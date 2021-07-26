РУС
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 49 057 человек, всего - 3 099 711, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 712 791 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"49 057 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 25 июля 2021. Первую дозу получили 39 150 человек, полностью иммунизированы - 9 907 человек.

В течение суток работали: 165 мобильных бригад, 298 пунктов вакцинации, 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 3 099 711 человек, из них получили 1 дозу - 3 099 709 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 712 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 4 812 500 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 49 057 человек, всего - 3 099 711, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 49 057 человек, всего - 3 099 711, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 49 057 человек, всего - 3 099 711, - Минздрав 03

Медичний працівник повідомив, що в лікарнях Сіднею із COVID перебуває 141 особа, а 43 - в інтенсивній терапії, включаючи кількох молодих австралійців. Усі, крім одного, щеплені.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/update-sydney-141-new-covid-hospitalizations-vaccinated-except-one-video/
26.07.2021 08:38
Пропав кудись Акваріум.
26.07.2021 09:04
Ну, так ні одна вакцина поки не дає 100-відсоткової гарантії, що людина не захворіє
26.07.2021 09:10
А вот ABC.net в той же новости говорит, что "все, кроме одного, НЕ вакцинированы".
Ну и чему верить?
26.07.2021 10:07
https://www.abc.net.au/news/2021-07-25/nsw-records-141-local-covid-19-cases/100321564

Of the 43 people in intensive care, 42 have not been vaccinated.

----------------------------------
Из 43 человек в интенсивной терапии, 42 не были вакцинированы.
26.07.2021 10:10
Вакцинацию Коронавак не считать вакцинацией...
26.07.2021 08:52
До оголошеної чемпіоном дати залишилось менше місяця. Не підведіть його.
26.07.2021 09:03
 
 