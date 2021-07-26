Полицейский чиновник Митькин одолжил у коллег $300 тыс. и пропал на Одесчине, - СМИ

Замначальника управления патрульной полиции города Измаила Иван Митькин несколько дней назад исчез при странных обстоятельствах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, причина исчезновения правоохранителя - долг около 300 тысяч долларов, которые он попросил у сослуживцев якобы на закупку урожая зерновых.

В течение нескольких месяцев его знакомые вкладывались в сулившую большие прибыли авантюру патрульного. Набрав долгов, офицер полиции начал увиливать от кредиторов.

По данным издания, прямо перед исчезновением патрульный обокрал квартиру, которую снимал со своими коллегами. Вернувшись со смены, полицейские недосчитались денег и травматического пистолета.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как похожий на Митькина человек покинул квартиру приблизительно в то же время, когда была совершена кража.

На данный момент правоохранитель не выходит на связь и удалился из всех рабочих чатов. По предварительной версии, причиной столь странного поведения могла стать игровая зависимость патрульного.

Позже стало известно, что ограбление в съемной квартире произошло еще 22 июля.

В полицию сообщили, что неизвестный, путем подбора ключей от входной двери, проник в квартиру, откуда похитил устройство для отстрела резиновых пуль "ФОРТ" и документы на автомобиль "Мерседес W140", а также деньги в сумме 2000 гривен.

