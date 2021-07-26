Украина вернулась в тройку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 26 июля в мире зарегистрировали 427 948 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 868 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 194 835 316 случаев инфицирования, из них 427 948 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 175 129 человек, из них 6 868 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 176,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 77-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 14, по летальным случаям - 47-ю и 3-ю позицию соответственно.
