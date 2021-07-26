РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7785 посетителей онлайн
Новости Земельная реформа Рынок земли
2 316 48

С момента запуска рынка земли заключены почти 2 тысячи сделок: больше всего скупают участки на Полтавщине и Харьковщине, - Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

С момента запуска рынка земли заключены почти 2 тысячи сделок: больше всего скупают участки на Полтавщине и Харьковщине, - Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине уже заключено 1994 земельных договора. По состоянию на 26 июля площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 3274 га.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным пресс-службы, больше всего земли продали в Полтавской области - 587,4 га. на втором месте Харьковская область - 414,14 га, на третьем - Кировоградская область - 319,4 га.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Милованов о старте рынка земли: Мы видим, что ничего плохого не происходит, но нужно посмотреть, нет ли там ростков рейдерства

За это время 4 120 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру. Количество заявлений достигло 4 610, из них 4 038 согласованы, 47 - в очереди на рассмотрение, по 525 получен отказ.

С момента запуска рынка земли заключены почти 2 тысячи сделок: больше всего скупают участки на Полтавщине и Харьковщине, - Минагрополитики 01

Автор: 

земля (1962) Минагрополитики (412) Харьковщина (5577) Полтавская область (1269)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
С момента запуска рынка земли заключены почти 2 тысячи сделок: больше всего скупают участки на Полтавщине и Харьковщине, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 4378
показать весь комментарий
26.07.2021 10:51 Ответить
+3
кто скупает? эти, которые все предприятия в 90х, каломойско-рабинович-пинчуковские?
показать весь комментарий
26.07.2021 10:51 Ответить
+3
Зеля заслуживает импичмента хотя бы из-за незаконной продажи земли.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С момента запуска рынка земли заключены почти 2 тысячи сделок: больше всего скупают участки на Полтавщине и Харьковщине, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 4378
показать весь комментарий
26.07.2021 10:51 Ответить
кто скупает? эти, которые все предприятия в 90х, каломойско-рабинович-пинчуковские?
показать весь комментарий
26.07.2021 10:51 Ответить
Скуповувати почали ті хто був проти продажу і до закону брав даром.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:57 Ответить
как брал даром?))) ты в уме? фермеры платили аренду быдлу сельскому, которое само не хочет работать на своей земле, или покупали через схемы, по цене, выше чем сегодня! мы в 18 году купили 9 га пасовыща по 5,500 + оформление. где сегодня такая цена? ты насмотрелся телевизоря дядя, хоть иногда делай паузы.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:56 Ответить
Калясочниця завзята противниця продажу землі і борець за референдум а її однопартієць губський володіє 2млн га землі. Закон зелених дозволяє придбати макс 100га,то хто ж проти продажу? А от якщо ти придбав землю у 18р через схеми то це треба обнулити бо продаж землі був заборонений.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:03 Ответить
Давай, расскажи, что нужно кому делать. Я обнулю приватизацию твоей хрущевки! С какой стати лохам с неба упало такое счастье, государство строило, а быдлу раздали на шару. С чего это колхозникам раздали бесплатно землю, а теперь они ее продают? Попользовались 20 лет, получали аренду, забрать и бесплатно отдать тем, кто на ней работает.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:40 Ответить
Ти з початку загугли що таке колгосп і яким чином він створювався.,а не розповідай мені який ти розумний схематозник. Всі оборудки по продажу землі сільгоспвиробництва проведені до 2021р повинні бути скасовані а земля придбана за рахунок оборудок яка перевищує 100га повинна бути конфіскована.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:50 Ответить
Это дуракам надо гуглить, что бы держать беседу, а я-знаю. Ты так страдаешь по земле, надеешься, что обломится копейка? ))) Запомни, тебе не достанется даже килограмм гнилых сосисок по 150грн. Что с твоей хрущевкой? Анулировать всю приватизацию, и пусть быдло зполатит в бюджет.
показать весь комментарий
26.07.2021 14:11 Ответить
В першу чергу треба приймати закон щоб всі ********** здавали екзамен з української і вразі не здачі присвоювати статус негромадянина з позбавленням права обирати бути обраним і займати посади.І тоді все бидло відсіється.
показать весь комментарий
26.07.2021 14:19 Ответить
Та ти сам, засранце, спочатку навчись комою користуватись, барец хренов. Эти краснопузые нищие с 1917 года эту хрень несут!
показать весь комментарий
27.07.2021 17:46 Ответить
Твій нік відповідає твойому бачинню ситуації. По перше, ніхто нікому нашару нічого не давав, це раз. Як ти думаєш, де серсерсера брала гроші на будівництво? Підказую, інженерам, працівникам на заводі, військовим, лікарям, учителям та ін. серсерсера за роботу платила копійки. Другими словами держава сама взялась розпоряджатися заробленими грошима її громадян та забезпечити їх житлом, і то ніхто у власність ці квартири не давав, а видавався ордер на проживання в тій чи іншій квартирі. Справедлвивості ради після розпаду свока та переход економіки на ринкові рельси було прийнято рішення роздержавити майно та розподілити його між громандянами. А то вже як і хто скористався цією можливістю то вже інша справа. Містяни приватизували квартири да розпаювали заводи-параходи, а селянам нарізали паї земельні та поділили колгоспне майно. В чому справа? Значить містянин може продати свою хрущовку, а чого селянин не може продати свій пай? То вже як і кому продавати свій кусок землі вирішувати власнику цього куска землі. А регулює ці всі дійства закон. Ось і все. І не треба тут щоки надувати...
показать весь комментарий
26.07.2021 21:03 Ответить
Ты тут трешься день и ночь, прекрасно знаешь, больше 4 предложений тут никто не читает, лекции рассказывай у подъезда. И мне подсказывать ненужно, я сам подскажу. "за роботу платила копійки"- сегодня 7000грн соответствует 250 рублям СССР. Я не поклонник, но квартиры бесплатно не дают, и за пионерлагерь надо отстегнуть 1000$.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:50 Ответить
