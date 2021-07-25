РУС
Модель и экс-помощницу главы Львовского облсовета Самолук оштрафовали и лишили прав за ДТП под наркотиками

Галицкий районный суд Львова оштрафовал на 17 тыс. грн и лишили водительских прав 24-летнюю львовскую модель Анну-Марьяну Самолук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET, 28 мая около 16:00 на ул. Ковжуна во Львове автомобиль Tesla наехал на припаркованный автомобиль Porsche Cayenne. Водитель Tesla сразу скрылась с места ДТП. Когда 24-летнюю водителя нашли патрульные, то решили проверить ее состояние. Результат теста в больнице показал, что водитель управляла машиной под действием экстази (MDMA), метамфетамина и амфетамина.

Анна-Марьяна Самолук предоставила полиции объяснения, что праздновала свой день рождения и считала, что уже не находится в состоянии наркотического опьянения. Водитель не отрицала свою вину.

Уже во время рассмотрения админпротокола в Галицком райсуде 21 июля адвокат водителя отрицал, что она была в состоянии наркотического опьянения за рулем. Но никаких доказательств этой позиции суд не увидел.

Судья Виталий Стрельбицкий признал Анну-Марьяну Самолук виновной в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушении ПДД и оставлении места ДТП. Суд оштрафовал ее на 17 тыс. грн с лишением водительских прав на год. Девушка может в течение 10 дней подать апелляцию на это судебное постановление.

Известно, что Анна-Марьяна Самолук с детства работает моделью, в 2017 году вошла в финал конкурса "Мисс Украина". Также она была помощницей экс-депутата и председателя Львовского областного совета 6 созыва Петра Колодия.

Даже в голову не приходит, а чем может помагать 20-летняя топ-модель депутату.
25.07.2021 22:51 Ответить
Тем чем Богдан помогал Зеленскому только наоборот!
25.07.2021 22:53 Ответить
Бабада
25.07.2021 22:57 Ответить
"львовская модель"
Модель - опытный образец по которому осуществляется массовое производство.
25.07.2021 23:24 Ответить
нiчого так...але чого воно хоче? чого так писка вiдкрила?

Львівську модель і колишню помічницю голови Львівської облради Самолук оштрафували і позбавили прав за ДТП під наркотиками - Цензор.НЕТ 4954
25.07.2021 23:25 Ответить
25.07.2021 23:26 Ответить
25.07.2021 23:52 Ответить
звичка велика сила
26.07.2021 16:17 Ответить
26.07.2021 17:38 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UC_qt7sBIYknJPXOzeyoC-cw/videos

Львівську модель і колишню помічницю голови Львівської облради Самолук оштрафували і позбавили прав за ДТП під наркотиками - Цензор.НЕТ 2428
25.07.2021 23:27 Ответить
Она помогала главе Львовского областного совета нести сию тяжкую ношу.
Львівську модель і колишню помічницю голови Львівської облради Самолук оштрафували і позбавили прав за ДТП під наркотиками - Цензор.НЕТ 6168
показать весь комментарий
25.07.2021 23:28 Ответить
Несуразный карлик...
25.07.2021 23:29 Ответить
скорее шкапа
25.07.2021 23:48 Ответить
Ну, Петру Несторовичу ж підходить

Львівську модель і колишню помічницю голови Львівської облради Самолук оштрафували і позбавили прав за ДТП під наркотиками - Цензор.НЕТ 163
26.07.2021 01:43 Ответить
И где ее талия?
25.07.2021 23:34 Ответить
Для немцев - сойдет
Они не видят надобностм в талии
25.07.2021 23:35 Ответить
Дякую Пану Богу шо я анi москал, анi нiмец...
25.07.2021 23:41 Ответить
Тебе нравятся метамфетоминовые наркоманки? Ты русский?
26.07.2021 00:42 Ответить
А касабам - пох, бояры хлебнул и алкашки с наркоманками сразу - наилучшие тьолки. А эта, с большими губами, видать хорошо помогала скоротать рабочее время главе Львовского облсовета, раз стала "помощницей".
Львівську модель і колишню помічницю голови Львівської облради Самолук оштрафували і позбавили прав за ДТП під наркотиками - Цензор.НЕТ 4147
26.07.2021 01:34 Ответить
"Результат теста в больнице показал, что водитель управляла машиной под действием экстази (MDMA), метамфетамина и амфетамина"
26.07.2021 19:50 Ответить
Львовскую модель и экс-помощницу главы Львовского облсовета Самолук оштрафовали и лишили прав за ДТП под наркотиками просто интересно а баба этого главы в курсе что у него в помощницах такая чупа-чупс работала ?
25.07.2021 23:30 Ответить
А мене весь час бентежать питання патріотизму і морального вибору українського народу. Хто ми? І чого хочемо? Сьогодні мова про помічника голови ради області, яка претендує на особливий моральний статус.
26.07.2021 00:16 Ответить
Корабельная "СОСНА". А под Амфиком Сосна еще СоСнЕЕ...
26.07.2021 00:28 Ответить
во Львове автомобиль Tesla наехал на автомобиль Porsche Cayenne.

Судя по маркам автомобилей хоть где-то в Украине закончилась эпоха бедности. Впрочем, правильнее сказать, что у кое- кого в Украине она никогда и не начиналась.
26.07.2021 01:21 Ответить
1. Аварія.
2. Втеча з місця ДТП.
3. Під наркотою.
Лише 17 тис і права на 1 рік?
Тому що на Теслі була та є у неї Благовдуватєль?
Хоча за зраду бубочкє нічого.
Фєрташу борги списують.
В Одесі з мордви чорти перекривають шлях на дорозі і буянять... Ох ці служителі Феміди...
26.07.2021 08:48 Ответить
То вона наїхала на Порше...а якби на якийсь фіат, то нічого б їй не було.
26.07.2021 09:01 Ответить
....З серпня 2016 року очолює Львівську регіональну парторганізацію громадсько-політичного руху https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валентина Наливайченка «Справедливість»
26.07.2021 22:20 Ответить
