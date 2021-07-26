РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7421 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 134 111

Украина вернулась в тройку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе. ИНФОГРАФИКА

Украина вернулась в тройку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 июля в мире зарегистрировали 427 948 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 868 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 194 835 316 случаев инфицирования, из них 427 948 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 175 129 человек, из них 6 868 за минувшие сутки.

Украина вернулась в тройку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 176,7 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тяжелая форма COVID-19 негативно влияет на умственные способности, - исследование

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина вернулась в тройку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 77-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 14, по летальным случаям - 47-ю и 3-ю позицию соответственно.

Украина вернулась в тройку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе 03

карантин (16729) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
НЕ знаю як у Вас "в Одесі" , а у нас рідко хто "бикує" - люди маски натягують при вході в магазин , не товпляться - навіть на зупинках громадського транспорту зберігають дистанцію!
І навкруги (навіть у "обрусілому" Чернігові) все частіше звучить українська мова - в транспорті, на вулиці, в супермаркетах!
"Україна встає з колін!!!"
показать весь комментарий
26.07.2021 08:25 Ответить
+7
В Одессе полно отдыхающих со всей Украины - все без масок !!!

В помещения входят без масок - охрана не реагирует вообще .

КУДА СМОТРИТ НОВЫЙ МИНИСТР ЛЯШКО ??? Могли бы оштрафовать супермаркеты за нарушение масочного режима .
Слышала как одна кассирша ЖАЛОБНО просила покупателя надеть маску - а народ нагло себя ведёт и хамит
показать весь комментарий
26.07.2021 08:16 Ответить
+6
Тільки що повернувся з магазину Там говорив з продавчинею - зайшов у масці , так вона мені комплімент зробила щодо цього Недавно працювала покоївкою в Москві Втекла! Сказала - "В Москві - "повна жопа"!!! Люди бояться громадського транспорту , а поїздка в таксі - до 50 доларів доходить! І штамм у них не такий - багато людей , що потрапляють у лікарні , вмирають на протязі трьох діб! А у соціальній мережі і по телефону кацапи спілкуваться бояться - "Кабы чево не вышло!" Саме цікаве - через місяць після того , як вона поїхала (фактично господарі змусили - боялися що саме вона їм вірус у сім"ю занесе) цю сім"ю "зачепило" - померли дід і бабка , а решта насилу "оклигали"
показать весь комментарий
26.07.2021 08:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Що таке державний кошт? Чи курці, наприклад, податки не платять? А платять вони набагато більше. Природній відбір - це теж категорії із ідеологій соціального дарвінізму та євгеніки, на яких, власне і базувався нацизм.
І, взагалі, дякувати мені треба за навчання.
Але ти мені уже не цікавий, з невігласами нецікаво мову вести
показать весь комментарий
03.08.2021 21:29 Ответить
Ти намагаєшся бути дотепним, але виглядаєш геть жалюгідним.
Я історією, генетикою та євгенікою захоплююся понад 30 років, тож точно краще за тебе орієнтуюся у цих питаннях.

P.S. Понад 99% курців в Україні платять значно менші податки за мене, а на лікування їх йде значно більше грошей. На моє лікування Україна не витратила жодної копійки. Я жодного разу не лікувався в державних лікарнях, взагалі не отримував жодної допомоги, а сотні тисяч курців перманентно хворіють та лікуються державним коштом. Цього не має бути.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:51 Ответить
Супер информация.За 2 дня до естудэй.А когда тот естудэй был - не видно.Так вот,тогда было 12 трупов и это было 3 место в европе!А сегрдня за сутки 2. Набор звуков и все,а не информация!
показать весь комментарий
26.07.2021 08:53 Ответить
В маршрутках человек в маске-редкая птица.Мелкие магазины и рынки-вообще ноль в масках.Почему "оновлэна и пэрэатэстована" не проводит рейды и не контролирует ситуацию?Мало просто принять закон или постановление-нужно отработать схему контроля за его соблюдением.Но у нас,как обычно:на бумаге и в проектах все в ажуре,реальность-противоположна
показать весь комментарий
26.07.2021 09:34 Ответить
Потомучто вскоре за просьбу одеть маску будут бить в табло с вероятностью более 90%
показать весь комментарий
26.07.2021 09:55 Ответить
Ментам?
показать весь комментарий
26.07.2021 10:00 Ответить
А менты они понимают к чему дело идёт и уже давно не вмешиваются.
Оно им нада?
показать весь комментарий
26.07.2021 10:07 Ответить
Точно шо
показать весь комментарий
26.07.2021 14:31 Ответить
От ковидлы померло 2 человека. А от остальных болезней? Рака, сердца, инсультов? Этих людей кто-нибудь считает? Или это не смерти?
показать весь комментарий
26.07.2021 12:04 Ответить
В Мариуполе в городском транспорте все в масках, НО маски на подбородках, если рот закрыт, то нос открыт. Полный пофигизм!
показать весь комментарий
27.07.2021 00:51 Ответить
Так из-за єтого аж целіх 2 человека умерли? Пойду - надену маску
показать весь комментарий
27.07.2021 12:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 