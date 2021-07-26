Замгенпрокурора Мамедов уходит в отставку: "Руководство сознательно создало сложные условия работы"
Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подал в отставку. Он увольняется как с должности заместителя генерального прокурора, так и из органов прокуратуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщили адвокаты Мамедова.
"Руководство Офиса Генерального прокурора сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым своих должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него, что полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора. ... Оставаться на должности без возможностей выполнения своих полномочий неприемлемо для нашего Клиента. Именно поэтому Гюндуз Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке", - говорится в сообщении.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, после того, как из подчинения Мамедова забрали Департамент, расследовавший преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта, в его поддержку выступили общественные организации. Но департамент ему не только не вернули, но и лишили его доступа к гостайне.
Правозащитники говорят, что генпрокурор Ирина Венедиктова, обосновывая отстранение своего заместителя Гюндуза Мамедова от руководства "департаментом войны", ссылалась некие "тайные письма СБУ".
Адвокаты Мамедова обратились в Службу безопасности Украины за информацией о "тайных письмах", которые якобы стали причиной отстранения Мамедова от руководства "департаментом войны".
Чєта рильце на покійного мера Харьківа дуже схоже....
Але ж нікого так і не посадили, окрім українських бійців.
Моя жінка "Почесний Донор України".
Це Вам не дівані валятися..
Бійцям України та роддомам кров здавала ...
ЦерковноПриходська пацакського ***********?
А что касается "правдивости его слов" ... Они все становятся "правдивыми" почему-то сразу после увольнения. Что мешало быть правдивым во время работы? Теплое место, большая зарплата и доп. плюшки?
Он 25 лет работал в прокуратуре, и оце - достатня характеристика, шоб зрозуміти шо він за людина.
Папугайська влада видавила прокурора, який займався злочинами фєдєрастів, а тепер призначать такого, хто буде тягати наших військових...
А перекладачі у нього також є в штаті ? Українська ж не його рідна?
РОЗВЕЛИ ЗООПАРК: то югіки, то гундузики... чеснеслово