Я не лекції читаю, і пишу не тільки для таких вумних як ти. А якщо тобі подобається совок, то он у Білорусі зберігся. Ніхто нікого не держе... Або, о! До *****, там оччєнь харашо живут і оччєнь ради будуть.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:07 Ответить
Дядя. Ты написал, что все отбирали, а за эти деньги строили, кормили, обували и одевали. Почему сейчас не кормят, не обувают и не одевают, а наоборот раздевают за те же деньги? Ответь, все просто.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:12 Ответить
А ти значить, 7000 грн зароблєш... Ну то заробляй більше, хто тобі заважає? Самі ж проголосували в 1991-му та в2019-му. Їжте не обляпуйтесь. Захотіли свободи, ви її отримали. Тепер кожен сам за себе. Ніхто нікому нічого не винен.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:21 Ответить
Ты опять на балалайке. Если обосрался в своих мумузаключениях, признай что ты лох, и думай в следующий раз башкой, а не Ж. Я трачу в день на жратву, больше в два раза, но тебя это не должно волновать. Мы обсуждаем не меня, а твое повторение телевизора. Уверен, ты даже тексты не читаешь, только заголовки-полная дебилизация населения. Украина - без шансов.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:46 Ответить
Дійсно, не моя справа скільки ти там жерш та скільки тратиш на це, з цим я дійсно згодний. Це по перше. По друге, початково особисто про тебе мова не йшла. Це ти сам перейшов на особистість. А тепер звинувачуєш мене, що я цікавлюсь скільки ти там жреш та скільки витрачаєш на свою жратву. Про це мова взагалі не йшла. Мені на це начхати. Телевізор взагалі не дивлюсь, вчорашній день. А якщо ти порівнюєш то мабуть сам дивишся. Я навіть нпе знаю, що по ньому і хто розповідає. І потретьє, якщо ти розчарувався в Україні то ніхто тебе тут не тримає. Забирай манатки і до ***** чи таракана.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:22 Ответить
Так оно видно, твоя справа-обосрался, стой молча, обтекай. Паперше, обзавись, что ты вонючка делаешь для страны, будет понятно, кто в ней достоин жить. Сколько налогов платишь в месяц? Падруге, если я, и такие же, збыруть манатки, такие мудаки как ты подохнут с голоду без субсидии. Вы все дерьмо, живете за мой счет, сидите на шее, и рассуждаете, как мне правильно двигаться. Патрете, диалог был не с тобой тупорылым, а с другим тупорылым, ты влез, обосрался, и крутишься как уж на сковородке. Ты лох.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:52 Ответить
Слышь, млять, благодєтель херов. Так сделай назло таким как я. Забери манатки і дуй на кацапстан, ну щоб ми з голоду подохли. А якщо ми живем за твій рахунок так тоді получається Шо ЛОХ ти, а не ми
показать весь комментарий
27.07.2021 14:02 Ответить
Супруга спонсирует много разных организаций, благотворительность называется, в том числе приюты для животных, кошек и собак, они тоже живут за мой рахунок. "вы" - насекомые, навозные мухи, считай я увлекаюсь энтомологией, кормлю вас мразей. Уверен, ты ******** и 5 грн армии не послало в 14, не говоря уже о военкомате, и помощи МО. Сидишь, обсос, кукарекаешь на патриотические темы. Потеряйся чмо.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:37 Ответить
По перше. На твоєму місті, а я ніколи не буду на твоєму місті, я б так словами не розкидався на тему патріотизму та військової теми з незнайомими людьми. По друге, ті хто займаються такими справами як ти тут описуєш, на таких форумах не шаряться, їм немає коли та й це для них принизливо. Це ти мурло таке розумне шо рядом немає нікого тобі підзатильника дати та ляпаса долонькою по обличчю табі дати, тому шо на більше, мені так кажеться ти не достойний. А по третє, я сам дурень шо з дурнем зв'язвався.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:54 Ответить
Ты обсос-теоретик. Если тебе чмошнику поясняю что к чему, значит имею право, и на вийськови, и на волонтерские, и благотворительные темы. Еще раз - уверен, ты мразь не дала и 5 грн в смс, не была гнида ни разу в госпитале у раненых, не кинула на МО ни копейки, и волонтёрам тоже ноль. А тут я не трачу время, тут наслаждаюсь уровнем дебелизма быдла такого как ты, потому что в жизни не пересекаюсь с падалью.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:52 Ответить
Тебе чепушило як послати? Ти не просто тут, кацапсина, наслаждаєшся, ти шукаєш собіподібних, щоб покидатися багнюкою з якої в тебе не тільки мізи, а й все нутро твоє убоге і огидне. Скажу на твоїй кацапсячій мові, пшол нах... псина.
показать весь комментарий
28.07.2021 16:12 Ответить
Регионалы туда поперебирались бывшие.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:51 Ответить
Кодлан Коломойского продолжает убеждать украинцев что его мародёрство воюющей Украины-мародёрство хорошее и правильное.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:53 Ответить
А тепер скажіть мені чи є можливість у пересічного українця купити землю?
показать весь комментарий
26.07.2021 10:54 Ответить
А на які товари у пересічного українця є кошти? А якщо нема можливості придбати то може треба заборонити продаж всього?
показать весь комментарий
26.07.2021 11:00 Ответить
Як би і були якісь кошти, то за бєнями-ахметками не протовпишся. Вони готувались до цього і там все на мазі. Якщо і можна буде купити, то в якомусь яру.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:17 Ответить
Тобто з початку треба було заборонити беню і ахмєтку ? А якщо потім з"являться ще якісь свинарчуки з мудачуками то їх теж заборонити ? Тоді який же це ринок,якщо по тому ринку зможеш ходити лише ти один?
показать весь комментарий
26.07.2021 11:24 Ответить
Теперь есть. Хочешь купить? Дело полезное. Но продают пока очень мало.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:05 Ответить
Можливість є, але він не любить працювати і збирати гроші.
Він любить сидіти, і розповідати шо йому не дають заробляти Каламойша / Ахмєтка / Мертв'ячук / Парашидло / Зелібоба / Жиди / Гомосєкі / Рептілоїди.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:13 Ответить
є звичайно, тільки в поліетиленових пакетах)
показать весь комментарий
26.07.2021 11:13 Ответить
Зеля заслуживает импичмента хотя бы из-за незаконной продажи земли.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:57 Ответить
Ти не законно придбав землю? То до чого тут зеля,може нотаріус винен?
показать весь комментарий
26.07.2021 11:08 Ответить


