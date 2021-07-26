РУС
1 129 8

Один украинский воин ранен, еще один получил боевую травму на Донбассе. За сутки враг 11 раз срывал "тишину", применяя БМП и запрещенные минометы

За прошедшие сутки, 25 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на сводку пресс-центра ОС.

Так, неподалеку от Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Крымского враг обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Возле Нью-Йорка оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов 120- и 82-мм калибра, а также станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Пивденного российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой - боевую травму. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых - средней тяжести", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Опытного из 120-мм минометов, - Минобороны. ВИДЕО

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украиские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 26 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Пески противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Возле Авдеевки российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

Вместе с тем в ведомстве сообщили, что с начала текущих суток боевых потерь среди украинских защитников вследствие вражеских обстрелов нет.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в Минобороны.

Одного українського воїна поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу ворог 11 разів зривав "тишу", застосовуючи БМП і заборонені міномети - Цензор.НЕТ 4596
показать весь комментарий
26.07.2021 08:12 Ответить
На Цензорі щось змінилось і картинки не вставляються з деяких посилань.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:18 Ответить
так..дуже важко "вставити" (хоча при спробах і попереджають про захист авторським правом)))
показать весь комментарий
26.07.2021 11:02 Ответить
а из 60мм минометов можно отвечать? Или мин нет?
показать весь комментарий
26.07.2021 08:21 Ответить
У Вави перемиріє. Ністрілять!
показать весь комментарий
26.07.2021 08:33 Ответить
Выздоровления нашим бойцам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!Одного українського воїна поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу ворог 11 разів зривав "тишу", застосовуючи БМП і заборонені міномети - Цензор.НЕТ 6214
показать весь комментарий
26.07.2021 08:38 Ответить
найскорішого одужання і пораненому і травмованому ...і повного віднослення попри все !
показать весь комментарий
26.07.2021 11:03 Ответить
"11 раз ворог порушив тишину", нормальок. Та якщо один постріл, то це вже порушено тишину і її пясля цього просто не має бути. Скільки можна писати про цю "тишину", якої немає. Всеодно премії миру ця людина, яка вимовила і написала це слово і ще слова "не стріляти" - не отримає.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:54 Ответить
 
 