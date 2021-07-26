РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4018 посетителей онлайн
Новости
18 974 89

Полицейский чиновник Митькин одолжил у коллег $300 тыс. и пропал на Одесчине, - СМИ

Полицейский чиновник Митькин одолжил у коллег $300 тыс. и пропал на Одесчине, - СМИ

Замначальника управления патрульной полиции города Измаила Иван Митькин несколько дней назад исчез при странных обстоятельствах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, причина исчезновения правоохранителя - долг около 300 тысяч долларов, которые он попросил у сослуживцев якобы на закупку урожая зерновых.

В течение нескольких месяцев его знакомые вкладывались в сулившую большие прибыли авантюру патрульного. Набрав долгов, офицер полиции начал увиливать от кредиторов.

По данным издания, прямо перед исчезновением патрульный обокрал квартиру, которую снимал со своими коллегами. Вернувшись со смены, полицейские недосчитались денег и травматического пистолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый начальник управления Госпродпотребслужбы Одесчины Пудрик установил "прайс" для аграриев, - журналист Плинский

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как похожий на Митькина человек покинул квартиру приблизительно в то же время, когда была совершена кража.

На данный момент правоохранитель не выходит на связь и удалился из всех рабочих чатов. По предварительной версии, причиной столь странного поведения могла стать игровая зависимость патрульного.

Позже стало известно, что ограбление в съемной квартире произошло еще 22 июля.

В полицию сообщили, что неизвестный, путем подбора ключей от входной двери, проник в квартиру, откуда похитил устройство для отстрела резиновых пуль "ФОРТ" и документы на автомобиль "Мерседес W140", а также деньги в сумме 2000 гривен.

Также читайте: Задержаны двое подозреваемых в дерзком избиении общественной активистки Эшонкуловой в Днепре, - Клименко

Автор: 

