За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 49 057 человек, всего - 3 099 711, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 712 791 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"49 057 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 25 июля 2021. Первую дозу получили 39 150 человек, полностью иммунизированы - 9 907 человек.
В течение суток работали: 165 мобильных бригад, 298 пунктов вакцинации, 329 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 3 099 711 человек, из них получили 1 дозу - 3 099 709 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 712 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 4 812 500 прививок", - рассказали в Минздраве.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/update-sydney-141-new-covid-hospitalizations-vaccinated-except-one-video/
Ну и чему верить?
Of the 43 people in intensive care, 42 have not been vaccinated.
----------------------------------
Из 43 человек в интенсивной терапии, 42 не были вакцинированы.