весь комментарий
25.07.2021 22:22 Ответить
+35
Новый начальник управления Госпродпотребслужбы Одесчины Пудрик установил "прайс" для аграриев, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 7252
показать весь комментарий
25.07.2021 22:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Новый начальник управления Госпродпотребслужбы Одесчины Пудрик установил "прайс" для аграриев, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 7252
показать весь комментарий
25.07.2021 22:21 Ответить
В Одесі панує мафія! Української влади немає! Губернатор Гриневецький поставив свого зятя головою райради Б.Дністровського району щоб дерибанити заповідні Дністровська плавні! Всім насипати на українські закони, всі рублять бабло!
показать весь комментарий
25.07.2021 23:21 Ответить
КОРРУПЦИЯ....
показать весь комментарий
25.07.2021 23:43 Ответить
Классовая диктатура бюрократического класса, наемного государственного менеджмента, это когда бюрократия сама себе пишет законы, сама их исполняет и сама по ним судит.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:12 Ответить
Інвестняні вони такі... і "слуги" господарям обходились завжди дорого!
показать весь комментарий
26.07.2021 13:08 Ответить
https://pep.org.ua/uk/person/52487
показать весь комментарий
26.07.2021 07:18 Ответить
Було б дивно, якби в Одесі було якось інакше.
показать весь комментарий
25.07.2021 22:13 Ответить
Особливо, після таких призначень.
показать весь комментарий
25.07.2021 22:15 Ответить
А якби призначили не Пудрика а Шмудрика, - було б інакше?
показать весь комментарий
25.07.2021 22:17 Ответить
Не знаю, що було б аби, але абсолютно очевидно, що саме це і мало статися, після призначення бездонної прірви-пудрика.
показать весь комментарий
25.07.2021 22:26 Ответить
Якби в годину призначення претендент бува у вишиванці, то було би зовсім по-іншому! Ось так.
показать весь комментарий
25.07.2021 22:27 Ответить
Я так думаю, що у разі призначення тебе на цю посаду, ти б неодмінно знизив плату за фітосанитарні сертификати для експортерів нашого зерна зерновими олігархами України до нульового рівня. ( за такі поблажки тобі обовязково б "подякували" експортери) Але все це ти б робив під патріотиченими гаслами.
показать весь комментарий
25.07.2021 23:13 Ответить
Новый начальник управления Госпродпотребслужбы Одесчины Пудрик установил "прайс" для аграриев, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 7928
показать весь комментарий
25.07.2021 22:14 Ответить
Новый начальник управления Госпродпотребслужбы Одесчины Пудрик установил "прайс" для аграриев, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 5295
показать весь комментарий
25.07.2021 22:25 Ответить
Такого кабана не кожна гіляка витримає...
показать весь комментарий
25.07.2021 23:06 Ответить
Смерека имеет достаточно прочную древесину.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:56 Ответить
навіть одеський балкон?
показать весь комментарий
26.07.2021 10:35 Ответить
Так цього найчеснішого здається викрали в Молдові,кажуть і ноти якісь дипломатичні були.
показать весь комментарий
26.07.2021 06:46 Ответить
Цим фото все сказано!
показать весь комментарий
26.07.2021 12:03 Ответить
ТЮ на "підтяжку" волонтерить. Бо вона ж біднесенька, як церковна миша...
показать весь комментарий
25.07.2021 22:14 Ответить
И Щуку бросили в реку©
Реку бабла..
показать весь комментарий
25.07.2021 22:19 Ответить
****** це той клоун, який складається з муж і сина?
показать весь комментарий
25.07.2021 22:19 Ответить
Смешно....
Х шо поменяется...
показать весь комментарий
25.07.2021 22:19 Ответить
наверное сертификаты Зе-леного цвета
показать весь комментарий
25.07.2021 22:20 Ответить
Плинский - " Новый начальник управления Госпродпотребслужбы Одесчины Пудрик установил "прайс" для аграриев...."
