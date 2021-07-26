В ГСЧС предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде областей Украины
Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сегодня в восточных, Волынской, Житомирской областях, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщалось ранее, 25 июля в Украину вернулась преимущественно сухая и жаркая погода. Средняя температура воздуха составит + 26°С до + 31°С.
Вместе с тем, на западе Украины ожидаются дожди.
