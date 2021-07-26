РУС
4 057 98

Советник Ермака о предстоящей поездке Зеленского в США: Сигналы идут достаточно обнадеживающие. Визит не пройдет даром

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон укрепит позицию Украины с точки зрения энергетической и оборонной безопасности.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" заявил спикер украинской делегации в ТКГ, советник главы ОП Андрея Ермака Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

Визит назначен на 30 августа. Но Конгресс и Сенат США борются за возможный перенос даты, поскольку в августе у политиков каникулы. По этому поводу Арестович считает, что Конгресс и Сенат, будучи политически независимыми органами, смогут найти способ встретиться с президентом Украины и украинской делегацией, "пусть даже формально, но обсудить необходимое".

"Проблема вот в чем. Позиция Сената и Конгресса — в основном против "Северного потока-2". Они находятся в полемике с некоторыми представителями администрации Байдена, которые склонны выстраивать перед лицом Китая слишком уж прочные отношения с РФ", — отметил Арестович.

Он добавил, что Украина работает и с администрацией Байдена, и с Конгрессом, и с Сенатом.

"Мы не собираемся играть на разделение. Мы собираемся трезво общаться по поводу реальных проблем со всеми представителями американского истеблишмента. Мы делаем это сейчас, мы делали это до, мы будем делать это после и во время визита", — акцентировал спикер украинской делегации в ТКГ.

В целом Арестович считает, что визит Владимира Зеленского будет плодотворным и положительным для Украины.

"Сигналы идут достаточно обнадеживающие. В том числе, от Конгресса и Сената. И я думаю, что визит не пройдет даром, и укрепит позицию Украины с точки зрения энергетической, оборонной безопасности в той архитектуре, которая сейчас меняется в Восточной Европе", — резюмировал он.