**************************************************************************
Новый начальник управления Госпродпотребслужбы Одесчины Пудрик установил "прайс" для аграриев, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 3325
показать весь комментарий
25.07.2021 22:21 Ответить
Ну при чем тут Зеленский?😁😁😁😁😁😁
показать весь комментарий
25.07.2021 22:22 Ответить
Вот и я о том же, "хуже не будет", "какая разница"😁😁😁😁
показать весь комментарий
25.07.2021 23:04 Ответить
"Миші" Зеленського нам обходяться вже дорожче страусів Януковича (с)

Новый начальник управления Госпродпотребслужбы Одесчины Пудрик установил "прайс" для аграриев, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 8236
показать весь комментарий
25.07.2021 22:22 Ответить
Цікаво, а тих мишей, що з'їли вагони зерна з держрезерву вже знайшли? Чи це саме вони роззявили рота на решту?
Так... Просто цікаво....
показать весь комментарий
25.07.2021 22:24 Ответить
Новый начальник управления Госпродпотребслужбы Одесчины Пудрик установил "прайс" для аграриев, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 7544
показать весь комментарий
25.07.2021 22:24 Ответить
Это были Свинарчуки)))))
показать весь комментарий
25.07.2021 23:06 Ответить
одни реальный урожай скрывают- другие их нагибают и в хвост и в гриву ... круговая порука ёпт...
показать весь комментарий
25.07.2021 22:24 Ответить
Если не в теме, лучше молчи. Какой нахрен "скрывать урожай", если речь идет об экспорте?!
показать весь комментарий
26.07.2021 09:03 Ответить
Ойц!!
Таки Пусик впопупуредників та наступників влаштовує...
ПР=БПП = ЗЕ..????
Круговарот лайна??
показать весь комментарий
25.07.2021 22:25 Ответить
Країна вічного Пудрика, куди Осел дивиться?
показать весь комментарий
25.07.2021 22:26 Ответить
На відкрати.
показать весь комментарий
25.07.2021 22:28 Ответить
В кубышку, в которую пудрики насыпают.
показать весь комментарий
26.07.2021 09:04 Ответить
судя по репе цей пудрик
доест всё
до последней зернинки
после чего и хлебушек
будет по доллару за буханку
показать весь комментарий
25.07.2021 22:30 Ответить
Тей випадок- Хєр прогодуєш.🤣
показать весь комментарий
25.07.2021 22:35 Ответить
тю, так УЖЕ по долару за буханку.
Глянь на ценники.
показать весь комментарий
25.07.2021 23:11 Ответить
глянул бы я
да очередь - твоя
показать весь комментарий
25.07.2021 23:23 Ответить
так хлебушек уже по долару и даже больше
показать весь комментарий
26.07.2021 07:43 Ответить
Прайс официальный. О.25% при переводе денег снимают. 1$ с тоны, которая вывозится по $240. Журналист огласил желание бедных зернотрейдеров. Фитосертификат это гарантия качества твоего зерна и используется для экспорта.
показать весь комментарий
25.07.2021 22:35 Ответить
физиогномика не врёт.
свинорылый жулик.
показать весь комментарий
25.07.2021 22:37 Ответить
Приходилось сталкиваться фитосанитарной службой с начала 90-х (правда это не в Одессе, но это не имеет значения). Тогда вся областная служба помещалась в 3-х комнатах и состояла из нескольких пожилых женщин. Тогда карантинный сертификат на экспорт нескольких вагонов зерна они делали максимум за три дня, в благодарность я приносил своему инспектору шоколадку. И всё! Но позже, поняв какая это жила, к ней присосались специалисты посерьёзнее - через Кабмин запустили несколько крючкотворных "положений по усилению контроля в целях защиты потребителей..." (они это отлично умеют), в управлении сделали евроремонт, заняли весь этаж, бабушек-инспекторов заменили бравые молодые парни типа Рубрика (только они тогда были более стройными), свои расценки установили соответственные, и пошло-поехало. И длиться это уже много лет и конца не видно... ((
показать весь комментарий
25.07.2021 22:37 Ответить
Поздравляю идиотов73%, вы сделали себя вместе!
показать весь комментарий
25.07.2021 22:44 Ответить
Коли воно вже лусне??!!!
