Путин наградил орденом своего друга Ковальчука за реализацию проектов в оккупированном Крыму

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени бизнесмена Юрия Ковальчука, своего близкого друга, одного из учредителей дачного кооператива "Озеро" и одного из главных акционеров банка "Россия".

Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации РФ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Настоящего времени, Ковальчук входит в составленный Forbes список богатейших людей России: его состояние оценивается в более чем $3 млрд. В указе Путина он назван "общественным деятелем из Санкт-Петербурга", а награда ему присвоена "за большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Республике Крым".

Россия оккупировала Крым у Украины в 2014 году. Компании Ковальчука владеют в аннексированном Крыму, в частности, винзаводами "Массандра", "Новый свет" и рядом туристических объектов.

Ковальчук еще в 1990-е годы вместе с Путиным и еще рядом лиц из его окружения учредил кооператив "Озеро" в Ленинградской области. Его название стало нарицательным, поскольку многие из учредителей после прихода Путина к власти разбогатели или стали высокопоставленными чиновниками.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, и банк "Россия", и сам Ковальчук были включены в санкционный список США. В заявлении Министерства финансов США говорилось, что он является "личным кассиром" Владимира Путина.

Весной 2020 года Путин присвоил звание Героя труда еще одному своему близкому другу, Аркадию Ротенбергу – за строительство моста в аннексированный Крым.