Зеленский Владимир (21986) Конгресс США (1265) США (27938) Сенат США (527) Арестович Алексей (336)
+20
Знов буде скиглити пачіму ми нє в НАТЄ.
26.07.2021 10:18 Ответить
+15
Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 2378
26.07.2021 10:31 Ответить
+12
Не, он так бодро, как на стадионе в свое время, грозно спросит: почему мы не в НАТО, и когда уже НАТО освободит нам Донбасс и Крым? И глазами так ууууххх грозно. Только бы он там не айкосил излишне, задолбало смотреть как он Украину позорит.
26.07.2021 10:30 Ответить
Знов буде скиглити пачіму ми нє в НАТЄ.
26.07.2021 10:18 Ответить
Не, он так бодро, как на стадионе в свое время, грозно спросит: почему мы не в НАТО, и когда уже НАТО освободит нам Донбасс и Крым? И глазами так ууууххх грозно. Только бы он там не айкосил излишне, задолбало смотреть как он Украину позорит.
26.07.2021 10:30 Ответить
Я даю вам рівно 24 години, щоб відповісти чому ми не в НАТО
Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 3746
26.07.2021 11:13 Ответить
Та ні. Відвідає Голівуд і буде скиглити, що з ним не уклали контракт.
26.07.2021 11:35 Ответить
люся готвится к встрече с ковбойцем и индейцем ?
26.07.2021 10:18 Ответить
знімуть скальп з Люсі
26.07.2021 10:29 Ответить
Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 2378
26.07.2021 10:31 Ответить
Лучше пусть снимут оба, и с верхней, и с нижней. Никому достоверно неизвестно какой из них он на самом деле думает.
26.07.2021 11:21 Ответить
У секратаря в ОП є свій радник. А у радників в ОП є секретарі?
26.07.2021 10:18 Ответить
спикер уборщицы подойдёт? как раз люсина тема.
26.07.2021 10:20 Ответить
Он сейчас занят, разгребет метлой и граблями поправки к закону про олигархов.
26.07.2021 11:23 Ответить
не пройдет даром: ленка себе такую кофтачку присмотрела в гуччи на бродвее!
26.07.2021 10:20 Ответить
Ні прайдьоть дарам... Звучить як погроза. І думаю, що Україна і цього разу платитиме ще довго за цей візит. Набагато довше, ніж нарід пам'ятатиме свого "надьожу-хєрояліста"
26.07.2021 17:36 Ответить
Шо, перенесут черную пятницу?
26.07.2021 10:20 Ответить
Ну если Люся сказала - значит так оно и есть
26.07.2021 10:21 Ответить
Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 6183
26.07.2021 10:36 Ответить
Кто-то этому ватному валенку ещё верит?
ПыСы: Беня вас обнадежит, когда американцы потребуют его сдать
26.07.2021 10:22 Ответить
Все сигналы вы уже получили. Встреча будет носить символический характер. Осудите-посадите бородатую бабушку, а потом отдайте США, там много имют, что ему сказать. Пересажайте своих пудриков с ермаками, тогда США будут смотреть на вас, как на людей. А до того вы для них - кровососущие насекомые.
26.07.2021 10:22 Ответить
Назревшие меры: Отстранить от должности Андрея Ермака, предъявить обвинение в измене и в злоупотреблении служебным положением, арестовать;
Предъявить обвинение Игорю Коломойскому в финансовых преступлениях с нанесением ущерба государству в особо крупных размерах, арестовать. Провести следствие, привлечь к суду обоих.
26.07.2021 16:27 Ответить
Советник Ермака о предстоящей поездке Зеленского в США: Сигналы идут достаточно обнадеживающие. Визит не пройдет даром - Цензор.НЕТ 4177
26.07.2021 10:22 Ответить
Офис Арестовича в центре тарелки.
Там самый мощный сигнал из Вашингтона.
И самый обнадёживающий.
26.07.2021 11:49 Ответить
,,охфис,, люси вокруг нижнего выходного отчерстия в теле дерьмака. И такая же ,,ценность,, как то,что оттуда иногда вываливается. Люся вышла на уровень ценности туалетной бумаги.
27.07.2021 01:37 Ответить
Глпвное, чтоб ЗЕ не забеременел от содержательных бесед в США. 😁
26.07.2021 10:22 Ответить
и шоб бєдосік не привіз з собою Штатам "Катрін"?
26.07.2021 12:54 Ответить
Не пройдет даром имеется в виду для бюджета???? Два года все его визиты сводились к записи видосиков и вливанию в головы электората лютой дичи... Результат абсолютно всех поездок пустозвона равнялся +/- нулю. В этот раз будет иначе? Что-то случилось????
26.07.2021 10:24 Ответить
Не "пройде даром" в розумінні цих зелених артистів,клоунів,коміків і подібної богемної шешури означає що їм за візит заплатять...Можливо вони сподіваються дати концерт на піаніно,можливо дадуть пресконференціі голими з тазіками на причинних місцях...фантазія їх невичерпна...Але пустими не приїдуть точно...інакше який смисл відриватись від відлаштованих тут і віджатих потоків?..
26.07.2021 11:44 Ответить
26.07.2021 10:24 Ответить
Мелет что попало.
26.07.2021 10:25 Ответить
Советник Ермака о предстоящей поездке Зеленского в США: Сигналы идут достаточно обнадеживающие. Визит не пройдет даром - Цензор.НЕТ 2073
26.07.2021 10:25 Ответить
Ты глянь как его таращит!
26.07.2021 10:27 Ответить
Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 2256
26.07.2021 10:35 Ответить
Які ще сигнали ? ІДІОТИ !!!
Ви маєте їхати з планом і вимагати компенсації та гарантії безпеки.
А так вас пошлють на путіна отими сигналами..
26.07.2021 10:26 Ответить
"не пройдет даром" - таксу уже озвучили?
26.07.2021 10:26 Ответить
Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 4803
26.07.2021 10:27 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3647162.html "Опала" Пороха закінчилась?

Ні для кого, хто цікавився цим питанням, не є таємницею, що кандидатура Зеленського була узгоджена із Заходом, і в першу чергу - із США.
Не те, щоб Захід його підтримав. Але це була краща для них кандидатура, ніж Порошенко.
Чому?
По перше, вони злякалися зростання національно-патріотичного руху, на який робила ставку команда Пороха. В той час, у них вже були проблеми з Польщею, Сербією та Угорщиною на цьому ґрунті. І отримати ще одну країну, яка не захоче грати у "європейському оркестрі", але захоче грати партію-соло, вони дуже не хотіли. Тим більше, що ця проблема торкалася такого чутливого для них моменту, як відносини з РФ.
А друге витікало з першого: бо Порох продавив би вступ України в НАТО, а може і у ЄС у найближчі 4-5 років.
Тому, у одному зі своїх інтерв'ю у 2019 р, Курт Волкер відверто визнав, що Порошенка на президентських виборах в Україні США не підтримують.
Про це дуже швидко стало відомо всьому нашому "політичному бомонду", і всі сахнулись від Пороха у різні боки.
З ним залишились лише ті, кого ми всі добре знаємо, і ми - незмінні 25%.

