Подавший сигнал бедствия самолет Belavia направился в Москву. На борту 197 пассажиров и 7 членов экипажа

Самолет Belavia, подавший сигнал бедствия, не стал садиться в Воронеже, направляется в сторону Москвы

Какинформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Экипаж связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации на борту, запросив экстренную посадку в Воронеже. Диспетчеры дали разрешение, а самолет стал вырабатывать топливо. Однако позднее изменил курс в направлении Москвы", - сказал источник.

"Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку", - сказал собеседник агентства.

Как пишет ТАСС, Boeing-737 летел в обход Украины, а после подачи сигнала снизился и развернулся на северо-северо-восток. Воздушное судно изменило курс сначала в сторону Воронежа, а потом Москвы.

По данным портала Flightradar24.com, высота полета самолета составляет 2,4 тыс. метров. Он находится в воздухе 1 час и 43 минуты. Причина внештатной ситуации устанавливается.

По информации источника, самолет авиакомпании "Белавиа" совершит посадку в Москве. "Самолет после подачи сигнала тревоги совершит посадку в московском аэропорту", - сказал собеседник агентства.

"На борту самолета находятся 197 пассажиров и 7 членов экипажа", - добавил он.

Самолет будет садиться в Домодедово. "На борту самолета сработал датчик неисправности. Воздушное судно совершит аварийную посадку в московском аэропорту Домодедово", - сказал собеседник агентства.

Напомним, Киев с 26 мая закрыл авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины. Поводом для этих мер послужила посадка в Минске в связи с ложным сообщением о минировании самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что в самолете находился разыскиваемый режимом Лукашенко Роман Протасевич - один из основателей телеграм-канала NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Беларуси, была также задержана летевшая с ним гражданка РФ София Сапега.