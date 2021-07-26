РУС
Зенитки, БТР, БРЭМы и 120-мм минометы "Сани": войска РФ размещают тяжелую технику в жилых районах на Донбассе

Наемники РФ размещают тяжелую военную технику в жилых районах оккупированного Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Так, возле жилых кварталов на неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей наблюдатели обнаружили зенитные установки.

В частности известно, что зенитная установка типа ЗУ-23 была обнаружена вблизи жилого района Донецка. Его обнаружил беспилотник спецмиссии.

Кроме того, беспилотник ОБСЕ обнаружил 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (типа БРЭМ - 2 единицы и БТС-4А - 3 единицы), а также 2 бронетранспортера (МТ-ЛБ) вблизи жилого района Донецка.

В Луганской области вблизи Пахалевки боевики разместили бронетранспортер (МТ-ЛБ) с зенитной установкой (ЗУ-23).

Также в отчете сообщается о вооружении, размещенном в нарушение линий отвода.

В Луганской области возле поселка Сентяновка боевики разместили два миномета "Сани" 120 калибра.

Вблизи жилых районов Донецка беспилотник ОБСЕ заметил самоходную гаубицу (2С3 "Акация", 152 мм).

Так "стояння за спинами жінок і дітей" - улюблена тактика кацапів! Просто в тій історії , яку нам читали при СРСР , про це "скромно мовчали" Коли Червона Армія увірвалася до Криму , то залишилися позиції білогвардійців у горах "Красні" захопили Євпаторійський порт , де чекали на евакуацію сім"ї тих білогвардійців і пригрозили , що їх виріжуть , якщо ті не здадуться Пообіцяли тим , хто здасться , життя Коли люди здалися , "красні" їх позв"язували по двоє і перетопили у євпаторійській бухті! А потім зняли фільм - "Ми - з Кронштадту" , де поміняли катів і жертв місцями!
В книжках про Другу світову описані як "геройські" , факти , коли під прикриттям білого прапора капітуляції "красні" стріляли в тих , хто вийшов ту "капітуляцію" прийнять Була інформація про прикриття подібного своїми ж жінками і дітьми - саме так діяли наприклад у Брестській фортеці
26.07.2021 07:40 Ответить
Как это где? В очке у *****.
26.07.2021 07:33 Ответить
воно або спить, або угашене десь лежить
26.07.2021 07:34 Ответить
где сейчас Глаза Зе находятся?
26.07.2021 07:24 Ответить
Как это где? В очке у *****.
показать весь комментарий
26.07.2021 07:33 Ответить
воно або спить, або угашене десь лежить
26.07.2021 07:34 Ответить
прокапують напевно, бо не гундосило вже давно
26.07.2021 11:21 Ответить
вот просто так, по людськи,скажи,що би ти робив на місті Зе,мені дуже цікава твоя думка ?
26.07.2021 09:06 Ответить
наверно бы вернулся в "рассмеши комика"
26.07.2021 11:32 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Березовец