Бубочка це розцінив, як визнання його "величності", тому він і досі поводить себе так самовпевнено і нахабно.
Але час плине швидко.
Меркель скоро піде, французькому Мікрону теж залишився рік, а от до Польщі повернувся Дональд Туск.
А проблема окупації частини України та Грузії - так і залишається.
І новій адміністрації США треба з цим щось робити.
"Найвеличніший" не просто не впорався - він відбився від рук і витворяє таке, що просто не лізе в жодні ворота.
Всі його письмові зобов'язання "імплементувати схему Штайнмайєра" нічого не варті, і всі це розуміють.
Отже, настав час знову вводити в дію Пороха, бо іншого вибору в Україні просто немає.
Запрос Джорджа Кента на зустріч з Порошенком - і є сигналом, що "опала" Пороха закінчилась.
Shlomo Nagel

Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 9882
26.07.2021 10:28 Ответить
Бредятина.
26.07.2021 11:06 Ответить
Визит назначен на 30 августа. Но Конгресс и Сенат США борются за возможный перенос даты, поскольку в августе у политиков каникулы.
Джерело: https://censor.net/ru/n3279127
Нещодавно була новина, що дату обрав наш верховний дибілоїд.
Це навмисно ???
26.07.2021 10:28 Ответить
Права на"Сватов"в США толкнет???
26.07.2021 10:32 Ответить
Ложились , у завхоза советник. Бедная моя страна.
26.07.2021 10:38 Ответить
То що, Бубочку не тільки відтаскають за вухо, а ще й цукорків дадуть?
26.07.2021 10:38 Ответить
ага. Рошенок. щоб вдавився.
26.07.2021 10:52 Ответить
Вдавитися - то таке: водички попив і все добре; може статися "йой!" - коли трапиться алергія . Або й більше того - увійде у змінений стан психіки і нажене під дупу дєрьмаків-подоляків-люсіків та іншу гидоту. А це може мати грубі наслідки.
26.07.2021 12:24 Ответить
Точніше, не стільки грубі, скільки непередбачувані.
26.07.2021 12:27 Ответить
если об этом говорит вафлистка люся - значит там будет полный провал
26.07.2021 10:40 Ответить
Восени-взимку 2021-2022 Чинарік покине пост презедента, бо вже усім (крім упоротих) ясно, що ми зсуваємося до прірви. Питання - Льоша Арестович знову повернеться у фейсбук до домогосподарок і буде втирати їм баритоном про ноосферу, 5-й проект, полікультурну націю і роль Платона при готуванні вареників з капустою чи здрисне разом з Єрмаком і Бубобою в Катар, Оман чи Сизрань?)
26.07.2021 10:41 Ответить
Та хоч на Марс, аби забути цих піторів як страшний сон.
26.07.2021 11:21 Ответить
Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 2099
26.07.2021 10:42 Ответить
"Байден провалил первый же свой кастинг на роль лидера Свободного мира, к которой он так серьезно относится.

Весь последующий месяц, увенчавшийся заключением откровенно антиукраинского пакта Байдена-Меркель, только подтвердил этот вывод.

Тройка вождей «Свободного мира» - Меркель, Макрон, Байден - приговорила Украину к финляндизации, не заметив что это они сами уже финляндизированы Кремлем по самое не могу.

Непокоренная же Украина никогда не примет путинско-байденского приглашения на казнь и будет сражаться за свою субъектность.

Как подобное могло произойти в Вашингтоне вопреки воле двухпартийного большинства в Конгрессе, Госдепа, Пентагона?"

Полностью в "Лидеры Свободного мира.

