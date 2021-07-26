ВОЗ о новой вспышке коронавируса в Украине: Начнется в конце августа - начале сентября и продлится до зимы
Новая вспышка коронавируса может зависеть от охвата вакцинацией и социальных мер.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УНИАН" заявил глава бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт
Так, у него спросили, когда Украине ждет новую вспышку коронавируса.
"Точный ответ дать трудно. Но, исходя из имеющихся данных, широкого распространения "Дельта", мер охраны общественного здоровья и социальных мероприятий, охвата вакцинацией и других параметров, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа - начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации", - подчеркнул Хабихт.
Глава бюро ВОЗ подчеркнул, что именно сейчас подходящее время вакцинироваться, пока штамм "Дельта" еще широко не распространился в стране.
А нет, глагно где можно бобла поднять больше на панике.
Во в европке ведутся хорошо и самостоятельно - там и больных в статистике больше.
А на кацапстане ведутся плохо - знаит на работу непривитых пускать не будем - тоже стата растёт.
А с нас то чё взять?
Вакцинация и статистика заболеваемости --- графики показывает специалист- иммунолог --- капец полный: после начала вакцинации вспышки заболеваемости.
Кстати, количество инфицированных-то в Европе растет, а карантинные ограничения снимают: тяжелых случаев меньше, чем во время сезонного гриппа, вакцины работают.
P. S.: Пишу из поликлиники, где как раз укололся Модерной (сказали минут 15-20 посидеть, не уходить сразу). Пока всё ок, полет норм-а-х-р-рррр...
А будет весной опять!
Ка вам мой прогноз?
второй график сверху
первый какогото хрена нарастающим итогом - чтоб хомячки боялися
то никакой вспышки не будет...
Бачу люди почали забувати що творилось зимою, ну нічо хай слухають пропаганду роств та ботів на сайтах, потім знову будуть стонати, помагіте уміраю..... від вигаданої болячки
але під зиму до сезонного грипу добавиться новий штам і знову швидкі будуть по вулицям ганяти
От так от; все в останню чергу.