обман (68) Одесская область (3826) Нацполиция (16770) патрульная полиция (1818)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+49
Звідки у чесних поліцейських 300 тис у.е.?
І це ж мабуть вони не останні копійки віддавали, а те шо не жалко
Це якщо так потрусити поліцейських, суддів, прокурорів, мерів, депутатів, митників, сбушників, прикордонників.... (імя їм легіон)
Да в Україні емірати і кувейт за тиждень збудувати можна. І мвф зкупити з тельбухами.
Всякі Безоси і Ротшильди сльозами умились би від заздрощів
показать весь комментарий
26.07.2021 00:40 Ответить
+45
у честных патрульных занял ?
показать весь комментарий
26.07.2021 00:39 Ответить
+40
Ппц, просто чуваки позичили 300к доларів. Ну що тут такого 🤔....норм колеги.....норм поліцейські
показать весь комментарий
26.07.2021 00:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у честных патрульных занял ?
показать весь комментарий
26.07.2021 00:39 Ответить
Откуда?сложите зарплату мусора за всю жизнь и вы не получите этих денег.взятки?коррупция?крышевание? преступления?
показать весь комментарий
26.07.2021 08:15 Ответить
Начальник РОВД в любом крупном городе - практически гарантировано долларовый миллионер.
Если мусорня надавала ему 300 тыщ зелени на сомнительную авантюру - то ето явно не кровные сбережения на чёрный день.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:14 Ответить
Навіть не це дивно. Дивно то шо мєнт займється не правопорядком, а закупками урожаїв, тобіш бізнЬЄсмьЄн в погонах. І так, ***** по всій країні! Скільки би їм падлюкам за наші налоги не піднімали заробітну плату вони все рівно будуть, або красти, або вимагати, або як цей бізнесом займатись. Спарава не в зарплатні, а справа в падлюках які приходять на службу, а ще більше пробема в тих падлюках які їх ставлять на ці посади.
показать весь комментарий
26.07.2021 09:15 Ответить
взяти 300 кусків і не віддати, такий бізнес називається шахрайство, навіть відповідна стаття у ККУ є
показать весь комментарий
26.07.2021 12:16 Ответить
Тобі хто небудь з друзів можить позичити 300 кусків баксів? Ні. Отож...
показать весь комментарий
26.07.2021 20:43 Ответить
300 та 3000 теж, 300000????? =) у быльості друзів та близьи навіть майна на стільи немає!
показать весь комментарий
27.07.2021 18:59 Ответить
Ппц, просто чуваки позичили 300к доларів. Ну що тут такого 🤔....норм колеги.....норм поліцейські
показать весь комментарий
26.07.2021 00:40 Ответить
Звідки у чесних поліцейських 300 тис у.е.?
І це ж мабуть вони не останні копійки віддавали, а те шо не жалко
Це якщо так потрусити поліцейських, суддів, прокурорів, мерів, депутатів, митників, сбушників, прикордонників.... (імя їм легіон)
Да в Україні емірати і кувейт за тиждень збудувати можна. І мвф зкупити з тельбухами.
Всякі Безоси і Ротшильди сльозами умились би від заздрощів
показать весь комментарий
26.07.2021 00:40 Ответить
а откуда у коллег 300.000$, и как я понимаю не последних раз уж решили одолжить!) или он по 1$ у каждого коллеги по всей Украине одолжил?
показать весь комментарий
26.07.2021 00:41 Ответить
Тут иное. Не последнее же давали в долг. Пусть оставшее покажут. С декларацией бы сравнить за прошлый год что осталось+ добавив занятое. Провинция удивила нескромностью цифр. То то весело по центральным местам у нас.
показать весь комментарий
26.07.2021 00:42 Ответить
Тут другое кидается в глаза: исчезают служивые с кацапскими фамилиями. Один с секретами испарился, другой аграрно накосил зеленки и канул в лето... Совпадение - не думаю(тенденция).
показать весь комментарий
26.07.2021 00:51 Ответить
С кацапскими фамилиями?
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени бизнесмена Ковальчука, своего близкого друга, одного из учредителей дачного кооператива "Озеро" и одного из главных акционеров банка "Россия".Источник: https://censor.net/ru/n3279096
показать весь комментарий
26.07.2021 01:11 Ответить
И шо , кто-то отрицает , шо у нас до 10% ваты, с которой надоть шо-та кардинально делать... К примеру : отправить по путевке на восстановление разрушенного Донбасса.
