Среди заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Токио нет украинских спортсменов, - Минспорта
В Министерстве молодежи и спорта Украины заявляют, что среди заболевших COVID-19 на Олимпийских играх в Токио нет украинских спортсменов и членов делегации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, в пресс-службе министерства отметили, что по состоянию на понедельник, 26 июля ни у кого из украинских спортсменов и членов делегации, которые принимают участие в Олимпиаде-2020 в Токио, не подтвержден COVID-19.
Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, связанных с подготовкой, проведением и участием на Олимпиаде-2020 в Токио, достигло 148 человек.
Данные по заболевшим ведутся с 1 июля.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий26.07.2021 10:43 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Владимир #467749
показать весь комментарий26.07.2021 10:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
wittmann1980
показать весь комментарий26.07.2021 10:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль