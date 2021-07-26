РУС
ВОЗ о новой вспышке коронавируса в Украине: Начнется в конце августа - начале сентября и продлится до зимы

Новая вспышка коронавируса может зависеть от охвата вакцинацией и социальных мер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УНИАН" заявил глава бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт

Так, у него спросили, когда Украине ждет новую вспышку коронавируса.

"Точный ответ дать трудно. Но, исходя из имеющихся данных, широкого распространения "Дельта", мер охраны общественного здоровья и социальных мероприятий, охвата вакцинацией и других параметров, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа - начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации", - подчеркнул Хабихт.

Глава бюро ВОЗ подчеркнул, что именно сейчас подходящее время вакцинироваться, пока штамм "Дельта" еще широко не распространился в стране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВОЗ об отказе Китая от второго этапа расследования происхождения COVID-19: Выявление причины пандемии - не политика и не поиск виновных

ВОЗ (781) карантин (16729) COVID-19 (18611) Ярно Хабихт (15) коронавирус (17042)
+10
26.07.2021 09:51 Ответить
+10
У ВОЗ наверно свербеж начался по Украин - Европу заширяли вакцинами, а количество инфицированных растёт. В Украине самая низкая вакцинация в Европе, а вспышки ковида нет. Может главное не вакцина, а приобретенный природный иммунитет?
26.07.2021 09:56 Ответить
+9
Надень две и отойди.
26.07.2021 10:05 Ответить
26.07.2021 09:51 Ответить
У ВОЗ наверно свербеж начался по Украин - Европу заширяли вакцинами, а количество инфицированных растёт. В Украине самая низкая вакцинация в Европе, а вспышки ковида нет. Может главное не вакцина, а приобретенный природный иммунитет?
26.07.2021 09:56 Ответить
Глагно кто как считает.
А нет, глагно где можно бобла поднять больше на панике.
Во в европке ведутся хорошо и самостоятельно - там и больных в статистике больше.
А на кацапстане ведутся плохо - знаит на работу непривитых пускать не будем - тоже стата растёт.

А с нас то чё взять?
26.07.2021 10:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_ZTyMhJoSf0

Вакцинация и статистика заболеваемости --- графики показывает специалист- иммунолог --- капец полный: после начала вакцинации вспышки заболеваемости.
26.07.2021 13:56 Ответить
Природный иммунитет, конечно, хорошо, но на пике заболеваемости весной-осенью в попытке выиграть этот приз загибалось по 400 с гаком человек в день. Волны заболеваемости у нас с западом и раньше не совпадали, в разных странах по-разному.

Кстати, количество инфицированных-то в Европе растет, а карантинные ограничения снимают: тяжелых случаев меньше, чем во время сезонного гриппа, вакцины работают.

P. S.: Пишу из поликлиники, где как раз укололся Модерной (сказали минут 15-20 посидеть, не уходить сразу). Пока всё ок, полет норм-а-х-р-рррр...
26.07.2021 13:29 Ответить
Шютка
26.07.2021 13:29 Ответить
Ухты, надажы, какие интересные прогнозы! ОРВИ оказуецца начитаецца осенью и проходит до зимы.
А будет весной опять!
Ка вам мой прогноз?
26.07.2021 10:02 Ответить
ГРВІ гуляє цілий рік, навіть зараз, особливо на морях.
26.07.2021 10:18 Ответить
https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/ сдесь стата.

второй график сверху
первый какогото хрена нарастающим итогом - чтоб хомячки боялися
26.07.2021 10:25 Ответить
если морды безмасочников начнут мазать клеем "секунда" и налеплевать маски
то никакой вспышки не будет...
26.07.2021 10:02 Ответить
Надень две и отойди.
26.07.2021 10:05 Ответить
Vanga no. 2
26.07.2021 10:05 Ответить
Прислали разнарядку?
26.07.2021 10:20 Ответить
Билли Гейтц прислал 😷
26.07.2021 10:41 Ответить
Всё по расписанию, всем колоться, фарм-компании никак не нажрутся.
26.07.2021 10:51 Ответить
шось мені підказує що на всяких фуфломіцинах фарм-компанії піднімають куди більше бабла.
Бачу люди почали забувати що творилось зимою, ну нічо хай слухають пропаганду роств та ботів на сайтах, потім знову будуть стонати, помагіте уміраю..... від вигаданої болячки
26.07.2021 11:29 Ответить
Фарм-компании поднимают на вакцинах, за прошлый год пфайзер заработал 19млрд$, и это только один производитель этого дерьма, а их сколько, можно купить кого угодно что бы транслировать свою чушь про вакцинацию, так и делается. Вакцины бесплатно не раздаются, фарм-компании их продают, им неважно сами Вы пошли купили или кто то проспонсировал.
26.07.2021 12:34 Ответить
А куди ж влітку подівся цей страшний вірус? Не сезонна ГРВІ?
26.07.2021 11:11 Ответить
він нікуди не дівся, просто у нас реально вже перехворіло більше половини населення.
але під зиму до сезонного грипу добавиться новий штам і знову швидкі будуть по вулицям ганяти
26.07.2021 11:31 Ответить
Що, кетайози досі "дельту" не підвезли?
От так от; все в останню чергу.
26.07.2021 11:37 Ответить
Зробила Модерну , ношу маску , мию руки , дотримуюся дистанції , і нічого не боюся . Всім бажаю здоров'я !
26.07.2021 12:17 Ответить
Против нового Барановируса,только нацюцюрник и Машка в полный рост=спасение!!
26.07.2021 14:00 Ответить
Когда считаешь себя великим вирусологом и рассказываешь профессору Преображенскому про Барановирус, это выглядит так
ВООЗ про новий спалах коронавірусу в Україні: Розпочнеться в кінці серпня - на початку вересня і триватиме до зими - Цензор.НЕТ 4418
27.07.2021 00:59 Ответить
 
 