ВОЗ о новой вспышке коронавируса в Украине: Начнется в конце августа - начале сентября и продлится до зимы

Новая вспышка коронавируса может зависеть от охвата вакцинацией и социальных мер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УНИАН" заявил глава бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт

Так, у него спросили, когда Украине ждет новую вспышку коронавируса.

"Точный ответ дать трудно. Но, исходя из имеющихся данных, широкого распространения "Дельта", мер охраны общественного здоровья и социальных мероприятий, охвата вакцинацией и других параметров, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа - начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации", - подчеркнул Хабихт.

Глава бюро ВОЗ подчеркнул, что именно сейчас подходящее время вакцинироваться, пока штамм "Дельта" еще широко не распространился в стране.

