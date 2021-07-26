Замгенпрокурора Мамедов уходит в отставку: "Руководство сознательно создало сложные условия работы"

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подал в отставку. Он увольняется как с должности заместителя генерального прокурора, так и из органов прокуратуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщили адвокаты Мамедова.

"Руководство Офиса Генерального прокурора сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым своих должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него, что полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора. ... Оставаться на должности без возможностей выполнения своих полномочий неприемлемо для нашего Клиента. Именно поэтому Гюндуз Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, после того, как из подчинения Мамедова забрали Департамент, расследовавший преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта, в его поддержку выступили общественные организации. Но департамент ему не только не вернули, но и лишили его доступа к гостайне.

Правозащитники говорят, что генпрокурор Ирина Венедиктова, обосновывая отстранение своего заместителя Гюндуза Мамедова от руководства "департаментом войны", ссылалась некие "тайные письма СБУ".

Адвокаты Мамедова обратились в Службу безопасности Украины за информацией о "тайных письмах", которые якобы стали причиной отстранения Мамедова от руководства "департаментом войны".

