РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7245 посетителей онлайн
Новости
13 375 42

Харлан после поражения на Олимпиаде в Токио: "Хочу пожить жизнь без сабли...Устала..."

Харлан после поражения на Олимпиаде в Токио: "Хочу пожить жизнь без сабли...Устала..."

Чемпионка мира, украинская фехтовальщица Ольга Харлан прокомментировала свое поражение в первой схватке на Олимпиаде в Токио.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями… Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной… "Смогу ли я заработать медаль?" , "А мне же так она НУЖНА!" "Оля, ты должна привезти ЗОЛОТУЮ медаль!", "Оля, ты сама сильная и выиграешь золото в Токио",- слышала я и не один десяток раз. Раньше все пропускала мимо ушей, сейчас все по-другому", - написала она.

Харлан отметила, что полтора года без соревновательной практики видимо повлияли на нее: "Для того, чтобы чувствовать себя уверенной, мне нужно выигрывать, чувствовать соревнования, адреналин. Этого мне очень сильно не хватает. То, что было сегодня трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день".

"Сейчас я очень хочу отдохнуть… морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать сколько дней осталось до Олимпиады. Устала… 

Я никогда не была так откровенна в социальных сетях. Просто понимаю, что будет много вопросов. Так что может моим маленьким откровением их будет меньше", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отдала все силы", - дзюдоистка-украинка Билодид рассказала о завоевании бронзы на Олимпиаде

"Я безумно благодарна каждому тренеру, который проделал колоссальную работу со мной. Спасибо вам Олег Валерьевич Штурбабин, Юрий Владимирович Марченко за все эти годы проведённые вместе! Андрей Борисович Колосов, спасибо Вам за то, что вы есть в моей жизни. Вы уникальный! Таких как вы больше нет. @andrea.terenzio Thank you for all the work that we have done, thank you for faith that u have in me. You are amazing coach and great example! Вадим Маркович, вы всегда верите в меня… не прекращайте. Спасибо Национальной федерации фехтования за то, что сделали все возможное, чтобы эта подготовка вообще состоялась. Всем вам огромное спасибо! И спасибо тем, кто рядом не смотря не на что. Всех люблю. Скоро буду дома", - добавила сортсменка.

Напомним, легендарная украинка Ольга Харлан проиграла китаянке Ян Хеньюй в соревнованиях по фехтованию (сабля) в 1/16 финала и завершила выступления на этом этапе турнира. Итоговый результат схватки - 15:12.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)

Олимпиада (1138) Харлан Ольга (35)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
Кто за шо, а зебилы Пороха везде лепят. Узбагойтесь уже обосранцы.
показать весь комментарий
26.07.2021 09:58 Ответить
+13
кто мешал ЕС и Порошенко стать ее спонсорами?
Она на прошлой Олимпиаде выиграла медаль для УКРАИНЫ! И всегда защищала УКРАИНСКИЙ ФЛАГ!

оставьте политику в покое в данном случае. Вам до нее и ее пользы для страны как кроту - до неба.
показать весь комментарий
26.07.2021 09:52 Ответить
+13
Що, мультимільйонер ВАЗеленський вже не ваш, "нарідний" зЕзідент?
показать весь комментарий
26.07.2021 10:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Говорила что не видит себе соперников на Олимпиаде и тут вдруг...
показать весь комментарий
26.07.2021 09:48 Ответить
Олю, відпочинку Вам і нової наснаги!

Українець або українка без шаблі не українець !
показать весь комментарий
26.07.2021 13:01 Ответить
Она какбэ после всехвзлетов с партией регионов крутилась и их спонсорами
показать весь комментарий
26.07.2021 09:49 Ответить
В 2010 году юная спортсменка была избрана депутатом Николаевской городской рады от Партии регионов[8]. В 2012 году Харлан входила в партийный список Партии регионов под № 194 на выборах в Верховную раду Украины, но не прошла в парламент. В марте 2014 года вышла из фракции Партии регионов в Николаевской городской раде. В 2014 году входила в список Партии зелёных Украины на местных выборах в Киеве, но партия не прошла трёхпроцентный барьер
показать весь комментарий
26.07.2021 09:50 Ответить
кто мешал ЕС и Порошенко стать ее спонсорами?
Она на прошлой Олимпиаде выиграла медаль для УКРАИНЫ! И всегда защищала УКРАИНСКИЙ ФЛАГ!

оставьте политику в покое в данном случае. Вам до нее и ее пользы для страны как кроту - до неба.
показать весь комментарий
26.07.2021 09:52 Ответить
Кто за шо, а зебилы Пороха везде лепят. Узбагойтесь уже обосранцы.
показать весь комментарий
26.07.2021 09:58 Ответить
а как же без "ясно солнышко", "надежда нации", "хетьман всея и всех".
показать весь комментарий
26.07.2021 10:29 Ответить
Що, мультимільйонер ВАЗеленський вже не ваш, "нарідний" зЕзідент?
показать весь комментарий
26.07.2021 10:37 Ответить
При дорозі курява "нарідний хетьман".
показать весь комментарий
26.07.2021 13:02 Ответить
Виплюньте зелене з рота і скажіть, що хотіли, якщо хотіли?
показать весь комментарий
26.07.2021 13:08 Ответить
протри очі від "роси" хетьмана, та вуха від локшини солоденької.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:32 Ответить
я тут пожизненный "порохобот", если что. Но я не на зарплате, как ты, а просто патриот своей страны.
Это только вы и боты от зели лепите политику везде - где надо и где не надо.
Оставьте человека в покое. Она боролась за УКРАИНУ.
Именно это я и написал.
А в цвета разных политиков начали ее раскрашивать именно боты с обеих сторон. Вам насрать что вы таким образом просто топите СТРАНУ.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:55 Ответить
она такая же ватная тварь как и Усик!! все что она выиграла, это заслуга ПОРОХА, который ее всячески поддерживал!! в 2019 поддержала ЗЕнаркомана, мразь неблагодарная!!
показать весь комментарий
26.07.2021 12:16 Ответить
закрой хлеборезку, тепешка, Тупорылая овца юля никифорова
показать весь комментарий
26.07.2021 13:02 Ответить
а по моему это вы везде лепите зеленского, везде где не попадя
показать весь комментарий
26.07.2021 16:23 Ответить
ты еще про кривоногиx футболистов напиши что нам до ниx далеко
показать весь комментарий
26.07.2021 10:26 Ответить
тебе до многих далеко, и до футболистов в том числе. Сначала выйди в четверть финал по футболу хотя бы в своем дворе - потому похвастаешься.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:56 Ответить
Харлан отметила, что полтора года без соревновательной практики видимо повлияли на нее:Источник: https://censor.net/ru/n3279119