Разыскивается президент. 43 лет. Рост ниже среднего. Вес неизвестен, но предположительно +10 кг за последние полгода. Особая примета - хрипит. После Грузии он пропал. На его Фейсбуке последняя запись это видео открытка с поздравлением олимпийцев. Но записана она не в офисе президента, а на «зеленке». Т.е. он может быть где угодно. После корпоратива с актерами сериала «Сваты» Зеленский пропал.
26.07.2021 11:14 Ответить
Ходят слухи,что устал-отдыхает где-то
26.07.2021 12:19 Ответить
Так "стояння за спинами жінок і дітей" - улюблена тактика кацапів! Просто в тій історії , яку нам читали при СРСР , про це "скромно мовчали" Коли Червона Армія увірвалася до Криму , то залишилися позиції білогвардійців у горах "Красні" захопили Євпаторійський порт , де чекали на евакуацію сім"ї тих білогвардійців і пригрозили , що їх виріжуть , якщо ті не здадуться Пообіцяли тим , хто здасться , життя Коли люди здалися , "красні" їх позв"язували по двоє і перетопили у євпаторійській бухті! А потім зняли фільм - "Ми - з Кронштадту" , де поміняли катів і жертв місцями!
В книжках про Другу світову описані як "геройські" , факти , коли під прикриттям білого прапора капітуляції "красні" стріляли в тих , хто вийшов ту "капітуляцію" прийнять Була інформація про прикриття подібного своїми ж жінками і дітьми - саме так діяли наприклад у Брестській фортеці
26.07.2021 07:40 Ответить
Зенітки, БТР, БРЕМи і 120-мм міномети "Сани": війська РФ розміщують важку техніку в житлових районах на Донбасі
26.07.2021 09:28 Ответить
Лугондоны кричали - "Путин введи". Вот он и ввел. Теперь размещает во дворах на детских площадках, подло, по-москальски, подставляя население под удары в случае чего. Потом письковы будут визжать, что бендеры стреляют по населению. Лугодоны сами виноваты, допросились.
26.07.2021 07:47 Ответить
ну шо хорошего лугандонам настроения.....
26.07.2021 08:12 Ответить
Тю, здивували. Це звичайна практика ще з 14 року.Зенітки, БТР, БРЕМи і 120-мм міномети "Сани": війська РФ розміщують важку техніку в житлових районах на Донбасі - Цензор.НЕТ 9776
26.07.2021 08:24 Ответить
В українських військових теж є тата, мами, бабусі, діти, внуки - так що переживати за життя сепаров не варто.
26.07.2021 10:00 Ответить
https://twitter.com/gniS0W5dsFHrd6X
https://twitter.com/gniS0W5dsFHrd6X

Тут вам не хамон

@gniS0W5dsFHrd6X

·https://twitter.com/gniS0W5dsFHrd6X/status/1419542403925561344 42 мин

В оккупированный Крым перебросили сейчас все десантные группы, которые есть в России, кроме дальневосточных. Это не может быть просто военный маневр, потому что это большие силы, возможности и средства. Просто так такие большие средства не выкидывают",
26.07.2021 10:00 Ответить
https://enigma.ua/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

