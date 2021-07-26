За неделю на водоемах Украины погибли 88 человек, во время пожаров - 12, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 19.07 по 25.07) на водных объектах Украины погибли 88 человек, во время пожаров - 12.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 145 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 60 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 533 пожара, спасены на пожарах 28 человек и не допущено уничтожение огнем 363 зданий и 36 ед. техники. На пожарах погибли 12 человек. Ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 824 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 345 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 4 тыс. 496 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 88 человек.

