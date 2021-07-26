С момента запуска рынка земли заключены почти 2 тысячи сделок: больше всего скупают участки на Полтавщине и Харьковщине, - Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине уже заключено 1994 земельных договора. По состоянию на 26 июля площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 3274 га.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным пресс-службы, больше всего земли продали в Полтавской области - 587,4 га. на втором месте Харьковская область - 414,14 га, на третьем - Кировоградская область - 319,4 га.

За это время 4 120 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру. Количество заявлений достигло 4 610, из них 4 038 согласованы, 47 - в очереди на рассмотрение, по 525 получен отказ.