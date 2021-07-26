В прошлом году против основных инфекционных болезней привито около 80% детей при рекомендованном показателе 95%, - Кузин

В прошлом году в условиях жесткого локдауна против основных инфекционных болезней было привито около 80% детей при рекомендованных 95%. В этом году этот показатель может снизиться еще на 10%.

Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал в интервью "Апострофу", информирует Цензор.НЕТ.

Однако все же нужно учитывать, что цифры меньше, чем рекомендованные, а в этом году ожидается снижение еще на 10%. Из-за этого в Минздраве не исключают возможности возникновения вскоре вспышек эпидемий кори и дифтерии.

"При недостаточном уровне охвата плановой вакцинацией, мы не исключаем возможных вспышек инфекционных болезней, которые вы назвали. Если говорить о рутинной вакцинации, которая предусмотрена Национальным календарем профилактических прививок, то по итогам прошлого года, когда страна была в условиях жесткого локдауну, против основных инфекционных болезней было привито 80% детей. Это при том, что рекомендуемый показатель составляет 95%. На фоне карантинных мероприятий - это очень хороший показатель. Во многих странах уровень вакцинации снизился до 60 и даже меньше процентов. Что касается текущего года, то по прогнозам мы можем выйти на 70% привитых. Уже сейчас мы проводим селекторные совещания и выезды в регионы, планируем возможны дополнительные раунды вакцинации перед началом нового учебного года, чтобы увеличить этот показатель", - сообщил Кузин.