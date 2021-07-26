Полицейский чиновник Митькин одолжил у коллег $300 тыс. и пропал на Одесчине, - СМИ
Замначальника управления патрульной полиции города Измаила Иван Митькин несколько дней назад исчез при странных обстоятельствах.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, причина исчезновения правоохранителя - долг около 300 тысяч долларов, которые он попросил у сослуживцев якобы на закупку урожая зерновых.
В течение нескольких месяцев его знакомые вкладывались в сулившую большие прибыли авантюру патрульного. Набрав долгов, офицер полиции начал увиливать от кредиторов.
По данным издания, прямо перед исчезновением патрульный обокрал квартиру, которую снимал со своими коллегами. Вернувшись со смены, полицейские недосчитались денег и травматического пистолета.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как похожий на Митькина человек покинул квартиру приблизительно в то же время, когда была совершена кража.
На данный момент правоохранитель не выходит на связь и удалился из всех рабочих чатов. По предварительной версии, причиной столь странного поведения могла стать игровая зависимость патрульного.
Позже стало известно, что ограбление в съемной квартире произошло еще 22 июля.
В полицию сообщили, что неизвестный, путем подбора ключей от входной двери, проник в квартиру, откуда похитил устройство для отстрела резиновых пуль "ФОРТ" и документы на автомобиль "Мерседес W140", а также деньги в сумме 2000 гривен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Если мусорня надавала ему 300 тыщ зелени на сомнительную авантюру - то ето явно не кровные сбережения на чёрный день.
І це ж мабуть вони не останні копійки віддавали, а те шо не жалко
Це якщо так потрусити поліцейських, суддів, прокурорів, мерів, депутатів, митників, сбушників, прикордонників.... (імя їм легіон)
Да в Україні емірати і кувейт за тиждень збудувати можна. І мвф зкупити з тельбухами.
Всякі Безоси і Ротшильди сльозами умились би від заздрощів
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени бизнесмена Ковальчука, своего близкого друга, одного из учредителей дачного кооператива "Озеро" и одного из главных акционеров банка "Россия".Источник: https://censor.net/ru/n3279096
"Мітькін" - прізвище, що походить від російської зменшувальної форми імені "Дмитрій" - "Мітька" Тут показується належність до когось: "Чей он?" "А "Мітькин!"
1)поліцейські - лохи
2)поліцейські його знайдуть
приймаю ставки
Пааатрульния вже б помовчали_ звідки такі
хроші..
Оксюморон_вор у вора шото украл.....
І гумовий піштолет..
Счас п'ян ..ойц.."план" перехват и дельож..
Відволікання уваги від тарифів та ....
Даждались.
🤣
завхоз Ермак занял у сантехников и электриков 3 млрд баксов и пропалЬ
В течение нескольких месяцев его знакомые вкладывались в сулившую большие прибыли авантюру патрульного. Набрав долгов, офицер полиции начал увиливать от кредиторов.
Офицеры ВМФ, в 70-е, в Севастополе, честь и руку ментам не давали.. Мент _не офицер!
Может там инаркоманы есть?
Обращает на себя внимание фраза "... со ссылкой на Думскую...". Т.е. полицейские шифровали как могли, но информация просочилась. Это все что нужно знать про реформы в полиции Украины. Привет Авакову. Уверен на 100% что следующая кандидатура министра МВД "от клоуна" только усугубит ситуацию ... т.к. "от клоуна".
Проте, про що це я ?? Даремні розрахунки. У бандюків і корупціонерів інші масштаби.