Андрей Пионтковский публицист, политологhttps://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2877040-echo/
26.07.2021 10:45 Ответить
надо еще что-нить про Китай сказать, про разворот, про новых союзников..., может поможет на предстоящей встрече...
26.07.2021 10:47 Ответить
Визит не пройдет даром. Визит пройдет за деньги
26.07.2021 10:50 Ответить
що б ще не збрехали зелені прислуги уродів...
26.07.2021 10:51 Ответить
Ця зустріч в Вашингтоні обернеться черговим провалом , і черговою ганьбою для України. Краще б Зеленський нікуди б не їхав. Я навіть в страшному сні уявити боюсь, що воно там наплете Байдену.
26.07.2021 10:59 Ответить
Неважно что он там будет плести . Байден с трудом соображает где находиться и что делает . Так визит вежливости и моральной поддержки .
26.07.2021 21:50 Ответить
Дакакаяразница, по любому Зеленский и 73% виноваты....
26.07.2021 10:59 Ответить
Державний науково-дослідний інститут авіації розглядає можливість локалізації радянських винищувачів в Україні

У Державному науково-дослідному інституті (ДНДІ) авіації розглядають локалізацію радянських винищувачів в Україні.
В щорічному збірнику наукових праць за 2020 рік начальник науково-дослідного відділу, кандидат технічних наук Тараненко В.В. та провідний науковий співробітник, кандидат військових наук, старший науковий співробітник Коцуренко Ю.В. описують цю проблему у статті «Обгрунтування доцільності, можливості і фінансової вигоди виробництва тактичного літака четвертого покоління в Україні замість закупівлі аналогів за кордоном».

Кандидатами на виробництво в Україні вони називають розроблені у 1970-х роках винищувачі МіГ-29 та Су-27, обидва з яких виконали перші польоти 44 роки тому у 1977 році.https://uprom.info/news/vpk/derzhavnyj-naukovo-doslidnyj-instytut-aviacziyi-rozglyadaye-mozhlyvist-lokalizacziyi-radyanskyh-vynyshhuvachiv-v-********/
26.07.2021 11:06 Ответить
сколько у тебя образований?

