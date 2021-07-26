РУС
Новости
495 1

В ГСЧС предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде областей Украины

Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня в восточных, Волынской, Житомирской областях, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жара возвращается в Украину: в некоторых регионах до + 31°С

Как сообщалось ранее, 25 июля в Украину вернулась преимущественно сухая и жаркая погода. Средняя температура воздуха составит + 26°С до + 31°С.

Вместе с тем, на западе Украины ожидаются дожди.

погода (2819) ГСЧС (5144)
З сьогоднішнього дня починається спека.
26.07.2021 08:59 Ответить
 
 