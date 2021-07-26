РУС
Новости
6 153 44

Японская компания начала испытания препарата для лечения COVID-19, - The Wall Street Journal

Японская компания начала испытания препарата для лечения COVID-19, - The Wall Street Journal

Фармацевтическая компания Shionogi & Co. из Осаки заявила, что разработала лекарство для лечения больных коронавирусом.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Предусмотрено, что препарат должен нейтрализовать вирус в течение пяти дней после первого приема. Таблетки подавляют активность фермента, благодаря которому коронавирус копирует себя в клетках человека и распространяется на весь организм. Лекарство нужно будет принимать раз в день.

Планируется, что испытания, стартовавшие в этом месяце, продлятся до следующего года. В них сначала примут участие от 50 до 100 жителей Японии. Позже в этом году количество людей увеличат. По словам руководителя компании, в случае успеха компания рассчитывает начать сотрудничество с любой международной корпорацией, чтобы распространить препарат по всему миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС начали изучение препарата Sotrovimab для лечения COVID-19

В публикации отмечается, что фармацевтическая группа Merck и компания Pfizer ранее также начали тестировать препараты для лечения больных COVID-19. Pfizer уже заявила, что ее таблетки для приема дважды в день могут появиться на рынке в этом году. В испытаниях должны принять участие более 2000 пациентов.

Топ комментарии
+13
антибиотики не работают против вирусов
26.07.2021 03:10 Ответить
26.07.2021 03:10 Ответить
+6
Молодцьі японцьі!
еще бьі от китайцев лекарство придумали
26.07.2021 08:09 Ответить
26.07.2021 08:09 Ответить
+5
ну дай Бог. Это лучше придурковатых вакцин
26.07.2021 02:30 Ответить
26.07.2021 02:30 Ответить
Вроде как от вирусов любых вообще нет лекарств, только вакцина. Если у японцев получится, то это новая эра в борьбе против вирусов.
26.07.2021 02:29 Ответить
26.07.2021 02:29 Ответить
В обычной практике используют антибиотики. Странно что AB8 (антиКовид) был анонсирован еще в сентябре 2020 https://pittsburgh.cbslocal.com/2020/09/15/upmc-university-of-pittsburgh-coronavirus-drug/
26.07.2021 02:57 Ответить
26.07.2021 02:57 Ответить
антибиотики не работают против вирусов
26.07.2021 03:10 Ответить
26.07.2021 03:10 Ответить
Больше антибиотиков хавай при ротавирусках, например. Очень поможет Жрут что попало, а потом до старости дотянуть не могут или дело совсем худо.
26.07.2021 15:06 Ответить
26.07.2021 15:06 Ответить
Я могу вам чем-то помочь?
26.07.2021 01:18 Ответить
27.07.2021 01:18 Ответить
Помоги себе сам и меньше "кушай" антибиотики, когда это не нужно.
27.07.2021 08:31 Ответить
27.07.2021 08:31 Ответить
Даже если у вас есть соответстующее медицинское образование, вы не имеете права раздавать рекомендации без обследования. Это то что называется Bed medicine и за это есть криминальная ответсвенность.
27.07.2021 20:23 Ответить
27.07.2021 20:23 Ответить
Где ты увидел рекомендации, "эксперт"?
29.07.2021 14:25 Ответить
29.07.2021 14:25 Ответить
от вича есть, а оно вирус
26.07.2021 06:48 Ответить
26.07.2021 06:48 Ответить
ага, прям таблетку сьел и вылечился. Просто оттягивают неизбежное...
26.07.2021 15:10 Ответить
26.07.2021 15:10 Ответить
Текст читай игзпердь. Нейтрализует фермент вируса при его репликации.
26.07.2021 10:03 Ответить
26.07.2021 10:03 Ответить
Смотря какой вирус. Есть ингибиторы нейрамидазы, есть ингибиторы обратной транскриптазы, а тут, похоже будет ингибитор РНК зависимой РНК полимеразы.
26.07.2021 12:26 Ответить
26.07.2021 12:26 Ответить
Забыли про все мази от герпеса? И таблетки подавляющие гепрпевирусы?

