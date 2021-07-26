Японская компания начала испытания препарата для лечения COVID-19, - The Wall Street Journal
Фармацевтическая компания Shionogi & Co. из Осаки заявила, что разработала лекарство для лечения больных коронавирусом.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.
Предусмотрено, что препарат должен нейтрализовать вирус в течение пяти дней после первого приема. Таблетки подавляют активность фермента, благодаря которому коронавирус копирует себя в клетках человека и распространяется на весь организм. Лекарство нужно будет принимать раз в день.
Планируется, что испытания, стартовавшие в этом месяце, продлятся до следующего года. В них сначала примут участие от 50 до 100 жителей Японии. Позже в этом году количество людей увеличат. По словам руководителя компании, в случае успеха компания рассчитывает начать сотрудничество с любой международной корпорацией, чтобы распространить препарат по всему миру.
В публикации отмечается, что фармацевтическая группа Merck и компания Pfizer ранее также начали тестировать препараты для лечения больных COVID-19. Pfizer уже заявила, что ее таблетки для приема дважды в день могут появиться на рынке в этом году. В испытаниях должны принять участие более 2000 пациентов.
Все есть и можно разрабатывать, просто никто не парился.
Во-вторых - не надо мне рассказывать о том как и где находится герпевирус, я об этом знаю больше чем вы. Ликбез для людей далеких от медицины - он сохраняется в "спящем режиме" в вашей нервной системе и в частности в головном мозгу, а не как вы пишите в крови.
Ты как все еще продолжаешь врать о хлороформе в вакцине Модерна, или успокоился?
Только ВОЗ его загнобила, потому что на вакцинах можно получше навариться. Да и вообще цель другая
За полгода сваяли..за месяц типа испытали ..и в массы...типа экстренное применение...😀
С чего ты взял, что это СУГУБО ветеринарное средство?
Ну и вообще твое мнение, конечно, перевкшивает результаты 60 научных исследований, а так же положительных практических результатов во многих регионах планеты.
"обычно проходит 5-8 лет."
но вакцину ты уже сейчас готов в себя принимать или даже принял))
PS И да, вакцин это тоже касается, я тоже лучше издалека посмотрю на самый массовый научный эксперимент в истории
10 летний ребенок умер
https://www.objectiv.tv/objectively/2021/07/25/v-shtate-kolorado-ssha-u-10-letnego-malchika-vyyavili-chumu/
То есть, закупать на год надо целое ведро.
А на семью где есть дедушка-бабушка и младшее поколение - несколько вёдер.
Это новое слово в делании денег из воздуха: внушить людям несуществующую проблему
и драть реальные доллары за её "устранение".
еще бьі от китайцев лекарство придумали