Подавший сигнал бедствия самолет Belavia направился в Москву. На борту 197 пассажиров и 7 членов экипажа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Экипаж связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации на борту, запросив экстренную посадку в Воронеже. Диспетчеры дали разрешение, а самолет стал вырабатывать топливо. Однако позднее изменил курс в направлении Москвы", - сказал источник.

"Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку", - сказал собеседник агентства.

Как пишет ТАСС, Boeing-737 летел в обход Украины, а после подачи сигнала снизился и развернулся на северо-северо-восток. Воздушное судно изменило курс сначала в сторону Воронежа, а потом Москвы.

По данным портала Flightradar24.com, высота полета самолета составляет 2,4 тыс. метров. Он находится в воздухе 1 час и 43 минуты. Причина внештатной ситуации устанавливается.

По информации источника, самолет авиакомпании "Белавиа" совершит посадку в Москве. "Самолет после подачи сигнала тревоги совершит посадку в московском аэропорту", - сказал собеседник агентства.

"На борту самолета находятся 197 пассажиров и 7 членов экипажа", - добавил он.

Самолет будет садиться в Домодедово. "На борту самолета сработал датчик неисправности. Воздушное судно совершит аварийную посадку в московском аэропорту Домодедово", - сказал собеседник агентства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самолет Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия и экстренно сядет в Воронеже

Напомним, Киев с 26 мая закрыл авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины. Поводом для этих мер послужила посадка в Минске в связи с ложным сообщением о минировании самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что в самолете находился разыскиваемый режимом Лукашенко Роман Протасевич - один из основателей телеграм-канала NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Беларуси, была также задержана летевшая с ним гражданка РФ София Сапега.

+13
Родственница Лукашенки забыла взять купальник
26.07.2021 12:10 Ответить
+9
Кого затримають цього разу ?
26.07.2021 12:05 Ответить
+7
може кацапи хочуть арештувати
26.07.2021 12:11 Ответить
Кого затримають цього разу ?
26.07.2021 12:05 Ответить
та він і так летів з Мінська, тут щось інше
26.07.2021 12:08 Ответить
може кацапи хочуть арештувати
26.07.2021 12:11 Ответить
подивимось. Як варіант - пробивали наших, щоб сісти в Харкові попри санкції.
26.07.2021 13:33 Ответить
Якось абсолютно пох...
26.07.2021 12:08 Ответить
Родственница Лукашенки забыла взять купальник
26.07.2021 12:10 Ответить
Сядет па-рюзьги, с аганькоммммъ 🤔🧐😁
26.07.2021 12:12 Ответить
непонятніе игры таракана или мацкаликов? почему не назад в минск? мацква дальше...
26.07.2021 12:12 Ответить
а город подумал - ученья идут.
26.07.2021 12:14 Ответить
Где Минск, где Анталия, где Москва. Вероятно на борту оппозиционэры.
26.07.2021 12:16 Ответить
Видимо после взлета обнаружили кого-то на борту, кого надо арестовать типа как Протосевича. Вот и имитируют поломку. Надо будет считать по головам сколько человек приземлится и сколько потом отправится по маршруту обратно.
26.07.2021 12:17 Ответить
Займись этим вопросом от нечего делать.
26.07.2021 13:01 Ответить
а самолет стал вырабатывать топливо.

То есть, вместо того, чтобы скорее сесть, пока не отказал движок(это не сухой супер-пупер, это Боинг, там врятли загорится), решили еще полетать... ну-ну.
26.07.2021 12:19 Ответить
...если верить флайтрадару, то борт уже на земле...
26.07.2021 12:30 Ответить
Взлет с полными баками горючего несколько отличается от посадки, с таким же количеством топлива. Это стандартная процедура при возникновении нештатных ситуаций подобного рода.
26.07.2021 12:40 Ответить
сейчас никто не берёт на борт полную загрузку топлива. это дорого. берут расчётное+20%
26.07.2021 12:57 Ответить
И тем не менее, садиться с бОльшим отклонением по массе, чем рекомендовано в РЛЭ - это искать на свою жо приключения.
26.07.2021 13:12 Ответить
Ну то чо він тоді до Ростова не полетів? Відстань майже така ж, і по курсу.
з.і. Провангую, що наших пробивали - дозволять сісти в Харкові чи ні, до якого вдвічі ближче.
26.07.2021 13:31 Ответить
Добавлю к посту выше, что аэроплан вроде уже долетел, куда собирался, т.е. расчетную часть топлива выработал.
26.07.2021 13:00 Ответить
Кого то хотят арестовать.
26.07.2021 12:27 Ответить
а зачем вырабатывать топливо...перед полетом на мацкву?
26.07.2021 12:42 Ответить
вот-вот...при экстренной необходимости,топливо просто сбрасывают.
26.07.2021 12:56 Ответить
но после этого садят на ближайший аэродром...а не продолжают лететь куда-то...
26.07.2021 12:58 Ответить
Досить дивна "єксрєнная посадка" - з круїзом по ****** лаптєстана...
26.07.2021 12:45 Ответить
Хтось намагався лижі по тихому намастити,не вийшло.
26.07.2021 12:52 Ответить
увеличение температуры масла,ведёт к его вспениванию и как правило выходу из строя двигателя. но вместо того чтобы экстренно сесть,он продолжает лететь в маЦкву.
и вот вопрос,а был ли мальчик,в смысле росла ли температура?
26.07.2021 12:54 Ответить
Опустив за рамки то, в какие ипеня он летел, нужно отметить, что "аварийный" двигатель был отключен(по словам источника).
26.07.2021 13:22 Ответить
Исходя из сложившихся реалий для беларусских авиакомпаний, можно предположить что решение лететь до Маасквы было принято из економических соображений- вдруг чево, оттуда до Минска "рукой подать", можно долетевших и поездом " долететь"))
26.07.2021 13:27 Ответить
Темное это дело. Как пить дать. Летел тудема, потом сюдема, потом опять тудема. В симулятор что-ли играют.
26.07.2021 16:51 Ответить
 
 