25 Июля 17:46 51

0
Начальник Генштаба ВСУ Хомчак не разрешает сбивать БПЛА российских оккупантов

Про это пишет волонтер https://www.facebook.com/skitalec/posts/4553201558045103?__cft__[0]=AZXou8eXLOR31MHyvAoLy1yi7jICwJW7_yxzgw0XeR4m5N_grLb90ANjs_5chVbBfWPq7ZMVo49ZZPC1FRCT083pOprC5LLZgumyVaG-c1zkxju4NuSAVKH6Bk-yvhDhOGxop85BjB8Jntky5yRN9Mnt&__tn__=%2CO%2CP-R Роман Доник .
"Теплым воскресным вечером, давайте еще поговорим с вами про здобуття Руслана Борисовича Хомчака. Самое жЫрное достижение главкома, за последние несколько месяцев, это то, что шутка: "ПВО похожи на волосы на лобке. Прикрывают, но не защищают", больше не шутка. Это реальность.
Несколько месяцев назад россияне проапгрейдили свои "Орлан-10". Судя по всему, камеру поставили получше и подняли потолок полета минимум на 500 метров. То есть, сейчас, это минимум 5500 метров над уровнем моря. С тех пор Орланы массово висят над линией фронта. До этого збройныки сбили Орлан в 18 году пуском ЗРК (зенитно ракетный комплекс) "Оса". Поэтому россияне побаивались наглеть и всячески маскировались, то под ОБСЕ, то еще под что то. А вот уже два месяца безнаказанно, практически висят над нашими позициями. Проблема в том, что потолок у ракет "Осы" 5000 метров над уровнем моря. То есть за пару месяцев несколько пусков было и они не смогли поразить БПЛА. А все ЗРК, которые можно применять эффективно на высоте более 5 км, можно использовать только по разрешению главкома. Хомчака. Вы уже поняли? Мысль можно не продолжать? За два месяца, минимум 5-7 доповидей сделали Хомчаку по поводу полного доминирования российских БПЛА в воздухе. Знаете, какая реакция? Никакой. Зеро. Ноль. Знаете, сколько было сбито орланов ЗРК "старшего начальника"? Зеро. Ноль. "Денег нет, но вы держитесь". Или может мы тут все пропустили закупку новых ЗРК? Ах нет, не пропустили. Денег нет, все на парад уходит.
Войну выигрывает тот, кто развивается. Развивается и в результате этого имеет преимущество. С 14 года мы имели локально преимущество по многим вещам. По волонтерскому софту, по видеонаблюдению, по снайперскому вооружению. По БПЛА. И много разных вещей. Все это обкатывалось, как волонтерка и потом заходило в МО. А потом все остановилось. Бесконечные разговоры про стандарты НАТО и ничего реального.
А россияне наоборот, откатились, перегруппировались и выкатили апгрейд. И теперь плюют свысока, потому что главнокомандующий боится применять ЗРК.
В следующих выпусках, мы с вами поговорим о связи, об управлении и о РЭБе. Кстати, на Светлодарке опять российский комплекс РЭБ "житель" появился. Два года назад уничтожили комплекс, россияне боялись появляться. А сейчас вот перестали бояться. А и правда, чего им бояться? Вон Орланы два месяца 24/7 висят над нашими позициями и хоть бы хны."
26.07.2021 10:04 Ответить
ФарфорозубовЫййй джекпотовец не даёт ему покоя))))
26.07.2021 11:05 Ответить
Идиоты ватные... Сколько уже времени прошло, а они все продолжают верить в сказочки об украинском штурме. Хотя, с другой стороны, чепушилинам же надо как-то оправдывать свое присутствие. Ну вот и накачивают быдломассу росказняме о грядущем наступлении украино-американско-натовских войск...
26.07.2021 10:04 Ответить
Это какой-то позор.
26.07.2021 10:33 Ответить
кончені сцикуни!
26.07.2021 10:37 Ответить
Які ще "наемники РФ"? Пишіть: "окупаційні війська", або "війська РФ". Нахіба ці евфемізми?
26.07.2021 16:30 Ответить
#ХУЖЕНЕБУДЕТ ...
26.07.2021 16:45 Ответить
на сайті преЗЕ останні новини за 23.07.2021.
///

23 липня 2021 року - 21:02
Президент України Володимир Зеленський представив колективу Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) новопризначеного голову Олександра Литвиненка.
23 липня 2021 року - 20:07
В Офісі Президента відбулося засідання Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України, у якому взяли участь голови та представники консультативних рад при обласних державних адміністраціях, представники Міністерства у справах ветеранів, Офісу Глави держави.
23 липня 2021 року - 16:24
Вірю, що в Країні Вранішнього Сонця засяють яскраві українські зірки. І вірю, що ви подаруєте нам те, що дорожче від золота, срібла й бронзи, - це емоції від перемоги! Гордість бути українцем, щастя бути українцем!
23 липня 2021 року - 15:02
Напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня, з ініціативи дружини Президента Олени Зеленської у столиці вперше в історії відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів./// три дні ні слуху ні духу....отак...
26.07.2021 18:32 Ответить
Так, возле жилых кварталов на неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей наблюдатели обнаружили зенитные установки. В частности известно, что зенитная установка типа ЗУ-23 была обнаружена вблизи жилого района Донецка. Его обнаружил беспилотник спецмиссии Источник: https://censor.net/ru/n3279101

НУ ЩО ПОВЕРТАЄМОСЬ У 2014 тий

Правда з клоуна вийде більше балєріна ніж головнокомандуючий.
26.07.2021 21:22 Ответить
Як тільки північний потік 2 запустять, так і наступ відразу почнеться
26.07.2021 21:32 Ответить
сообщите когда госпитали появятся
26.07.2021 22:31 Ответить
а мы снова озабьётимся и ответим на размещение тяжёлой техники террористической паРаши в жилых кварталах Донбасса :
1) догороворённостями бульбминскими,
2) формулой Штанмуйера
и ... 3) кружкой Есмарха !
26.07.2021 22:41 Ответить
 
 