А кто мешал делать свою работу зеленой власти? Это, ведь, не их желание, а обязанность?!
показать весь комментарий
26.07.2021 10:37 Ответить
На хрена ей эта политика ? Сделала бы кондитерскую . А то все в политику стремятся- а сделать жизнь людям приятней и некому 😀
показать весь комментарий
26.07.2021 09:56 Ответить
Софійко! А я скучаю по фехтуванню! Жаль! спочатку маску розрубав - мудак Челябінський на змаганні - здуру "колхозник" взяв наточений еспадрон (вони з ними понтувалися у поєдинках) Дискваліфікували обох - я йому зі зла перебив ключицю
Потім не було "спаррінг-партнера" - дальній гарнізон І ВСЕ!!! І став я кухарем!!!
показать весь комментарий
26.07.2021 10:12 Ответить
в 2019 агитировала за наркомана и обсырала везде ПОРОХА...хотя именно при ПОРОХЕ и его поддержке выиграла все соревнования!! неблагодарная ЗЕдибилка!!!
показать весь комментарий
26.07.2021 10:30 Ответить
порох сдох давно, забудьте его как политика, нет его в политике и уже не будет. вы обсасываете политический труп. идиоты порохоботские
показать весь комментарий
26.07.2021 16:24 Ответить
Да пох. Всё равно это не Олимпиада,а пародия.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:01 Ответить
Я устала, не могу,Я вам завтра помогу.-Украина нужны победы, а не жалобы.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:08 Ответить
это москалям нужны победы. А девиз Олимпиады - главное не победа а участие.
Конечно после Быстрее выше сильнее вместе.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:57 Ответить
***** -мужской вид спорта. И раз Харлан в него впряглась, образцом для неё должны быть братья Кличко, а не Таня , которая громко плачет.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:15 Ответить
думаю, что нынешняя олимпиада будет последней. коронавирус наглядно продемонстрировал, что это "важное" событие, которое должно было объединять нации и народы в едином спортивном порыве, давно уже мертво.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:09 Ответить
як ти устала, то якого йуха їхала? дай дорогу молодим, поступись місцем, а не тупо займай чиєсь(
показать весь комментарий
26.07.2021 10:16 Ответить
именно это она и сделала. Посмотрим, каким будет результат через 3 года.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:58 Ответить
А вони є?
показать весь комментарий
26.07.2021 16:42 Ответить
Ой, Оля...
Мы все побеждаем и все лажаем. Дело исключительно в том, чтобы не остаться после поражения в коленно-локтевой позиции. Так что ехай домой, отсыпайся, потом бери отпуск, прокатись в Диснейленд какой-нибудь и СНОВА, МЛЯТЬ, ЗА САБЛЮ! Устала она, видите ли. А мы не устали жить в такой стране?!
показать весь комментарий
26.07.2021 10:16 Ответить
Слова... слова... редко из спорта вовремя и без оправданий уходят, достойные люди. А так... безденежье, жадность, глупость . Так ребят, которые христа на крест... оправдать можно. Нефиг менял обижать, священников хулить, Кесаря... .
показать весь комментарий
26.07.2021 10:17 Ответить
Чемпионкой мира стала? Всё. Молодец.
Это спорт - многое зависит от биоритмов. И возраст берёт своё.
Надо идти в рекламу, в модельный бизнес, а не тусоваться с рыгоаналами.
Они до добра не доведут - смотрим на футболиста Шевченка.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:21 Ответить
Взагалі в політиці торгівля *балом себе ізжила. Ці всі відомі спортсмени, артисти та клоуни партії лише компроментують. Вони не впрягаються по справжньому, їх туди запрошують для заманухи, їм це в тягость.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:26 Ответить
Харлан надо перезжать в Киев и обрывать все николаевские контакты.
Политические, понятное дело - ватная обуза на ногах ни к чему.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:23 Ответить
Переезжать. Почему нельзя вставить букву в этом гнилом интерфейсе ?
Почему ответ всегда улетает на 10 позиций вниз ? Что за х......ня ?
показать весь комментарий
26.07.2021 10:24 Ответить
читаю комменты и все больше понимаю, что из этой страны пора валить. Сборище идиотов, завистников, злобных моральных уродов.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:59 Ответить
кацап, сначала свали с этого сайта, здесь стекломой не наливают!!!
показать весь комментарий
26.07.2021 12:21 Ответить
Оля, перед кем ты оправдываешься ? Те, перед кем стоит, поймут всё и без слов. Удачи !
показать весь комментарий
26.07.2021 12:58 Ответить
 
 