показать весь комментарий
26.07.2021 01:33 Ответить
Для начало надо бы освободить разрушенный Донбасс. Пограничники ордло никого так не пропустят. Там своей ваты 99%
показать весь комментарий
26.07.2021 01:38 Ответить
ДЫк, я вселил вам оптимизм. Понятно , шо восстанавливать после освобождения , имея волчий билет в кармане, до полного восстановления лугандонии. ЗЫ... 99% -в резервацию, на идентификацию. Кацапопаспорт - без вариантов (копняк - за поребрик)
показать весь комментарий
26.07.2021 02:09 Ответить
Ви не правий, Мітькін споконвічне єврейське ім'я. В Євангелії, в Нагорній проповіді, мітькіни (митники) згадуються кілька раз.
показать весь комментарий
26.07.2021 01:38 Ответить
Мiтькiн... Ви по татовi, чи по мамцi "нацiоналiзуете"?
показать весь комментарий
26.07.2021 02:14 Ответить
Касаб на більшу хитрість ніж випити на дурняк не здатен
показать весь комментарий
26.07.2021 02:25 Ответить
Не мели дурниць! "Мит" "Митник" - давньоруські слова, що існували ще в дохристиянський період Вперше згадано в договорі 911 року між Олегом та візантійським імператором Нагорна проповідь на давньоруську мову перекладалася не з івриту, а з давньогрецької мови! До чого тут "євреї"?
"Мітькін" - прізвище, що походить від російської зменшувальної форми імені "Дмитрій" - "Мітька" Тут показується належність до когось: "Чей он?" "А "Мітькин!"
показать весь комментарий
26.07.2021 06:32 Ответить
Спеціально для Вас буду ставити по три смайлики, бо жартів не розумієте
показать весь комментарий
26.07.2021 08:19 Ответить
смикитил 300 000 и на пароход в Турцию...
показать весь комментарий
26.07.2021 00:47 Ответить
А шо в Турции... Нищета... Турки жалуются, шо в Истанбуле систематически их квартиры чистят бригады надомников, гаву тiльки но спiймай. Выносят все, даже телеки с холодильниками.
показать весь комментарий
26.07.2021 00:56 Ответить
покупается в море и дапьше поедет...
показать весь комментарий
26.07.2021 09:57 Ответить
Ну, нормально так полицейские товарищи поверили другу. Денег одолжили с зарплаты и до зарплаты, а он не хорошо поступил. А скоро 1 вересня, детей в школу собирать.
показать весь комментарий
26.07.2021 00:49 Ответить
Разница только в том, шо в США 300 000кусков - в банке, а у нашей гопоты -тока в наличке. Посмотрим еще как шлепер-2 будет съезжать камазами с насиженого места.
показать весь комментарий
26.07.2021 01:01 Ответить
Там, где я живу, ср.стоимость участка( 2-6 акров) с домом на нем - от четверти лимона. Наш муниципальный коп в ср. делает прим. 35-50 тыс. в год. Sheriff's deputy чуть больше. Мы получили разрешение пользоваться их стрельбищем с kill box курсом по знакомству, так они даже от пиццы в благодарность отмахивались чуть ли не в рукопашную. С тех пор я раз в неделю просто заказываю десяток пицц "meat lover's" на адрес местного околотка, без упоминания заказчика.
показать весь комментарий
26.07.2021 01:14 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2021 01:36 Ответить
нищие полицейские жить не умеют, это просто позор какой-то
показать весь комментарий
26.07.2021 08:16 Ответить
А як новачком піци приправлять, не знаючи від кого ризикують пмени.
показать весь комментарий
26.07.2021 09:35 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2021 10:00 Ответить
митькин оказался успешным и умным реформатором. нареформировал потужно и сделал ноги.
показать весь комментарий
26.07.2021 00:51 Ответить
з цієї ситуації є два виходи:
1)поліцейські - лохи
2)поліцейські його знайдуть
приймаю ставки
показать весь комментарий
26.07.2021 00:55 Ответить
$300k - може на хлеб нехватало? - cколько уже раз эту мусарню "потужно рэхвормировали". паразиты.
показать весь комментарий
26.07.2021 00:55 Ответить
ваша досконалість, дайте ще шанс!
показать весь комментарий
26.07.2021 00:57 Ответить
Счас на Мальдивах караїбскіх....
Пааатрульния вже б помовчали_ звідки такі
хроші..
Оксюморон_вор у вора шото украл.....
І гумовий піштолет..
Счас п'ян ..ойц.."план" перехват и дельож..
Відволікання уваги від тарифів та ....
