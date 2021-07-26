РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7245 посетителей онлайн
Новости
14 010 41

Замгенпрокурора Мамедов уходит в отставку: "Руководство сознательно создало сложные условия работы"

Замгенпрокурора Мамедов уходит в отставку: "Руководство сознательно создало сложные условия работы"

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подал в отставку. Он увольняется как с должности заместителя генерального прокурора, так и из органов прокуратуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщили адвокаты Мамедова.

"Руководство Офиса Генерального прокурора сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым своих должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него, что полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора. ... Оставаться на должности без возможностей выполнения своих полномочий неприемлемо для нашего Клиента. Именно поэтому Гюндуз Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, после того, как из подчинения Мамедова забрали Департамент, расследовавший преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта, в его поддержку выступили общественные организации. Но департамент ему не только не вернули, но и лишили его доступа к гостайне.

Правозащитники говорят, что генпрокурор Ирина Венедиктова, обосновывая отстранение своего заместителя Гюндуза Мамедова от руководства "департаментом войны", ссылалась некие "тайные письма СБУ".

Адвокаты Мамедова обратились в Службу безопасности Украины за информацией о "тайных письмах", которые якобы стали причиной отстранения Мамедова от руководства "департаментом войны".

Читайте: В отношении замгенпрокурора Мамедова открыли уголовное производство, - адвокаты

Автор: 

отставка (3173) увольнение (2710) Мамедов Гюндуз (115) Офис Генпрокурора (2641)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
зеленые дегенераты идут по всем граблям януковоща
показать весь комментарий
26.07.2021 10:30 Ответить
+20
Ви сумніваєтесь в правдивості його слів ?
Але ж нікого так і не посадили, окрім українських бійців.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:33 Ответить
+18
Гюндуз Мамедов - член Курултаю кримсько-татарського народу; і це достатня характеристика його політичної позиції та менталітету.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зеленые дегенераты идут по всем граблям януковоща
показать весь комментарий
26.07.2021 10:30 Ответить
Янык был просто ребенок по сравнению с этими дегенератами.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:05 Ответить
Венедиктову на осину.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:31 Ответить
Та ничаво- вастановят з компенсацією!!
Чєта рильце на покійного мера Харьківа дуже схоже....
показать весь комментарий
26.07.2021 10:32 Ответить
Ви сумніваєтесь в правдивості його слів ?
Але ж нікого так і не посадили, окрім українських бійців.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:33 Ответить
Та Ви ШО!!
Моя жінка "Почесний Донор України".
Це Вам не дівані валятися..
Бійцям України та роддомам кров здавала ...
показать весь комментарий
26.07.2021 10:41 Ответить
Та ВИ ШО! То вас потрiбно негайно нагородити, за жiнку, що кров здавала!!! Ось, тiльки з дивану пiдведiться!
показать весь комментарий
26.07.2021 10:47 Ответить
Вчись далі...))
ЦерковноПриходська пацакського ***********?
показать весь комментарий
26.07.2021 10:58 Ответить
Вообще-то у нас суд сажает, а не прокуратура.

А что касается "правдивости его слов" ... Они все становятся "правдивыми" почему-то сразу после увольнения. Что мешало быть правдивым во время работы? Теплое место, большая зарплата и доп. плюшки?
показать весь комментарий
26.07.2021 11:48 Ответить
МОЖЕ І ПРАВДА , АЛЕ ЧОМУ ВІН ЯК ПРОКУРОР НЕ ВІДКРИВ КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ НА ТИХ ХТО ПЕРЕШКОДЖАВ ЗАКОНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАМГЕНПРОКУРОРА, ЩО БОЇТЬСЯ, НАВІЩО ТОДІ ТАКИЙ ПРОКУРОР.
показать весь комментарий
26.07.2021 16:48 Ответить
Дитяче питання.
показать весь комментарий
26.07.2021 17:06 Ответить
Тут добровільний уход. Яке відновлення на посаді?
показать весь комментарий
26.07.2021 10:47 Ответить
Гордый горец не согласился стать очком очка государева?
показать весь комментарий
26.07.2021 10:34 Ответить
Мамедов как жемчужина в куче гуано. А стоит того чтобы его оттуда достать. В будущем стране пригодится.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:45 Ответить
ЯКЩО ВІН БОЇТЬСЯ ВІДКРИТЬ КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ НА ТИХ ХТО ПЕРЕШКОДЖАЄ РОБОТІ ПРОКУРАТУРІ, ХАЙ ІДЕ ВН НЕ ПРОКУРОР А РІШАЛА ПІСКУН НЕ БОЯВСЯ СУДИТИСЬ ІЗ ПРЕЗИДЕНТОМ ЮЩЕНКО , І ВИГРАВАВ СПРАВИ.
показать весь комментарий
26.07.2021 16:53 Ответить
Гюндуз Мамедов - член Курултаю кримсько-татарського народу; і це достатня характеристика його політичної позиції та менталітету.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:47 Ответить
Ага) Сокарик горный))) как там его заява на няш Машу и иранский Боинг?😂
показать весь комментарий
26.07.2021 10:52 Ответить
де-коли чиновнику доводиться коментувати думку свого начальства.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:59 Ответить
В прокуратуре нет хороших людей, если хороший человек попадет в прокуратуру - он либо станет обычным мусорилой как все вокруг, либо не сможет там работать, система его вытолкнет.

