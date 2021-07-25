Новый начальник управления Госпродпотребслужбы Одесчины Пудрик установил "прайс" для аграриев, - журналист Плинский
За фитосанитарные сертификаты Госпродпотребслужбы в Одесской области с аграриев собирают по 1$ с тонны экспортного зерна.
Об этом журналист Евгений Плинский пишет в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Это слишком много! И по 0.25% от инвойса - тоже много! Вы прочли краткие новости первых дней работы Дениса Пудрика на посту начальника ДПСС (Госпродпотребслужбы. - Ред.) Одесской области", - уверен журналист.
Он рассказал, какое отношение к таможне имеет Госпродпотребслужба: "Без их фитосанитарного контроля ничего не попадет в страну, и не выйдет из порта. Все ради защиты потребителя!".
Плинский заявляет, что "основная кормушка" инспекторов - экспорт зерновых и выдача фитосанитарного сертификата, без которого груз из порта не выпустят.
"А сертификат делать оооочень долго, и не факт что в зерне не найдут "фузариоз", "головню" или какой еще грибок или заразу, похоронив вашу партию. Ускорить выдачу сертификата и обезопасить себя от находок в зерне того, чего там нет, можно по прайсу 1$ с тонны, или 0.25% от цены инвойса. Прайс говорят, установил лично Пудрик. И аграрии платят, ибо надо работать", - сообщил журналист.
Он призвал аграриев открыто рассказать о беспределе с фитосанитарным контролем и вымогательстве Госпродпотребслужбы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Реку бабла..
Х шо поменяется...
**************************************************************************
Так... Просто цікаво....
Таки Пусик впопупуредників та наступників влаштовує...
ПР=БПП = ЗЕ..????
Круговарот лайна??
доест всё
до последней зернинки
после чего и хлебушек
будет по доллару за буханку
Глянь на ценники.
да очередь - твоя
свинорылый жулик.
👿
с него бы вышел не таможник, а не хреновый пельмэнь
Что было при Яныке, когда таможней керував Калетник это отдельная песня.
Але побачив, що тутешній піпл хаває, переважно, "Сватів", а не "Твін Пікс"...