👿
показать весь комментарий
25.07.2021 22:44 Ответить
Честнейший человек!!!
Новий начальник управління Дежржпродспоживслужби Одещини Пудрик встановив "прайс" для аграріїв, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 8935
показать весь комментарий
25.07.2021 22:50 Ответить
Пудрик зять Куніцина, який вжожив в ОП. Тому пудрики всім і керують...
показать весь комментарий
25.07.2021 22:52 Ответить
Це ж Зеліни новиє літса.
показать весь комментарий
25.07.2021 23:05 Ответить
Если есть служба от которой зависит ваш бизнес - вам обязательно предложат платить или идти на хэ,по другому не будет,просто раньше ставки были божеские,но после каждых новых выборов поборы растут.
показать весь комментарий
25.07.2021 23:19 Ответить
а если цього пудрыка-сына булочника - припудрыть мукою
с него бы вышел не таможник, а не хреновый пельмэнь
показать весь комментарий
25.07.2021 23:27 Ответить
этого Кудрика только за одну рожу сажать можноНовий начальник управління Дежржпродспоживслужби Одещини Пудрик встановив "прайс" для аграріїв, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 1935
показать весь комментарий
25.07.2021 23:39 Ответить
«Весельчак»🤫
показать весь комментарий
26.07.2021 01:40 Ответить
Глядя на эту благородную честную морду вспомнил выражение-"так вот они ЗАКРОМА Родины".
показать весь комментарий
26.07.2021 09:12 Ответить
Подобные пудрики в огне не горят и в воде не тонут. То на таможне пристроят свою огроменную рожу как жопу,то в госпотребслужбе. То ещё где-то на потоке. И кругом воруют. Роблять це разом,хуле.
показать весь комментарий
25.07.2021 23:48 Ответить
А уже где-то в конце нулевых годов (ещё до Яныка) хотели перед Новым годом завезти из Турции немного апельсин-********. Пошли с директором к нашим Пудрикам, и нам ответили так - вот номер телефона в Киеве, звоните и договаривайтесь, если договоритесь, мы примем от вам заявление на выдачу разрешительного фитосертификата для пропуска ******** через границу. Директор позвонил, ему назвали цифру... и он порвал этот контракт и больше к этой теме не возвращался.
Что было при Яныке, когда таможней керував Калетник это отдельная песня.
показать весь комментарий
26.07.2021 00:03 Ответить
надо чтобы был большой общественный резонанс в каждом из таких случаев, если все будут молча заносить деньги то свиньи типа этих пудриков будут вечно упиваться своей безнаказанностью и вседозволенностью возле корыта. Хотя мне кажется что в нашей стране уже только суд Линча сможет как то изменить ситуацию
показать весь комментарий
26.07.2021 01:37 Ответить
Лінч уже бував у Києві. Придивлявся, певно.
Але побачив, що тутешній піпл хаває, переважно, "Сватів", а не "Твін Пікс"...

Новий начальник управління Дежржпродспоживслужби Одещини Пудрик встановив "прайс" для аграріїв, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 2426
показать весь комментарий
26.07.2021 03:11 Ответить
Не цей лінч, а справжній був тут в 14 році і побачив що піпл вибрав баригу.
показать весь комментарий
26.07.2021 07:07 Ответить
Не резонанс, уважаемый. Нужен арест, уголовное дело и срок с конфискацией. А по поводу срока можно уже и резонанс. Вот тогда у нас хоть какой-то шанс будет оторваться от дна.
показать весь комментарий
26.07.2021 09:07 Ответить
тихо ша. это инвесст няня в работе
показать весь комментарий
26.07.2021 05:57 Ответить
Киллера пусть наймут .дешевле будет..
показать весь комментарий
26.07.2021 06:39 Ответить
А "шимпанЗЕ" тут нідочого.Як казав Богдан::Он в доміке".
показать весь комментарий
26.07.2021 08:08 Ответить
Кодло Зели носится с эти Пудриком как курица с яйцом и не знают где его пристроить, чтобы самим не опозориться.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:07 Ответить
 
 