Он 25 лет работал в прокуратуре, и оце - достатня характеристика, шоб зрозуміти шо він за людина.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:20 Ответить
Їхав років з 10 назад у маршрутці біля випивших прокурорів, півгодини вся маршрутка слухала як труять, вбивають на полюванні і т.д.за посаду районного та обласних прокурорів колеги один одного. Чесних та не вбивць там нема. На самому верху вбивці у яких 10 трупів міінімум...
показать весь комментарий
26.07.2021 12:52 Ответить
Зелена шпана виживає невгодних.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:48 Ответить
що цікаво, це звільнення (а воно почало відбуватись вже давно, мінімум місяців три тому, вже тоді були інфи, що в Мамедова відбирають повноваження нагляду за військовою сферою, згадайте, як міняли прокурорів по знищенню літака МН-17) - це звільнення співпало з висуненням звинувачення керівництву "Кузні на Рибальському" та колишньому замміністро МО Павловському... Підозрюю, що Мамедов на ці підозри висловлювався рябокепкиними "це юридичний треш"; допоки його повноваження не передали іншому заму бенедіктової.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:08 Ответить
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!))))
показать весь комментарий
26.07.2021 10:49 Ответить
Реванш кремлівських гнид триває !!)))
показать весь комментарий
26.07.2021 10:50 Ответить
Нажаль, гниди - наші! А керують ними кремлівські воші!
показать весь комментарий
26.07.2021 14:21 Ответить
І де нацжони, з зеленими кульками - папугами???
Папугайська влада видавила прокурора, який займався злочинами фєдєрастів, а тепер призначать такого, хто буде тягати наших військових...
показать весь комментарий
26.07.2021 11:00 Ответить
Прокремлівська прислужниця.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:01 Ответить
АДВОКАТИ заступника г.прокурора ???
А перекладачі у нього також є в штаті ? Українська ж не його рідна?
РОЗВЕЛИ ЗООПАРК: то югіки, то гундузики... чеснеслово
показать весь комментарий
26.07.2021 11:26 Ответить
73 % це дурні, які обрали ЗЕ. Але ще більші дурні ті, які вважають ЗЕ дурнем. ЗЕ не дурень, він підлий, підступний, хитрий, ватно-совковий продукт з імітацією "мачо" в міжнародній політиці та примітивно-гопницькій поведінці в країні. В цілому, він ВОРОГ УКРАЇНИ, її незалежності та її народу.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:26 Ответить
Зеленый принцип во всем: чем лучше и эффективнее работаешь на Украину, тем вероятность получить благодарность равна 0%, а вылететь с работы равна 100%
показать весь комментарий
26.07.2021 11:36 Ответить
не знаю что этот дядя из себя представляет, как и все мы здесь, но за поступок респект.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:00 Ответить
25 років в органах прокуратури...,при всіх президентах. Міцний горішок...
показать весь комментарий
26.07.2021 13:24 Ответить
Гюндузу Мамедову - респект! За чесність, принциповість та професійність! Владі -ганьба!
показать весь комментарий
26.07.2021 14:26 Ответить
Гюндуз Мамедов __________ известная личность? он кто по национальности? сколько уже было всяких министров импортировано в Украину... может уже президента надо импортировать? какого нибудь Сюнь Вху...
показать весь комментарий
26.07.2021 15:43 Ответить
Почему лучшие уходит, оставляя поле боя козлам ? Почему они не бь.тся, чтоб ушли уроды, а они остались ?
показать весь комментарий
26.07.2021 16:08 Ответить
це погано, бо цей чоловiк гарно працював... (
показать весь комментарий
26.07.2021 17:54 Ответить
 
 