Интервал не менее шести недель между дозами COVID-вакцины Pfizer увеличивает уровень антител, - исследование

Интервал не менее шести недель между двумя дозами вакцины Comirnaty (Pfizer-BioNTech) увеличивает концентрацию нейтрализующих коронавирус антител.

К такому выводу пришли британские ученые в исследовании PITCH, финансируемом Минздравом Англии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В начале 2021 года для ускорения охвата населения хотя бы одной дозой Британия первой приняла решение увеличить интервал. Ранее это касалось только Oxford-AstraZeneca. Теперь есть надежные данные и по Pfizer, добавили авторы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 49 057 человек, всего - 3 099 711, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

На иммунных реакциях 503 медиков (у 223 из них ранее был COVID-19) изучалось, как уровни антител и Т-клеток иммунитета изменяются с течением времени после короткого (3-4 недели, в среднем 24 дня) или большого (6–14 недель, в среднем 70 дней) интервала между дозами.

Обнаружено, что после второй дозы концентрация нейтрализующих антител была выше после интервала 6-14 недель, чем после первоначально рекомендованной создателями вакцины 3-4-недельной схемы. С учетом дельта-штамма коронавируса отмечено, что хотя хорошие уровни антител были и после "короткого" интервала, их уровни были в 2,3 раза выше при "большом".

Главный исследователь PITCH Сюзанна Дуанчи из Оксфордского университета заявила, что восьминедельный интервал – золотая середина, так как чем он больше, тем выше риски заразиться и заболеть, ведь одна доза не дает "нормальной" защиты. Она добавила, что Comirnaty "очень хороша независимо от того, какой режим: и короткий, и длинный дают хорошие антитела и Т-клетки".

Изучение темы также показало, что спустя четыре недели после первой дозы "было заметно снижение уровня нейтрализующих антител, но при этом наблюдался устойчивый Т-клеточный ответ на S-белок".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 2 человека, зафиксированы 213 новых случаев заражения, 170 человек выздоровели

Ученые добавили, что более длительный интервал дает в 1,6 раза меньше Т-клеток, но среди них становится больше Т-хелперов – клеток долговременной памяти, которые способствуют длительной иммунной памяти о вирусе и выработке антител против него.

Независимо от режима дозирования, уровни антител и Т-клеток значительно различались от человека к человеку, что может зависеть от генетических различий, состояний здоровья, прошлых "встреч" с коронавирусом или другими вирусами.

вакцина (3815) исследование (568) карантин (16729) наука (698) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Ученые добавили, что более длительный интервал дает в 1,6 раза меньше Т-клеток, но среди них становится больше Т-хелперов - клеток долговременной памяти, которые способствуют длительной иммунной памяти о вирусе и выработке антител против него.
Нас оце найбільше цікавить.
26.07.2021 09:27 Ответить
Хорошая инфа
26.07.2021 09:31 Ответить
Минулого тижня велика група ізраїльських інтелектуалів подали до Гаагського суду з прав людини позов на ізраїльский уряд і компанію Pfizer. В позові зазначено, що їхній уряд і ця комапнія проводять досліди над людьми, а це заборонено Нюрнберським судовим процесом ще 1947 р.
26.07.2021 09:38 Ответить
сміцкий, піди вколись рашистським шмурдяком і не ний тут.
26.07.2021 09:27 Ответить
Хорошая инфа
26.07.2021 09:31 Ответить
Минулого тижня велика група ізраїльських інтелектуалів подали до Гаагського суду з прав людини позов на ізраїльский уряд і компанію Pfizer. В позові зазначено, що їхній уряд і ця комапнія проводять досліди над людьми, а це заборонено Нюрнберським судовим процесом ще 1947 р.
26.07.2021 09:38 Ответить
От же ж блин... я в пятницу уколол первую Модерну. И когда мне теперь колоть вторую?!
26.07.2021 09:39 Ответить
Через 4-6 недель вколите. Хотя, вряд ли она еще останется в Украине.
26.07.2021 12:38 Ответить
ЦЕНЗОР, ви б краще написали статтю про український лазерний апарат "Геліос" (http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf) який без проблем виліковує цю заразу за 2 дні. І якби запровадили по всій Україні лазерну терапію, то ніхто б не помер взагалі. А так від масок, крантинів, кисневих компресорів для легенів і шеплень вже маємо не менше 70 000 смертей!!! Чому не хочете написати статтю на цю тему? Ви в темі з цією фармаколгічною босотою, вам від них гроші крапають, чи як?
26.07.2021 09:45 Ответить
Им это не выгодно..зачем?все разорятся...
Как с коноплёй)...лучше вырубать деревья и бороться с бедствиями...
С конопли прекрасная лёгкая мебель и прочее прочее..но разорятся акулы деревообрабатывающей отрасли...
Они на все пойдут...
26.07.2021 11:39 Ответить
Распространяете рекламу? Или просто тролль?

Этот аппарат фикция и ничего не лечит.
26.07.2021 12:26 Ответить
український лазерний апарат "Геліос" http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
виліковує коронавірусну інфекцію за 2 дні, можна проводити профілактичне опромінення горла і носа - це захист на декілька місяців від інфекції, а щеплення гарантують лише на пару місяць захист і то на рівні 70%
26.07.2021 09:47 Ответить
рососию правильно назвали
"Терапевтчна система ГЕЛІОС була поставлена в більш як 100 медичних установ. Серед наших споживачів: • Центр Реабілітації Космонавтів ім. Хрунічева (Москва, Московія) "
26.07.2021 10:36 Ответить
Хватит постить дезинформацию. Этот аппарат - это развод для лохов. В спам.
26.07.2021 12:27 Ответить
Задрали вже. Пограю в карти з компом.
26.07.2021 09:48 Ответить
Это понятно, но надо активнее рекламировать коронавак, а то что то совсем затихли про китайский физраствор, про его высокую эффективность. При вопросе о коронавак врачи замолкают и скромно отводят глаза.
26.07.2021 10:28 Ответить
У нас на работе єлектромеханик решил сделать себе прививку пфайзер.
Так вот перед выездом на судно у всех берут по два теста, и непривитые нормально поехали на работу, а он со своими антителами и приаивками остался сидеть дома. (Не рошел тесты).
Вместо него срочно взяли другого.
26.07.2021 10:37 Ответить
 
 