https://censor.net/ru/video_news/3278542/politsiya_kievschiny_kupila_gektar_zemli_vozle_ozera_v_buche_za_2_tys_grn_smi_video
показать весь комментарий
26.07.2021 11:03 Ответить
То теж зеля винен?
показать весь комментарий
26.07.2021 11:39 Ответить
Этот вопрос надо правильно понимать. Не надо слушать бред бениных уродцев, но и юлины бредни тоже крайне токсичны. Истина как всегда где-то посередине. В правовом государстве земля - товар, ценнейший ресурс, который помгаем аграриям жить и работать. В нашей стране, где все заточено под выгоду олигархов, честного рынка добиться сложно. Загуглите, в каких странах нет рынка земли.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:10 Ответить
Юля и беня не две крайние позиции. Юля подруга бени и у нее сложная игра на беню. Формулировка референдума который она продвигает (как бы для запрещения продажи земли) на пользу бене. Многоходовые комбинации.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:53 Ответить
Об этой деликатной детали вообще молчат.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:42 Ответить
Пока власник земли народ продаж без референдума вне закона. Прийдет время и прийдут за землей, отбирать обратно.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:37 Ответить
В тебе є свій пай? Якщо нема то З моменту запуску ринку землі укладено майже 2 тисячі угод: найбільше скуповують ділянки на Полтавщині й Харківщині, - Мінагрополітики - Цензор.НЕТ 3448 І не розповідай що кому треба робити зі своїм майном.
показать весь комментарий
26.07.2021 14:50 Ответить
Но с референдумом тоже должно быть продумано. Подруга Коломойского Юля продвигает референдум (как бы против продажи земли) формулировка которого не соответствует тому, что она провозглашает. Формулировка, наоборот, узаконивает действия дерибанщиков.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:14 Ответить
Народ против "рынка земли" и точка. Осенью будут протесты, в результате которых власть, которая пришла обманным путем и не считается с народом, вынуждена будет подать в отставку и новые аыборы.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:57 Ответить
500 га за месяц на область...
Хреновые из вас алигархи!
показать весь комментарий
27.07.2021 17:48 Ответить
 
 