Все есть и можно разрабатывать, просто никто не парился.
26.07.2021 12:31 Ответить
26.07.2021 12:31 Ответить
Мази от герпеса просто "скрывают" этот самый герпес. Он в крови у тебя на всю жизнь - радуйся.
26.07.2021 15:08 Ответить
26.07.2021 15:08 Ответить
Во первых - не пишите чушь. Мази от герпевируса на "скрывают", а подавляют размножение вируса, помогая тем самым собственном иммунитету бороться с ним.

Во-вторых - не надо мне рассказывать о том как и где находится герпевирус, я об этом знаю больше чем вы. Ликбез для людей далеких от медицины - он сохраняется в "спящем режиме" в вашей нервной системе и в частности в головном мозгу, а не как вы пишите в крови.
26.07.2021 19:24 Ответить
26.07.2021 19:24 Ответить
Тебе простым языком написали, чтобы дошло. Ок...
27.07.2021 08:30 Ответить
27.07.2021 08:30 Ответить
ну дай Бог. Это лучше придурковатых вакцин
26.07.2021 02:30 Ответить
26.07.2021 02:30 Ответить
Вы историю о закупках Тамифлю уже забыли? Ну-ну.
26.07.2021 12:27 Ответить
26.07.2021 12:27 Ответить
а вы вообще слышали о успехе антиретровирусной терапии СПИДа и лечении геп.С? что ж там вакцинки до сих пор не придумали, а, химик-органик??
26.07.2021 21:41 Ответить
26.07.2021 21:41 Ответить
Вакцины не химики придумывают.
Ты как все еще продолжаешь врать о хлороформе в вакцине Модерна, или успокоился?
26.07.2021 22:19 Ответить
26.07.2021 22:19 Ответить
химики пишут чушь, в том числе что СМ02 разрешено к использованию у людей и животных и отмыто от хлороформа.
26.07.2021 22:27 Ответить
26.07.2021 22:27 Ответить
Ты никак название вещества не запомнишь. Болел много?
26.07.2021 22:34 Ответить
26.07.2021 22:34 Ответить
А отмывать от хлороформа это неэффективный метод очистки, проще отогнать хлороформ в вакууме. Но если в спецификации к продукту нет указазания, что данный продукт разрешен к использованию в фармацевтике, то он туда не попадет.
26.07.2021 22:41 Ответить
26.07.2021 22:41 Ответить
Вообще-то недорогое лекарство, которое отлично помогает при ковиде уже давно существует. Это ивермектин. Доказательная база по ссылке https://ivmmeta.com.
Только ВОЗ его загнобила, потому что на вакцинах можно получше навариться. Да и вообще цель другая
26.07.2021 02:55 Ответить
26.07.2021 02:55 Ответить
Принимать вовнуть ветеринарное средство, которое уже, как минимум привело в смерти одного человека, который решил им "полечиться" - та ещё русская рулетка. Несмотря на все обнадеживающие лабораторные результаты, от положительного результата на культуре тканей до хотя бы клинического испытания обычно проходит 5-8 лет.
26.07.2021 04:21 Ответить
26.07.2021 04:21 Ответить
А теперь расскажите сколько померло от вакцин...и о каких 5-8 годах идет речь в случае с этими вакцинами??
За полгода сваяли..за месяц типа испытали ..и в массы...типа экстренное применение...😀
26.07.2021 09:02 Ответить
26.07.2021 09:02 Ответить
А я разве что-то говорил в защиту вакцины? Та же самая фигня - "#уяк-#уяк - и в продакшен", как говорят программеры. У нас нынче мир такой, им правят маркетологи и тупые чиновники, а "мудрий нарід", хохоча и улюлюкая, выбирает на высший государственный пост тупого бездаря, просто потому, что он что-то там где-то сыграл в сериале. Поэтому мне остается лишь пожать плечами, и отойти в сторонку. Жаль только, что однажды, и достаточно скоро, вы уроните всю цивилизацию, а я трезво смотрю на вещи, я к ней привык, и не смогу жить без многих доступных мне нынче вещей. Да, у меня руки растут не из #опы, многое смогу сделать и сам, и мне гораздо чаще будет не нужен интернет и википедия, чем многим другим, но в любом случае будет очень больно.
27.07.2021 04:36 Ответить
27.07.2021 04:36 Ответить
Поэтому все, что применяется, не пройдя 5-8 лет испытаний и есть испытанием над подопытными кроликами и игрой в "русскую рулетку"
26.07.2021 11:23 Ответить
26.07.2021 11:23 Ответить
В мире зафиксировано 20 смертей на 3 с чем-то миллиарда приема этого препарата. Вроде как судя по воплям из СМИ от ковида чаще умирают.
С чего ты взял, что это СУГУБО ветеринарное средство?
Ну и вообще твое мнение, конечно, перевкшивает результаты 60 научных исследований, а так же положительных практических результатов во многих регионах планеты.

