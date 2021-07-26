Патрульные полицейские поймали в Киеве двух водителей маршруток: один - с признаками алкогольного, другой - наркотического опьянения. ФОТО

Полицейские в Киеве обнаружили двух водителей маршруток в состоянии наркотического опьянения, их отстранили от управления транспортными средства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Telegram.

"Патрульные отдела безопасности дорожного движения во время проведения профилактических мероприятий по проверке пассажирского транспорта, обнаружили двух водителей в состоянии возможного опьянения. Оба водителя отстранены от управления", - говорится в сообщении.

Как сообщают в пресс-службе, на улице Стройиндустрии инспекторы проверили автобус Стрый-Авто. Во время общения с водителем полицейские обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Пройти освидетельствование в установленном законом порядке мужчина отказался.

Другого нарушителя патрульные остановили на улице Малиновского. Водитель автобуса Богдан осуществлял перевозку пассажиров с признаками алкогольного опьянения. От проверки на драгер нарушитель также отказался.

Полицейские составили на них протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч. 9 ст. 133-1 (Перевозка пассажиров водителем, который не прошел предрейсового медицинского осмотра) КоАП. Об случившемся проинформировали перевозчика.