- два высших...
- ты что, такой дурной, что одного не хватает...
так и с советниками этих дятлоклювов ермаков, плесенных...
26.07.2021 11:09 Ответить
Люся пытается сделать вид полезного для Украины. Пока очень плохо с нулевым результатом.
26.07.2021 11:18 Ответить
Не для Украины, а для РФ.
26.07.2021 11:22 Ответить
Консервы лубянские палятся во всей красе
26.07.2021 13:26 Ответить
Зрозуміло ж ,що не даром,вся свита блазнів десь до ста чоловік,для держави в доброі величини копійку увільється,держава ж богата,он тільки США кожного року до 800 міл.доллярів дає,
26.07.2021 11:21 Ответить
Путин будет доволен.
26.07.2021 11:21 Ответить
Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 7561
26.07.2021 11:25 Ответить
визит клоуна не пройдет даром, он вылезет боком...
26.07.2021 11:35 Ответить
Визит Зели не пройдёт !
26.07.2021 11:41 Ответить
"Есть надежда, что визит в Штаты не пройдет даром...", как в Германию... зеленый недоросль чему то учится, готовится к визиту, или все думает на авось порешать? ковыряясь в носу...
26.07.2021 11:42 Ответить
А якщо попросить політичний притулок ?
26.07.2021 11:42 Ответить
Нельзя пускать ЗЕ!гидранта в Америку. Он опять там обосрётся, опозорит Украину и вернётся ни с чем, ну если не считать полные штаны своего дерьма. Всё достижение величнишого будет в том, шо первая ледя прибарахлится для своего бала за наш счёт
26.07.2021 11:47 Ответить
Меле шо попало.
26.07.2021 11:48 Ответить
Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 1373
26.07.2021 11:51 Ответить
Обіцянка - цяцянка, ольошеньці - радість.
26.07.2021 11:57 Ответить
Отчитайтесь за визит и потраченные людские деньги.
Пусть люди проголосуют - была польза или нет.
Если нет - все расходы из кармана этих бездельников.
26.07.2021 11:58 Ответить
Клован с роялем приедет или там дадут ?
Не факт , что визит состоится, о чём говорить с дрянью, которая обвинила граждан и отправила их гнить в тюрягу ?
26.07.2021 12:12 Ответить
ось ніяк не можу второпати - Арестович, що, вже став прес-секретарем МЗС України? чи, може, він тимчасово заміняє прес-секретаря приЗЕдента? з якого такого бодуна "стенографіст-пиш.машиніст" тимчасової контактної групи "мінського формату" взяв на себе сміливість патякати про міжнародні плани та перспективи України? хто його на це уповноважував? чого він лізе туди, куди його голова не влазить? і коли ці його смішні потуги отримають хоча б від когось заслуженого "пєнделя"?
26.07.2021 12:18 Ответить
я теж не розумію. навіщо взагалі тратити час на обговорення слов чи дій радника секретарки. передруковувати.
26.07.2021 12:25 Ответить
У этого дебила одни сигналы.Куда они идут?
26.07.2021 12:31 Ответить
Слухайте Люсю, вона не бреше ніколи))
26.07.2021 12:45 Ответить
Те, що "візіт нє пройдьот даром" ніхто і не сумнівався. Можна лише уявити собі у скільки він обійдеться українським платникам податків. Компанію у літака "запакують", судячи з усього - немаленьку...
А ТОЛКУ БУДЕ - НУЛЬ. ВСЕ УЖЕ ВИРІШЕНО.
26.07.2021 12:53 Ответить
хм. экономическую безопасность Украины укрепили недавно сливом сп-2.
занятно, во что обойдется укрепление "позиции Украины с точки зрения энергетической и оборонной безопасности"?!
26.07.2021 12:55 Ответить
Если в Белом доме найдется подходящий рояль, то наш Гундосик себя покажет
26.07.2021 13:05 Ответить
Да хотя бы в сауну пригласили бы !
26.07.2021 16:30 Ответить
Визит не пройдет даром? Ну это для кого как. Для ЗЕлёносопельного БлаЗЕня очень даже пройдёт даром: хоть с точки зрения личных расходов ЗЕ-фигляра, хоть с точки зрения результатов для Украины. Байден, для проформы, под объективы на пару минут допустит ЗЕ-паяца к целованию собственной жопы и усё. Опосля младший помощник младшего ассистента младшего секретаря младшего референта младшего дворника самого заднего двора ГосДепа расскажет ЗЕ-клоуну, какой он сам мудак, какая у него самая мудацкая администрация и ещё более мудацкая политика, с двух рук насуёт ЗЕ-кривляке факов и дуль в ЗЕ-грызло, напоследок втыкнёт пендель промеж субтильных ЗЕ-полужопий и "гезундхайт", не кашляй!
А вот для налогоплательщиков сей эпохальный визит точно даром не пройдёт - сперва тарифы, потом зубы на полку.
26.07.2021 13:14 Ответить
шЫколаду обожрался?
26.07.2021 15:09 Ответить
ЗЕленых соплей нажевался?
27.07.2021 01:30 Ответить
Блин, почему так много Люси в эфире???
26.07.2021 15:48 Ответить
Где обещанные Зеленским контракты с Оманом, с ОАЕ, с Катаром? На какие поставки и на какую продукцию? Чем оправданы эти дорогостоящие поездки Зеленского?
Где обещанный иск к "Схемам" за встречи в Омане?
26.07.2021 16:24 Ответить
Эти обещалки надо сразу заносить на доску контроля.
И напоминать о ней - чтобы люди привыкли заходить и проверять.
И НАПОМИНАТЬ ОБЕЩАТЕЛЯМ, ЧТО ОНИ БРЕХУНЫ
26.07.2021 17:52 Ответить
По этому поводу Арестович считает, что Конгресс и Сенат, будучи политически независимыми органами, смогут найти способ встретиться с президентом Украины и украинской делегацией, "пусть даже формально, но обсудить необходимое". какой хрен встречаясь формально .обсуждает необходимое??? Как правило на формальных встречах , совсем доходчиво могут дать понять -ЗПНХ
26.07.2021 16:27 Ответить
Назревшие меры: Отстранить от должности Андрея Ермака, предъявить обвинение в измене и в злоупотреблении служебным положением, арестовать;
Предъявить обвинение Игорю Коломойскому в финансовых преступлениях с нанесением ущерба государству в особо крупных размерах, арестовать. Провести следствие, привлечь к суду обоих.
26.07.2021 16:27 Ответить
хорошо.
26.07.2021 18:35 Ответить
Нельзя его туда пускать, еще Йеллоустоун ипанет
27.07.2021 00:14 Ответить
И главное,не забудьте напомнить пид**стовичу,название этой статьи-что оно комметирует и в качестве кого,когда будет округлять глаза,,********,, после ареста дермака. Просто напомните. Желательно физически.
27.07.2021 01:26 Ответить
Новая вкладка
27.07.2021 10:24 Ответить
 
 