Модель и экс-помощницу главы Львовского облсовета Самолук оштрафовали и лишили прав за ДТП под наркотиками
Галицкий районный суд Львова оштрафовал на 17 тыс. грн и лишили водительских прав 24-летнюю львовскую модель Анну-Марьяну Самолук.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET, 28 мая около 16:00 на ул. Ковжуна во Львове автомобиль Tesla наехал на припаркованный автомобиль Porsche Cayenne. Водитель Tesla сразу скрылась с места ДТП. Когда 24-летнюю водителя нашли патрульные, то решили проверить ее состояние. Результат теста в больнице показал, что водитель управляла машиной под действием экстази (MDMA), метамфетамина и амфетамина.
Анна-Марьяна Самолук предоставила полиции объяснения, что праздновала свой день рождения и считала, что уже не находится в состоянии наркотического опьянения. Водитель не отрицала свою вину.
Уже во время рассмотрения админпротокола в Галицком райсуде 21 июля адвокат водителя отрицал, что она была в состоянии наркотического опьянения за рулем. Но никаких доказательств этой позиции суд не увидел.
Судья Виталий Стрельбицкий признал Анну-Марьяну Самолук виновной в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушении ПДД и оставлении места ДТП. Суд оштрафовал ее на 17 тыс. грн с лишением водительских прав на год. Девушка может в течение 10 дней подать апелляцию на это судебное постановление.
Известно, что Анна-Марьяна Самолук с детства работает моделью, в 2017 году вошла в финал конкурса "Мисс Украина". Также она была помощницей экс-депутата и председателя Львовского областного совета 6 созыва Петра Колодия.
Модель - опытный образец по которому осуществляется массовое производство.
Они не видят надобностм в талии
Судя по маркам автомобилей хоть где-то в Украине закончилась эпоха бедности. Впрочем, правильнее сказать, что у кое- кого в Украине она никогда и не начиналась.
2. Втеча з місця ДТП.
3. Під наркотою.
Лише 17 тис і права на 1 рік?
Тому що на Теслі була та є у неї Благовдуватєль?
Хоча за зраду бубочкє нічого.
Фєрташу борги списують.
В Одесі з мордви чорти перекривають шлях на дорозі і буянять... Ох ці служителі Феміди...