Интервал не менее шести недель между дозами COVID-вакцины Pfizer увеличивает уровень антител, - исследование
Интервал не менее шести недель между двумя дозами вакцины Comirnaty (Pfizer-BioNTech) увеличивает концентрацию нейтрализующих коронавирус антител.
К такому выводу пришли британские ученые в исследовании PITCH, финансируемом Минздравом Англии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В начале 2021 года для ускорения охвата населения хотя бы одной дозой Британия первой приняла решение увеличить интервал. Ранее это касалось только Oxford-AstraZeneca. Теперь есть надежные данные и по Pfizer, добавили авторы.
На иммунных реакциях 503 медиков (у 223 из них ранее был COVID-19) изучалось, как уровни антител и Т-клеток иммунитета изменяются с течением времени после короткого (3-4 недели, в среднем 24 дня) или большого (6–14 недель, в среднем 70 дней) интервала между дозами.
Обнаружено, что после второй дозы концентрация нейтрализующих антител была выше после интервала 6-14 недель, чем после первоначально рекомендованной создателями вакцины 3-4-недельной схемы. С учетом дельта-штамма коронавируса отмечено, что хотя хорошие уровни антител были и после "короткого" интервала, их уровни были в 2,3 раза выше при "большом".
Главный исследователь PITCH Сюзанна Дуанчи из Оксфордского университета заявила, что восьминедельный интервал – золотая середина, так как чем он больше, тем выше риски заразиться и заболеть, ведь одна доза не дает "нормальной" защиты. Она добавила, что Comirnaty "очень хороша независимо от того, какой режим: и короткий, и длинный дают хорошие антитела и Т-клетки".
Изучение темы также показало, что спустя четыре недели после первой дозы "было заметно снижение уровня нейтрализующих антител, но при этом наблюдался устойчивый Т-клеточный ответ на S-белок".
Ученые добавили, что более длительный интервал дает в 1,6 раза меньше Т-клеток, но среди них становится больше Т-хелперов – клеток долговременной памяти, которые способствуют длительной иммунной памяти о вирусе и выработке антител против него.
Независимо от режима дозирования, уровни антител и Т-клеток значительно различались от человека к человеку, что может зависеть от генетических различий, состояний здоровья, прошлых "встреч" с коронавирусом или другими вирусами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Источник: https://censor.net/ru/n3279118
Нас оце найбільше цікавить.
Как с коноплёй)...лучше вырубать деревья и бороться с бедствиями...
С конопли прекрасная лёгкая мебель и прочее прочее..но разорятся акулы деревообрабатывающей отрасли...
Они на все пойдут...
Этот аппарат фикция и ничего не лечит.
виліковує коронавірусну інфекцію за 2 дні, можна проводити профілактичне опромінення горла і носа - це захист на декілька місяців від інфекції, а щеплення гарантують лише на пару місяць захист і то на рівні 70%
"Терапевтчна система ГЕЛІОС була поставлена в більш як 100 медичних установ. Серед наших споживачів: • Центр Реабілітації Космонавтів ім. Хрунічева (Москва, Московія) "
Так вот перед выездом на судно у всех берут по два теста, и непривитые нормально поехали на работу, а он со своими антителами и приаивками остался сидеть дома. (Не рошел тесты).
Вместо него срочно взяли другого.