РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3777 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
3 107 23

Путин наградил орденом своего друга Ковальчука за реализацию проектов в оккупированном Крыму

Путин наградил орденом своего друга Ковальчука за реализацию проектов в оккупированном Крыму

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени бизнесмена Юрия Ковальчука, своего близкого друга, одного из учредителей дачного кооператива "Озеро" и одного из главных акционеров банка "Россия".

Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации РФ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Настоящего времени, Ковальчук входит в составленный Forbes список богатейших людей России: его состояние оценивается в более чем $3 млрд. В указе Путина он назван "общественным деятелем из Санкт-Петербурга", а награда ему присвоена "за большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Республике Крым".

Россия оккупировала Крым у Украины в 2014 году. Компании Ковальчука владеют в аннексированном Крыму, в частности, винзаводами "Массандра", "Новый свет" и рядом туристических объектов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Производитель презервативов с лицом Путина выиграл дело в ЕСПЧ. ФОТО

Ковальчук еще в 1990-е годы вместе с Путиным и еще рядом лиц из его окружения учредил кооператив "Озеро" в Ленинградской области. Его название стало нарицательным, поскольку многие из учредителей после прихода Путина к власти разбогатели или стали высокопоставленными чиновниками.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, и банк "Россия", и сам Ковальчук были включены в санкционный список США. В заявлении Министерства финансов США говорилось, что он является "личным кассиром" Владимира Путина.

Весной 2020 года Путин присвоил звание Героя труда еще одному своему близкому другу, Аркадию Ротенбергу – за строительство моста в аннексированный Крым.

Автор: 

Крым (26470) путин владимир (32214)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
придёт время и все эти герои путинского захватнического труда
будут проклинать ту минуту когда с ним связались !
показать весь комментарий
26.07.2021 00:01 Ответить
+2
І яке кому діло: кого, чим, і як нагороджує Путін? Може досить рекламувати Вову на теренах України?
показать весь комментарий
26.07.2021 00:09 Ответить
+2
Это тот чувак опустивший Алчевский Меткомбинат?какой ПОЦтриот Украины...типа братан Новинского по Николаевскому заводу...,по факту тоже банктроту...
показать весь комментарий
26.07.2021 02:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
придёт время и все эти герои путинского захватнического труда
будут проклинать ту минуту когда с ним связались !
показать весь комментарий
26.07.2021 00:01 Ответить
Нелоху сразу значек "херой раисси" дадут....
показать весь комментарий
26.07.2021 00:04 Ответить
На какого иглесиаса мне єта "новость"?Может еще награді дидив будем изучать?
показать весь комментарий
26.07.2021 00:07 Ответить
це ж не маму вокального дуету анна-марія опанасюків нагородили медаллю міноборони росії...
бо то було раніше...а вони собі у києві співають, як ні в чом не бувало
показать весь комментарий
26.07.2021 05:53 Ответить
І яке кому діло: кого, чим, і як нагороджує Путін? Може досить рекламувати Вову на теренах України?
показать весь комментарий
26.07.2021 00:09 Ответить
Коли златий Унітаз хитається- нагороджуть Всіх...
Така доля всіх узурпаторів Влади...
Як кажуть_ бог лярву мітить...
😇
показать весь комментарий
26.07.2021 00:15 Ответить
А яке діло тобі? Радій по тихеньку. А для чого це нформаційне вкидання? Чи не на випадок того, що хтось підтримає розхитаний унітаз?
показать весь комментарий
26.07.2021 00:21 Ответить
Ви не зупиняйтеся- ще щось розказуйте...
🤗
показать весь комментарий
26.07.2021 00:34 Ответить
Так в бані... дійшло до Мене..)))
показать весь комментарий
26.07.2021 01:40 Ответить
Закрутка на спині- щоб не здриснув??
показать весь комментарий
26.07.2021 00:09 Ответить
ну пускай в гроб положит эту награду, она ему там пригодится, вместе с миллиардами денег
у нас тоже эти совковые практики с наградами, друзей и братанов награждать пока еще распространены
показать весь комментарий
26.07.2021 00:11 Ответить
Путін нагородив орденом свого друга Ковальчука за реалізацію проєктів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2399 это падло
показать весь комментарий
26.07.2021 00:18 Ответить
В Ялте особенно хорошо получилось. 😁
показать весь комментарий
26.07.2021 00:24 Ответить
- Изя, есть у меня знакомый профессор, так он постоянно ловит Путина на лжи.
И у него здорово получается.
- Ничего удивительного.
Пусть твой профессор попробует поймать Путина на правде.😀😂
показать весь комментарий
26.07.2021 01:17 Ответить
Это тот чувак опустивший Алчевский Меткомбинат?какой ПОЦтриот Украины...типа братан Новинского по Николаевскому заводу...,по факту тоже банктроту...
показать весь комментарий
26.07.2021 02:30 Ответить
Люди голосующие за неудачников,воров мошенников и жуликов на пеньках и 75%,не являются их жертвами,они соучастники Мавзолейного Дерьма Путлера...
Кажись Дж.Орруэл...
показать весь комментарий
26.07.2021 05:31 Ответить
Крим це дійсно унікальне місце . Є в світі курорти де дорого і гарно , дешево і гарно , дешево і гамняно . І лише в окупованому Криму - дорого , засрано і паскудно . А унікальна здатність кацапів створювати дефіцит всього , всюди де вони з'являються - фактично відшліфувала цей абсолютний ******* до досколалості . Крим почав "розвиватися" в зворотній бік , назад у минуле . Перетворився на смітник , але смітник з московськими цінами і совєцьким сервісом та дефіцитом . Щасливий той , хто має змогу виїхати з цієї ями .
показать весь комментарий
26.07.2021 07:32 Ответить
Лицом Ковальчук похож на Киву (наверное, общая бабушка, но разные деды ).
показать весь комментарий
26.07.2021 07:59 Ответить
Двойнята?
показать весь комментарий
26.07.2021 08:04 Ответить
 
 