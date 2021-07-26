РУС
Среди заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Токио нет украинских спортсменов, - Минспорта

В Министерстве молодежи и спорта Украины заявляют, что среди заболевших COVID-19 на Олимпийских играх в Токио нет украинских спортсменов и членов делегации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, в пресс-службе министерства отметили, что по состоянию на понедельник, 26 июля ни у кого из украинских спортсменов и членов делегации, которые принимают участие в Олимпиаде-2020 в Токио, не подтвержден COVID-19.

Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, связанных с подготовкой, проведением и участием на Олимпиаде-2020 в Токио, достигло 148 человек.

Данные по заболевшим ведутся с 1 июля.

карантин (16729) Министерство молодежи и спорта (129) Олимпиада (1138) Токио (63) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Ще не вечір.
26.07.2021 10:43 Ответить
Але хороша новина)...
26.07.2021 10:46 Ответить
Все заболевшие теперь приравниваются к умершим или прокаженным? Что за паника из-за гриппа?
26.07.2021 10:50 Ответить
 
 