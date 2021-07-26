РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7785 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 065 12

Эпидзонирование Украины: в Киеве превышен уровень заболеваемости, на Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: в Киеве превышен уровень заболеваемости, на Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 26 июля в Киеве превышен уровень заболеваемости - при норме неболее 75 случаев на 100 тыс. населения в столице этот показатель составляет 77 чел. на 100 тыс. жителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВОЗ о новой вспышке коронавируса в Украине: Начнется в конце августа - начале сентября и продлится до зимы

В Херсонской области зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций - 55,6% (норма не более 50%)

На Луганщине зафиксировано превышение сразу двух показателей, в частности, превышена норма выявления новых случаев инфицирования - 5,2% (норма для "зеленой" зоны менее 4%), а также динамики госпитализаций - 50,8%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако, чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.

Эпидзонирование Украины: в Киеве превышен уровень заболеваемости, на Луганщине сразу два показателя не соответствуют зеленой зоне, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4915) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Ми знову повним ходом ідемо до загально-українського карантину,який прикриє все ото бл...дство,що творить зелена влада...
показать весь комментарий
26.07.2021 11:27 Ответить
+2
Більше зайнятись нічим? Задовбали.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:06 Ответить
+2
Завжди готові. Весна-осінь сезонні ГРВІ... Можна назвати коронавірусом і лякати людей до другого пришестя...
показать весь комментарий
26.07.2021 11:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Більше зайнятись нічим? Задовбали.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:06 Ответить
Готуйтесь до нової хвилі.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:10 Ответить
Завжди готові. Весна-осінь сезонні ГРВІ... Можна назвати коронавірусом і лякати людей до другого пришестя...
показать весь комментарий
26.07.2021 11:14 Ответить
Все? Пожили хорошо и хватит? Снова карантины-шмарантины, млять. Как это уже задрало!!! Давайте уже вакцинироваться все и нормально работать.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:17 Ответить
Ну а как же погавкать что вакцины зло и выростет третий глаз(а раньше не болели и тд и тп.)... Лучше сдохнуть выхаркивая своих легкие или от голода когда всю инфраструктуру накроет пи... Но прививка зло и там ещё чип от Билла. Доступ в интернет сделал людей ещё тупее.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:22 Ответить
Прививка не зло. Но конкретно от барановируса польза только в снятии некоторых ограничений - защита от самого вируса не гарантируется, ответственность за побочки - отсутствует.

Еолитесь "наздоровье". И две масочки наденьте. И из дома не выходите.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:48 Ответить
Любая вакцина не даёт 100% гарантию. При заражении в любых раскладах вирус попадает внутрь организма. И тут есть статистически доказанный факт: Легче перенести вирус и без летального исхода именно тем кто вакцинировался. И главное быстрее. Что как бы само собой защищает других людей в том числе и от новых мутаций. Лучше вы само изолируйтесь. Как не печально но такая ситуация что необходимо вакцинировать всех жителей в населённых пунктах где густота населения большая. Не нравиться можете переехать в село и ли вообще отшельником. Там можно маски не носить. Та и особо ни кто не носит.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:44 Ответить
Третий глаз у нас уже где-то есть. Не увсех зрячий правда. А вот второй х...й нехай бы и вырос. На подмену.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:24 Ответить
Ми знову повним ходом ідемо до загально-українського карантину,який прикриє все ото бл...дство,що творить зелена влада...
показать весь комментарий
26.07.2021 11:27 Ответить
К тому же от лохдауна всё равно не отвертитесь хоть обколитесь вакциной с ног до головы 10 раз. Потому как лохдаун выгоден для власти
показать весь комментарий
26.07.2021 11:29 Ответить
 
 