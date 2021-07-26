Режим Лукашенко может использовать присутствие войск РФ в Беларуси для шантажа западных соседей и Украины, - Тихановская

Режим Лукашенко может использовать присутствие российских войск на территории Беларуси для шантажа западных соседей и Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение выразила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной, состоявшейся в воскресенье на набережной Манхэттена, где собралось около полутысячи белорусов со всей Америки.

"Режим может использовать наличие российских войск для шантажа западных соседей и Украины. Об этом сейчас много говорят, - сказала она. - Угрозы могут быть самые разнообразные".

В то же время, по ее мнению, для демократических преобразований в Беларуси присутствие российских войск угрозы не представляет.

"Такие учения проводятся часто, и явной угрозы для Беларуси я не вижу, хотя я не специалист в этих вопросах", - добавила она.

Отвечая на вопрос, чувствует ли белорусская оппозиция поддержку со стороны Украины, она сказала: "Украинцы с нами, украинцы поддерживают нас. И тот факт, что они принимают столько переселенцев, ослабили законодательство, чтобы дать людям возможность устраиваться на работу и открывать свои бизнесы, - это уже большая поддержка".

В то же время, по ее мнению, Украина достаточно осторожно выражает свою политическую позицию, поскольку Лукашенко прибегает к свойственной для него тактики - шантажу.

"Мы чувствуем эту поддержку, у нас происходит общение на высоком уровне с представителями Украины, понемногу будем и дальше укреплять эти связи", - добавила она.

Как сообщалось, в сентябре 2021 года на территории Беларуси пройдут масштабные совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2021". Эксперты рассматривают это мероприятие как один из основных на пути поглощения самостоятельности этой страны РФ и видят опасность для Украины.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что эти учения потенциально представляют угрозу для Украины.