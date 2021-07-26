За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 49 057 человек, всего - 3 099 711, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 712 791 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"49 057 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 25 июля 2021. Первую дозу получили 39 150 человек, полностью иммунизированы - 9 907 человек.

В течение суток работали: 165 мобильных бригад, 298 пунктов вакцинации, 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 3 099 711 человек, из них получили 1 дозу - 3 099 709 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 712 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 4 812 500 прививок", - рассказали в Минздраве.





