Советник Ермака о предстоящей поездке Зеленского в США: Сигналы идут достаточно обнадеживающие. Визит не пройдет даром

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон укрепит позицию Украины с точки зрения энергетической и оборонной безопасности.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" заявил спикер украинской делегации в ТКГ, советник главы ОП Андрея Ермака Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

Визит назначен на 30 августа. Но Конгресс и Сенат США борются за возможный перенос даты, поскольку в августе у политиков каникулы. По этому поводу Арестович считает, что Конгресс и Сенат, будучи политически независимыми органами, смогут найти способ встретиться с президентом Украины и украинской делегацией, "пусть даже формально, но обсудить необходимое".

"Проблема вот в чем. Позиция Сената и Конгресса — в основном против "Северного потока-2". Они находятся в полемике с некоторыми представителями администрации Байдена, которые склонны выстраивать перед лицом Китая слишком уж прочные отношения с РФ", — отметил Арестович.

Он добавил, что Украина работает и с администрацией Байдена, и с Конгрессом, и с Сенатом.

"Мы не собираемся играть на разделение. Мы собираемся трезво общаться по поводу реальных проблем со всеми представителями американского истеблишмента. Мы делаем это сейчас, мы делали это до, мы будем делать это после и во время визита", — акцентировал спикер украинской делегации в ТКГ.

В целом Арестович считает, что визит Владимира Зеленского будет плодотворным и положительным для Украины.

"Сигналы идут достаточно обнадеживающие. В том числе, от Конгресса и Сената. И я думаю, что визит не пройдет даром, и укрепит позицию Украины с точки зрения энергетической, оборонной безопасности в той архитектуре, которая сейчас меняется в Восточной Европе", — резюмировал он.