Харлан после поражения на Олимпиаде в Токио: "Хочу пожить жизнь без сабли...Устала..."

Чемпионка мира, украинская фехтовальщица Ольга Харлан прокомментировала свое поражение в первой схватке на Олимпиаде в Токио.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями… Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной… "Смогу ли я заработать медаль?" , "А мне же так она НУЖНА!" "Оля, ты должна привезти ЗОЛОТУЮ медаль!", "Оля, ты сама сильная и выиграешь золото в Токио",- слышала я и не один десяток раз. Раньше все пропускала мимо ушей, сейчас все по-другому", - написала она.

Харлан отметила, что полтора года без соревновательной практики видимо повлияли на нее: "Для того, чтобы чувствовать себя уверенной, мне нужно выигрывать, чувствовать соревнования, адреналин. Этого мне очень сильно не хватает. То, что было сегодня трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день".

"Сейчас я очень хочу отдохнуть… морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать сколько дней осталось до Олимпиады. Устала…

Я никогда не была так откровенна в социальных сетях. Просто понимаю, что будет много вопросов. Так что может моим маленьким откровением их будет меньше", - отметила она.

"Я безумно благодарна каждому тренеру, который проделал колоссальную работу со мной. Спасибо вам Олег Валерьевич Штурбабин, Юрий Владимирович Марченко за все эти годы проведённые вместе! Андрей Борисович Колосов, спасибо Вам за то, что вы есть в моей жизни. Вы уникальный! Таких как вы больше нет. @andrea.terenzio Thank you for all the work that we have done, thank you for faith that u have in me. You are amazing coach and great example! Вадим Маркович, вы всегда верите в меня… не прекращайте. Спасибо Национальной федерации фехтования за то, что сделали все возможное, чтобы эта подготовка вообще состоялась. Всем вам огромное спасибо! И спасибо тем, кто рядом не смотря не на что. Всех люблю. Скоро буду дома", - добавила сортсменка.

Напомним, легендарная украинка Ольга Харлан проиграла китаянке Ян Хеньюй в соревнованиях по фехтованию (сабля) в 1/16 финала и завершила выступления на этом этапе турнира. Итоговый результат схватки - 15:12.