показать весь комментарий
26.07.2021 01:03 Ответить
Ну что вы к полицейским пристали? У них своя атмосфера : кредиты, заёмы, схемы, 300К долларов, а не гривен. Некогда им по специальности работать, они же не лохи вам. А их ну очень статусный ещё до недавна шеф Аваков, уже новую должность осенью собирается получать, он же ведь такой у нас опытный, незаменимый, практически спаситель нации, а вы тут со своим жалкими претензиями. Воны працюють!
показать весь комментарий
26.07.2021 01:06 Ответить
Я так понял эпоха бедности закончилась!
Даждались.
показать весь комментарий
26.07.2021 01:12 Ответить
"Коллєга" "коллєг"нахлєбал??
🤣
показать весь комментарий
26.07.2021 01:16 Ответить
скоро прочтем:
завхоз Ермак занял у сантехников и электриков 3 млрд баксов и пропалЬ
показать весь комментарий
26.07.2021 01:23 Ответить
Полицейский чиновник Митькин одолжил у КАЖДОГО из коллег по $300 тыс.
показать весь комментарий
26.07.2021 01:25 Ответить
Может он у американских коллег одолжил : )
показать весь комментарий
26.07.2021 01:33 Ответить
Умиляєт:-
В течение нескольких месяцев его знакомые вкладывались в сулившую большие прибыли авантюру патрульного. Набрав долгов, офицер полиции начал увиливать от кредиторов.
Офицеры ВМФ, в 70-е, в Севастополе, честь и руку ментам не давали.. Мент _не офицер!
показать весь комментарий
26.07.2021 01:35 Ответить
вот это одобрямс!)))..развел лошар-взяточников Митек на бабки таки..
показать весь комментарий
26.07.2021 01:36 Ответить
Недавнов в Одессе один военный (капитан 1 ранга) так же поступил.
показать весь комментарий
26.07.2021 01:48 Ответить
Теперь копап только один путь к бандосам, шоб те долг выбивали.
показать весь комментарий
26.07.2021 04:00 Ответить
...коллеги, вам не кажеться, что "пограничник" и вот "милиционер высокого полета" на южных, поближе к Молдове пропадают незря? Видать попадают в Порталъ, куда канул некто Чаус, от которого видосики даже не в состоянии пройти сквозь пространственно-временной континиум, ибо их притянул Белый Шумъ или грин?
показать весь комментарий
26.07.2021 05:15 Ответить
Удевило-бы: сварщик Митькин одолжил у коллег 300000.........
показать весь комментарий
26.07.2021 06:00 Ответить
И таков был Митькин.Мошенник и плут.
показать весь комментарий
26.07.2021 06:10 Ответить
Мітькін таки виявився не Мітькою!
показать весь комментарий
26.07.2021 11:47 Ответить
Какой-то дикий бред сейчас прочитал я.Патрульный,300 штук баксов,коллеги позычили,съёмная квартира,ограбление,2000 грн...Не выходит сложить в целую картинку.
показать весь комментарий
26.07.2021 06:50 Ответить
Походу они все кредит взяли для найвеличнішого, та найрозумнішого з поліцейських **********.
показать весь комментарий
26.07.2021 07:44 Ответить
Теж впало в око - якась дивна інфа. Якщо разом знімали квартиру, то ключі повинні бути.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:03 Ответить
Ну и как теперь мусора будут писать заявление на него? Они же одолжили денег, он не украл же, отдаст когда будут .
показать весь комментарий
26.07.2021 06:53 Ответить
Прикольно: мусор розвів мусорів. Тепер їм прийдеться до бандюганів звертатись, - за процентик бабло повернути. )
показать весь комментарий
26.07.2021 06:57 Ответить
Ну вот,а Аваков жаловался ,что патрульным мало платят...
показать весь комментарий
26.07.2021 07:10 Ответить
Вызывайте Шарапова с Жегловым...,капитан Жеглов даже кошелек нашел уворованный Стасом Садальским...
показать весь комментарий
26.07.2021 07:13 Ответить
То что мусор кинул своих подельников никого не удивляет, удивляет другое, откуда у сотрудников такие бабки или мы страну перепутали или реформа аваковская удалась!
показать весь комментарий
26.07.2021 07:22 Ответить
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина,гражданин начальник...
показать весь комментарий
26.07.2021 07:24 Ответить
Во всем виноват Саакашвили Рефырматор Одесчины команда грузинских рыфарматоров была круче польского реформатора Лешека Бальцеровича...Хатия Деканоидзе не даст соврать вместе с Экой Згуладзе
показать весь комментарий
