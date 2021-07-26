Эпидзонирование Украины: в Киеве превышен уровень заболеваемости, на Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 26 июля в Киеве превышен уровень заболеваемости - при норме неболее 75 случаев на 100 тыс. населения в столице этот показатель составляет 77 чел. на 100 тыс. жителей.

В Херсонской области зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций - 55,6% (норма не более 50%)

На Луганщине зафиксировано превышение сразу двух показателей, в частности, превышена норма выявления новых случаев инфицирования - 5,2% (норма для "зеленой" зоны менее 4%), а также динамики госпитализаций - 50,8%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако, чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.





