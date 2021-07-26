В Украине за сутки от COVID-19 умерли 2 человека, зафиксированы 213 новых случаев заражения, 170 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 213 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 26 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 25 июля 2021 в Украине зафиксированы 213 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 11, медработников - 0).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 256 человек;

летальных случаев - 2;

выздоровели - 170 человек;

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 7 562 человека,

методом ИФА - 1 905 человек,

экспресс-тестами - 6 328 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 248 663 человека;

выздоровели - 2 184 365 человек;

летальных случаев - 52 849;

проведено ПЦР-тестов - 11 278 944.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях", - рассказали в Минздраве.