26.07.2021 07:28 Ответить
И куда смотрел главный прокурор Одесчины Давид Сакварелидзе?
показать весь комментарий
26.07.2021 07:33 Ответить
то он отдал мелочь. чтобы в карманах не валялась....
показать весь комментарий
26.07.2021 07:37 Ответить
На РАБссии сказали бы Оборотни в погонах,но Путлер с ними 21 год борецца
показать весь комментарий
26.07.2021 07:42 Ответить
Полковник МВД РАБссии Захарченко насобирал 8,5 миллиарда РЖУблей наличкой...,требовали 15 лет тюрьмы... Размах чуствуете?
показать весь комментарий
26.07.2021 07:46 Ответить
Самое интересное что отец Захарченко оказался тоже вором...
показать весь комментарий
26.07.2021 07:51 Ответить
Про какую коррупцию там этот Байден говорит,ничего не понимаем,у нас все по честному,кредиты можно у любого полицая получить.
показать весь комментарий
26.07.2021 07:52 Ответить
игровая зависимость.- Начштаба Одесского отряда морской пограничной охраны Чертков за несколько дней до исчезновения проиграл в казино большую сумму. / Сделать и украинцев игроманов и наркоманов-цель гадёныша Коломойского. В "опросе Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса/ Игорный бизнес отдают под контроль человеку "от Офиса Зеленского" / ВР приняла в первом чтении законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса.
показать весь комментарий
26.07.2021 07:53 Ответить
карткові борги, аморалка, компромайзер... - що там іще є з гебістського арсеналу для розмножування "харашо закрєпльонних контактов"..?
показать весь комментарий
26.07.2021 14:59 Ответить
Не удивительно, я бы полиции не доверял
показать весь комментарий
26.07.2021 07:53 Ответить
Нормальные таки колллеги в патрульной полиции...
показать весь комментарий
26.07.2021 07:55 Ответить
Ну про гроші зрозуміло, мєнти тільки населення оббирати можуть. А от для чого вони разом знімали квартиру?
показать весь комментарий
26.07.2021 08:22 Ответить
замначальника полиции игрозависим и накто не знал... Что-то во внутренней безопасности пробелы...
Может там инаркоманы есть?
показать весь комментарий
26.07.2021 08:25 Ответить
И Митькой его звали(с)
показать весь комментарий
26.07.2021 08:38 Ответить
Хату в Ростове купил и свалил, кинуть своих это для мусора святое)))))
показать весь комментарий
26.07.2021 08:47 Ответить
мусора такие мусора...
показать весь комментарий
26.07.2021 09:07 Ответить
Рассказывал им про зерновые, а сам на Англию занёс. Все лохи.
показать весь комментарий
26.07.2021 09:22 Ответить
А глупое руководство государства у МВФ деньги одалживает....
показать весь комментарий
26.07.2021 09:27 Ответить
Теперь по идеее дело чести найти...иначе лохи...
показать весь комментарий
26.07.2021 09:29 Ответить
новости зазеркалья
показать весь комментарий
26.07.2021 09:33 Ответить
Поехал в Приднестровье - вся дунайская мафия там живет
показать весь комментарий
26.07.2021 09:34 Ответить
В стране прогнившей от коррупции, полицейский - барыга и вор ... Неожиданно?

Обращает на себя внимание фраза "... со ссылкой на Думскую...". Т.е. полицейские шифровали как могли, но информация просочилась. Это все что нужно знать про реформы в полиции Украины. Привет Авакову. Уверен на 100% что следующая кандидатура министра МВД "от клоуна" только усугубит ситуацию ... т.к. "от клоуна".
показать весь комментарий
26.07.2021 09:45 Ответить
Мітькін у Пєтькіна і Васькіна
показать весь комментарий
26.07.2021 09:47 Ответить
300 000 $ ?? Це 8 400 000 / 4 (умовно) = 2 100 000 грн /16 500 грн середньої ЗП = 127 місяців = 10 років

Проте, про що це я ?? Даремні розрахунки. У бандюків і корупціонерів інші масштаби.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:09 Ответить
Мiтькин просто вирішив повернутися на історичну батьківщину. Питання: чому в силових структурах України (на восьмому році війни з РФ) знаходяться етнічні "мiтькини" ??
показать весь комментарий
26.07.2021 10:18 Ответить
Вот вам і ріст злочинності, правоохоронці "допомагають", не одним же корупціонерам "боротися" з корупцією.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:51 Ответить
 
 