"обычно проходит 5-8 лет."

но вакцину ты уже сейчас готов в себя принимать или даже принял))
26.07.2021 16:04 Ответить
26.07.2021 16:04 Ответить
Мое мнение очень важно для меня Так что я лучше подожду этих 5-8 лет, пока лишние энтузиасты повымирают.
PS И да, вакцин это тоже касается, я тоже лучше издалека посмотрю на самый массовый научный эксперимент в истории
27.07.2021 04:38 Ответить
27.07.2021 04:38 Ответить
Самая луччччая защита от зарази на кишеню- хто її вироблябляє...
26.07.2021 02:55 Ответить
26.07.2021 02:55 Ответить
Якщо це лікарство посилює природний імунітет, то йому ціни нема. Все решта туфта, лапша на вуха людей, що накопили кошти на випадок хвороби.
26.07.2021 03:38 Ответить
26.07.2021 03:38 Ответить
О, вот это уже нормальные новости. А это с этими вакцинами уже задрали...
26.07.2021 07:19 Ответить
26.07.2021 07:19 Ответить
В США в Колорадо и 5 других штатах зафиксирована Чума!
10 летний ребенок умер
https://www.objectiv.tv/objectively/2021/07/25/v-shtate-kolorado-ssha-u-10-letnego-malchika-vyyavili-chumu/
26.07.2021 07:29 Ответить
26.07.2021 07:29 Ответить
На пида рассии ана не выводицца, там у ниё природная среда существования у сурках.
26.07.2021 10:05 Ответить
26.07.2021 10:05 Ответить
Много в последнее время экспериментов,то уколами то таблетками
26.07.2021 07:30 Ответить
26.07.2021 07:30 Ответить
Фармакологам оцень кусать хоцеца.
26.07.2021 07:50 Ответить
26.07.2021 07:50 Ответить
Главное, что принимать 2 раза в день.
То есть, закупать на год надо целое ведро.
А на семью где есть дедушка-бабушка и младшее поколение - несколько вёдер.
Это новое слово в делании денег из воздуха: внушить людям несуществующую проблему
и драть реальные доллары за её "устранение".
26.07.2021 07:50 Ответить
26.07.2021 07:50 Ответить
Так ведуться!!!почему не заработать?
26.07.2021 08:06 Ответить
26.07.2021 08:06 Ответить
Молодцьі японцьі!
еще бьі от китайцев лекарство придумали
26.07.2021 08:09 Ответить
26.07.2021 08:09 Ответить
Японцы заняты решением курильского вопроса (как избавиться от московитов).
26.07.2021 08:25 Ответить
26.07.2021 08:25 Ответить
Хороший бизнес,но почему первые не китайцы?
26.07.2021 09:07 Ответить
26.07.2021 09:07 Ответить
Китайцы хотят придумать великую китайскую таблетку.
26.07.2021 15:11 Ответить
26.07.2021 15:11 Ответить
 
 