РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7421 посетитель онлайн
Новости
2 212 19

Режим Лукашенко может использовать присутствие войск РФ в Беларуси для шантажа западных соседей и Украины, - Тихановская

Режим Лукашенко может использовать присутствие войск РФ в Беларуси для шантажа западных соседей и Украины, - Тихановская

Режим Лукашенко может использовать присутствие российских войск на территории Беларуси для шантажа западных соседей и Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение выразила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной, состоявшейся в воскресенье на набережной Манхэттена, где собралось около полутысячи белорусов со всей Америки.

"Режим может использовать наличие российских войск для шантажа западных соседей и Украины. Об этом сейчас много говорят, - сказала она. - Угрозы могут быть самые разнообразные".

В то же время, по ее мнению, для демократических преобразований в Беларуси присутствие российских войск угрозы не представляет.

"Такие учения проводятся часто, и явной угрозы для Беларуси я не вижу, хотя я не специалист в этих вопросах", - добавила она.

Отвечая на вопрос, чувствует ли белорусская оппозиция поддержку со стороны Украины, она сказала: "Украинцы с нами, украинцы поддерживают нас. И тот факт, что они принимают столько переселенцев, ослабили законодательство, чтобы дать людям возможность устраиваться на работу и открывать свои бизнесы, - это уже большая поддержка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская на встречах с американскими политиками попросила усилить санкции против режима Лукашенко

В то же время, по ее мнению, Украина достаточно осторожно выражает свою политическую позицию, поскольку Лукашенко прибегает к свойственной для него тактики - шантажу.

"Мы чувствуем эту поддержку, у нас происходит общение на высоком уровне с представителями Украины, понемногу  будем и дальше укреплять эти связи", - добавила она.

Как сообщалось, в сентябре 2021 года на территории Беларуси пройдут масштабные совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2021". Эксперты рассматривают это мероприятие как один из основных на пути поглощения самостоятельности этой страны РФ и видят опасность для Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими и техникой из России. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что эти учения потенциально представляют угрозу для Украины.

армия РФ (20613) Беларусь (8017) россия (97281) военные учения (3494) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Просрали бульбаші свою Білорусь.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:31 Ответить
+4
Вважаю що бульбашам потрібно було не водити хороводи, а чинити спротив і звиздячити ментів. Рецепт коктейлю Молотову всім відомий.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:40 Ответить
+3
Не вчи мене жити, салага.
показать весь комментарий
26.07.2021 09:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просрали бульбаші свою Білорусь.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:31 Ответить
Вважаю що бульбашам потрібно було не водити хороводи, а чинити спротив і звиздячити ментів. Рецепт коктейлю Молотову всім відомий.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:40 Ответить
А хто був би у Білорусі Президент, ліпший за Лукашенка?
показать весь комментарий
26.07.2021 08:41 Ответить
Та хто завгодно. Головне щоб не проголосували за якогось клоуна, типу того ж Галигіна.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:48 Ответить
С Тихоновской точно бы уже просрали....и лапти с триколорами по Минску бегали как в Крыму и лугандонии.Только идиоты могут жертвовать страной ради смены луки сегодня.А умники и сметуны потом будут руками разводить или как мыши в норы.( Овощ ВСЮ касссу Украины навинтил.....сидит пузо греет и девок убирает...а они про шины снова.Уже ни Крым ни лугандония не нужны.Печаль с дураками.Не зря вы Пороха просрали,идиоты.Еще и ЗЕльц с общаком Украины «сбежит«от вас.
показать весь комментарий
26.07.2021 09:07 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2021 09:12 Ответить
О, виліз савєччик.
показать весь комментарий
26.07.2021 09:23 Ответить
Правда глаз колет?Ты выбрал предателя а виноваты все кругом. Иди лучше работай зебил да пенсии с пособиями плати предателям в лугандонии..... 2 млрд евро им уже не хватает.Позорище. ( Лука бы им уплатил....как и вашим консервам кацапским что в Украине,что на лапотьТВ. Поливают Украину последними словами вместе с лаптями....и спокойно по Украине ходят.Лука бы им лично ноги переломал,на каталке бы ездили к одиннарод в гости.ВОКАК.
показать весь комментарий
26.07.2021 09:39 Ответить
Не вчи мене жити, салага.
показать весь комментарий
26.07.2021 09:43 Ответить
Это вы , зебобы просрали майдан и Украину, это 41% из вас считает себя одним народом с мокшами, и это при свободе и демократии! Вам всем по премии Дарвина, лузеры. Мы свою победу не просрём всяким кловунам, и в НАТО мы вступим раньше вас, смиритесь , лузеры. Хабар-хабар-хабар! Ска, у вас этот хабар в генах, поэтому вас кинули и США и ЕС, а кловун сидит на дупе ровно до 30 сентября и грызёт ногти, пока Тихановскую , президент США приглашает в Белый Дом.
показать весь комментарий
31.07.2021 23:35 Ответить
Поэтому надо срочно в эти выходные провести ещё один протестный марш из 10 человек с БЧБ зонтиками и в белой одежде!
показать весь комментарий
26.07.2021 08:41 Ответить
та кто этого дибила слушать будет
показать весь комментарий
26.07.2021 08:57 Ответить
Режим Лукашенка може використати присутність військ РФ у Білорусі для шантажу західних сусідів і України, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 2115
показать весь комментарий
26.07.2021 09:10 Ответить
завуальована кацапська посіпака висралась...
показать весь комментарий
26.07.2021 09:13 Ответить
Сделайте опрос населения
И точно скожите за кого народ
Потом решайте
А то что тихановская сказала/ за меня проголосовали /
показать весь комментарий
26.07.2021 09:45 Ответить
А хто ця Тихановська,чого вона на свою державу весь час висери,хто їй за це платить....
показать весь комментарий
26.07.2021 11:23 Ответить
Спасибо, Капитан Очевидность!
Мы бы без тебя не догадались!
показать весь комментарий
26.07.2021 11:28 Ответить
 
 