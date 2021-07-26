РУС
6 367 17

Патрульные полицейские поймали в Киеве двух водителей маршруток: один - с признаками алкогольного, другой - наркотического опьянения. ФОТО

Полицейские в Киеве обнаружили двух водителей маршруток в состоянии наркотического опьянения, их отстранили от управления транспортными средства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Telegram.

"Патрульные отдела безопасности дорожного движения во время проведения профилактических мероприятий по проверке пассажирского транспорта, обнаружили двух водителей в состоянии возможного опьянения. Оба водителя отстранены от управления", - говорится в сообщении.

Патрульные полицейские поймали в Киеве двух водителей маршруток: один - с признаками алкогольного, другой - наркотического опьянения 01Патрульные полицейские поймали в Киеве двух водителей маршруток: один - с признаками алкогольного, другой - наркотического опьянения 02

Как сообщают в пресс-службе, на улице Стройиндустрии инспекторы проверили автобус Стрый-Авто. Во время общения с водителем полицейские обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Пройти освидетельствование в установленном законом порядке мужчина отказался.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяная судья Колегаева на своем Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей на тротуаре в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Другого нарушителя патрульные остановили на улице Малиновского. Водитель автобуса Богдан осуществлял перевозку пассажиров с признаками алкогольного опьянения. От проверки на драгер нарушитель также отказался.

Полицейские составили на них протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч. 9 ст. 133-1 (Перевозка пассажиров водителем, который не прошел предрейсового медицинского осмотра) КоАП. Об случившемся проинформировали перевозчика.

Киев (26138) маршрутки (547) пьянство (867) патрульная полиция (1818)
Топ комментарии
+10
Странная ситуация. Пьяных судей и обдолбанных зе-депутатов мусора даже после ДТП отпускают, а вот за маршрутчиками специально бегают. Все звери равные, но свиньи - более равные (с) Оруэл
26.07.2021 07:51 Ответить
+4
73% це вже зробили. Тепер несемось в прірву з прискоренням.
26.07.2021 08:13 Ответить
+3
Без допінгу на такій роботі важко )
26.07.2021 07:49 Ответить
26.07.2021 07:49 Ответить
Собрать автобус таких уродов, посадить за руль такого же урода, чтобы он был обязательно под кайфом и чтобы все в салоне об этом знали и пустить их по какой-нибудь заброшенной горой дороге.
26.07.2021 07:50 Ответить
горной дороге
26.07.2021 07:51 Ответить
26.07.2021 08:13 Ответить
Урод - это не цвет, это состояние души (V.Protsenko)
26.07.2021 09:18 Ответить
26.07.2021 07:51 Ответить
Мне один старый еврей говорил, что в жару будучи в Средней Азии только водкой и спасался.😄
26.07.2021 07:54 Ответить
з салом і цибулею я так розумію.... це правільний эврэй вам зустрівся....
26.07.2021 08:02 Ответить
Та ні. Він її вигідно продавав. Тим і спасався.
26.07.2021 08:38 Ответить
Ну работать брадобреем можно и бухим ))
26.07.2021 13:37 Ответить
Не пить на такой работе невозможно.
26.07.2021 07:57 Ответить
что можно "некоторым" то можно всем....... это закон неписанный а по понятиям так сказать и
эти посоны демонстрируют полное понимание и горячую поддержку монобольшинству.......
26.07.2021 07:59 Ответить
А чому директором АТП не назначити пана ЛІНЧА?
26.07.2021 08:05 Ответить
Тю, а шо тут такого? Президентом ведь выбрали наркомана, а тут какие-то обычные водители
26.07.2021 08:29 Ответить
Они бы и не попались,если бы не управляли вдвоем одной маршруткой
26.07.2021 08:44 Ответить
зеленский с брагаром бабадакают, ловят чертей и торгуют собаками,
что хотеть от маршрутчиков ?
26.07.2021 09:26 Ответить
так это у маршрутчиков в порядке вещей...
26.07.2021 12:43 Ответить
 
 