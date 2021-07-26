Зенитки, БТР, БРЭМы и 120-мм минометы "Сани": войска РФ размещают тяжелую технику в жилых районах на Донбассе

Наемники РФ размещают тяжелую военную технику в жилых районах оккупированного Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Так, возле жилых кварталов на неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей наблюдатели обнаружили зенитные установки.

В частности известно, что зенитная установка типа ЗУ-23 была обнаружена вблизи жилого района Донецка. Его обнаружил беспилотник спецмиссии.

Кроме того, беспилотник ОБСЕ обнаружил 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (типа БРЭМ - 2 единицы и БТС-4А - 3 единицы), а также 2 бронетранспортера (МТ-ЛБ) вблизи жилого района Донецка.

В Луганской области вблизи Пахалевки боевики разместили бронетранспортер (МТ-ЛБ) с зенитной установкой (ЗУ-23).

Также в отчете сообщается о вооружении, размещенном в нарушение линий отвода.

В Луганской области возле поселка Сентяновка боевики разместили два миномета "Сани" 120 калибра.

Вблизи жилых районов Донецка беспилотник ОБСЕ заметил самоходную гаубицу (2С3 "Акация", 152 мм).

