В Украине за сутки от COVID-19 умерли 2 человека, зафиксированы 213 новых случаев заражения, 170 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 213 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 26 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 25 июля 2021 в Украине зафиксированы 213 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 11, медработников - 0).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 256 человек;
летальных случаев - 2;
выздоровели - 170 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 7 562 человека,
методом ИФА - 1 905 человек,
экспресс-тестами - 6 328 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 248 663 человека;
выздоровели - 2 184 365 человек;
летальных случаев - 52 849;
проведено ПЦР-тестов - 11 278 944.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/freedom-freedom-freedom-masses-australians-march-covid-lockdowns/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/update-sydney-141-new-covid-hospitalizations-vaccinated-except-one-video/
https://www.abc.net.au/news/2021-07-25/nsw-records-141-local-covid-19-cases/100321564 Of the 43 people in intensive care, 42 have not been vaccinated.
All but one are vaccinated.
Це ви переклали коментар на лівацке джерело новин, подане нижче.
55 % двома плюс 14 % провакциновано одною дозою \
помИРАЄ за день ДО 100 осіб
-------------------------------------
раша(341,307 інфіковано за 14 днів) \"провакциновано" ГІВНОМ 20 відсотків.
\ помира за день біля 800 осіб ЛИШЕ ОФІЦІЙНО.
ВИСНОВКИ ЗРОБИТИ ВАЖКО ЛИШЕ КРЕМЛЄБОТАМ(І БОТИХАМ)