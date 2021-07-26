РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7421 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 978 12

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 2 человека, зафиксированы 213 новых случаев заражения, 170 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 2 человека, зафиксированы 213 новых случаев заражения, 170 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 213 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 26 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 25 июля 2021 в Украине зафиксированы 213 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 11, медработников - 0).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 2 человека, зафиксированы 213 новых случаев заражения, 170 человек выздоровели 02 госпитализированы - 256 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 2 человека, зафиксированы 213 новых случаев заражения, 170 человек выздоровели 02 летальных случаев - 2;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 2 человека, зафиксированы 213 новых случаев заражения, 170 человек выздоровели 02 выздоровели - 170 человек;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина вернулась в тройку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе. ИНФОГРАФИКА

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 2 человека, зафиксированы 213 новых случаев заражения, 170 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 7 562 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 2 человека, зафиксированы 213 новых случаев заражения, 170 человек выздоровели 02 методом ИФА - 1 905 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 2 человека, зафиксированы 213 новых случаев заражения, 170 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 6 328 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 2 человека, зафиксированы 213 новых случаев заражения, 170 человек выздоровели 02 заболели - 2 248 663 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 2 человека, зафиксированы 213 новых случаев заражения, 170 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 184 365 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 2 человека, зафиксированы 213 новых случаев заражения, 170 человек выздоровели 02 летальных случаев - 52 849;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 2 человека, зафиксированы 213 новых случаев заражения, 170 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 278 944.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 2 человека, зафиксированы 213 новых случаев заражения, 170 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 2 человека, зафиксированы 213 новых случаев заражения, 170 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 2 человека, зафиксированы 213 новых случаев заражения, 170 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 2 человека, зафиксированы 213 новых случаев заражения, 170 человек выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4915) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
За сутки два летальнвх случая. Это что, третье место? Вот по брехне явно за первое место боремся.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:36 Ответить
+2
«Свобода, свобода, свобода!» - тисячі австралійців виступають проти локдаунів COVIDу

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/freedom-freedom-freedom-masses-australians-march-covid-lockdowns/
показать весь комментарий
26.07.2021 08:28 Ответить
+2
Медичний працівник повідомив, що в лікарнях Сіднею із COVID перебуває 141 особа, а 43 - в інтенсивній терапії, включаючи кількох молодих австралійців. Усі, крім одного, щеплені.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/update-sydney-141-new-covid-hospitalizations-vaccinated-except-one-video/
показать весь комментарий
26.07.2021 08:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Свобода, свобода, свобода!» - тисячі австралійців виступають проти локдаунів COVIDу

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/freedom-freedom-freedom-masses-australians-march-covid-lockdowns/
показать весь комментарий
26.07.2021 08:28 Ответить
Медичний працівник повідомив, що в лікарнях Сіднею із COVID перебуває 141 особа, а 43 - в інтенсивній терапії, включаючи кількох молодих австралійців. Усі, крім одного, щеплені.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/update-sydney-141-new-covid-hospitalizations-vaccinated-except-one-video/
показать весь комментарий
26.07.2021 08:35 Ответить
https://censor.net/ua/user/432820:

https://www.abc.net.au/news/2021-07-25/nsw-records-141-local-covid-19-cases/100321564 Of the 43 people in intensive care, 42 have not been vaccinated.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:37 Ответить
Нормально у мене з англійською
All but one are vaccinated.

Це ви переклали коментар на лівацке джерело новин, подане нижче.
показать весь комментарий
26.07.2021 15:07 Ответить
Великобританія(576,667 . інфіковано) за В Україні за добу від COVID-19 померли 2 людини, зафіксовано 213 нових випадків зараження, 170 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4227 14 днів /
55 % двома плюс 14 % провакциновано одною дозою \
помИРАЄ за день ДО 100 осіб
-------------------------------------

раша(341,307 інфіковано за В Україні за добу від COVID-19 померли 2 людини, зафіксовано 213 нових випадків зараження, 170 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4227 14 днів) \"провакциновано" ГІВНОМ 20 відсотків.
\ помира за день біля 800 осіб ЛИШЕ ОФІЦІЙНО.

ВИСНОВКИ ЗРОБИТИ ВАЖКО ЛИШЕ КРЕМЛЄБОТАМ(І БОТИХАМ)
показать весь комментарий
26.07.2021 18:13 Ответить
Ви власне що сказати хотіли?
показать весь комментарий
26.07.2021 18:25 Ответить
За сутки два летальнвх случая. Это что, третье место? Вот по брехне явно за первое место боремся.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:36 Ответить
Не будьте голословными,покажите статистику по Европе,кто с нами разделяет места в тройке?Мутные какие-то у вас даные.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:53 Ответить
прямо пандемище
показать весь комментарий
26.07.2021 08:56 Ответить
пандемія триває не один рік..
показать весь комментарий
26.07.2021 18:15 Ответить
 
 