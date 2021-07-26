РУС
8 969

Самолет Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия и экстренно сядет в Воронеже

Самолет белорусской авиакомпании Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

Boeing 737 подал сигнал бедствия над Воронежской областью, сказал собеседник агентства. "Самолет направляется в Воронеж, где, как ожидается, совершит вынужденную посадку", - добавил источник.

По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация.

"Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета. Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже. Сейчас самолет быстро снижается", - сказал источник.

Самолет с бортовым номером EW-455PA пополнил парк Belavia всего 5 лет назад. Ранее он нигде не эксплуатировался, уточнил собеседник агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фоне учений Sea Breeze российские самолеты тренировались наносить удары по "кораблям условного противника" в Черном море

Топ комментарии
+20
Воронеж приготовится !
26.07.2021 11:30 Ответить
26.07.2021 11:30 Ответить
+17
Будуть бамбить !!!)))
26.07.2021 11:32 Ответить
26.07.2021 11:32 Ответить
+15
"Правый сектор" захватил самолёт и требует клаптык земли двух рабов😲
26.07.2021 11:31 Ответить
26.07.2021 11:31 Ответить
Цікавенько ....
26.07.2021 11:30 Ответить
Невже Бульбофюрер піде по стопам ***** і завалить свій борт , щоб білоруси не вивозили валюту з країни в Туреччину та Єгипет ?
26.07.2021 11:32 Ответить
Як чудово в Шармі без рашосвиней було ....
26.07.2021 11:33 Ответить
Літак Belavia, який прямував із Мінська в Анталію, подав сигнал лиха та екстрено сяде у Воронежі - Цензор.НЕТ 8870
26.07.2021 12:02 Ответить
Мля, а мне не повезло! В Турции их как тараканов. Хорошо что хоть без их аквафреша на каждой тряпке.
26.07.2021 12:07 Ответить
Стопе! Так воронєш взагалі то в сторону від лінії Мінськ - Анталія.
26.07.2021 15:22 Ответить
Їбаш воронеж!
26.07.2021 11:32 Ответить
Бульбаши решили попросить у путлера политическое убежище
26.07.2021 11:34 Ответить
Он не сел в Воронеже и уже летит на мацкву
https://www.flightradar24.com/BRU9215/288c505e
26.07.2021 11:35 Ответить
Думаю, встрянет в кремлёвскую стену....Жаль, крыса уже второй год сидит замурованная в своей президентской норе...
26.07.2021 12:08 Ответить
Однако, по данным сервиса flightradar24, Boeing 737-8ZM пролетел Воронеж и Липецк и направляется в сторону Москвы.
26.07.2021 11:36 Ответить
В мацкве резко подорожали ритуальные услуги....
26.07.2021 12:09 Ответить
Теперь кацапы с булбашами будут свои самолеты по очереди садить по тревоге. Будут доказывать, что это нормально и что не для ареста приземляли в Минске самолет, а ради спасения кого-то там. Ну, или сразу всего человечества.
26.07.2021 11:37 Ответить
Воронеж так може дістати інфаркт.
26.07.2021 11:37 Ответить
У Грузії стартують багатонаціональні військові навчання за участю українських військових. -савпадєніє?...
26.07.2021 11:37 Ответить
На другом сайте написали, что экипаж сообщил о критическом повышении температуры масла, и запросил экстренную посадку
26.07.2021 11:39 Ответить
Вы правы - сядут не мягко.... Скорее всего, кремль придётся основательно ремонтировать, начиная с фундамента....
26.07.2021 12:12 Ответить
Самолет задолбался летать из Минска в Анталию через Воронеж. Это все равно,что ездить из Киева в Одессу через Харьков.
26.07.2021 11:39 Ответить
останні повідомлення: Літак не сів у Воронежі, а полетів у Мацву. Воронеж врятовано!
26.07.2021 11:41 Ответить
больше всего, что кто-то на борту рассказал анекдот про лукашенка с пуйлом !!!
26.07.2021 11:43 Ответить
Вже здійснив посадку в московському аеропорті "Домодєдово".
26.07.2021 11:48 Ответить
Ну і добре, там же не москалі летіли.
26.07.2021 11:50 Ответить
Хоча москалі, які по сусідству з Білорусью живуть, охоче літають з Мінську, так дешевше.
26.07.2021 11:58 Ответить
Пожар уже потушили? Или домодедова уже нет?
26.07.2021 12:14 Ответить
Не тормозите старая инфа уже на подходе к москве,неисправен датчик давления
26.07.2021 11:50 Ответить
В польському літаку з їхнім урядом теж було щось несправне.
26.07.2021 11:54 Ответить
Это у бульбофюрера в голове датчик давления неисправен
26.07.2021 15:24 Ответить
Хтось на борту був потрібен *****.
26.07.2021 11:52 Ответить
так Воронеж - то і є лихо!
його можуть почати бомбити у будь-який момент
26.07.2021 11:52 Ответить
Цікаво він летить через рашку... Турція нажаль не закрила небо...
26.07.2021 11:52 Ответить
Уже в домодедово улетел. Вроде как сел
26.07.2021 11:53 Ответить
Живые после посадки есть?
26.07.2021 12:16 Ответить
Снова вагнеровцев спасают?
26.07.2021 11:56 Ответить
Але, Володя, принимай подарок, ты давно выдать его(её) просил. С любовью, твой Сашка.

Кого сейчас сейчас снимут, интересно?
26.07.2021 11:59 Ответить
приземлился уже, только в Домодедово)
26.07.2021 12:00 Ответить
картошкой перегрузили.... ну шо назад на жёсткой сцепке....
26.07.2021 12:02 Ответить
Уже на Домодедова перенаправили. Протасевича на допрос в Москву повезли
26.07.2021 12:06 Ответить
Мабуть захоплять "українських терористів". 100%.
26.07.2021 12:12 Ответить
Очередной цирк, а Австралия поддерживает бульбенфюрера ?
26.07.2021 12:14 Ответить
Кацапские самолёты хороши только во фрагментированном состоянии.......
26.07.2021 12:20 Ответить
Прошу Вас не путать Украину с ботвой цензора.
Их не много, но "в семье не без урода".
26.07.2021 13:00 Ответить
Пусть уже йьопнется...
26.07.2021 12:41 Ответить
Просто Путьке захотелось домашней картошки, а Лукаша не смог отказать и закинул авоську. А шо,почти по пути.
26.07.2021 13:19 Ответить
А почему не в Минске Знает агрофюрер что НАТО не будет бомбить Воронеж
26.07.2021 13:26 Ответить
Літак Belavia, який прямував із Мінська в Анталію, подав сигнал лиха та екстрено сяде у Воронежі - Цензор.НЕТ 6572"
26.07.2021 14:44 Ответить
 
 