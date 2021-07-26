Японская компания начала испытания препарата для лечения COVID-19, - The Wall Street Journal

Фармацевтическая компания Shionogi & Co. из Осаки заявила, что разработала лекарство для лечения больных коронавирусом.

Предусмотрено, что препарат должен нейтрализовать вирус в течение пяти дней после первого приема. Таблетки подавляют активность фермента, благодаря которому коронавирус копирует себя в клетках человека и распространяется на весь организм. Лекарство нужно будет принимать раз в день.

Планируется, что испытания, стартовавшие в этом месяце, продлятся до следующего года. В них сначала примут участие от 50 до 100 жителей Японии. Позже в этом году количество людей увеличат. По словам руководителя компании, в случае успеха компания рассчитывает начать сотрудничество с любой международной корпорацией, чтобы распространить препарат по всему миру.

В публикации отмечается, что фармацевтическая группа Merck и компания Pfizer ранее также начали тестировать препараты для лечения больных COVID-19. Pfizer уже заявила, что ее таблетки для приема дважды в день могут появиться на рынке в этом году. В испытаниях должны принять участие более 2000 пациентов.