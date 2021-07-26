Генеральный директор канадской Black Iron Симпсон: собираемся инвестировать в Украину $1,1 млрд, но уже полтора года не можем получить землю
Канадская горнорудная компания Black Iron заявляет, что готова начать строительство своего проекта на Шимановском железорудном месторождении в Кривом Роге в 2022 году, однако для этого ей необходимо подписать обязывающее соглашение с Минобороны о передаче земельного участка и сопутствующих компенсациях.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор Black Iron Мэтт Симпсон, передает Цензор.НЕТ.
Как известно, компания Black Iron намерена инвестировать $1,1 млрд в строительство ГОКа на территории Шимановского железорудного месторождения в Кривом Роге мощностью 4 млн т сырья в год на первом и 8 млн т в год на втором этапе. Компания планирует совокупно создать более 3 тыс. рабочих мест и уплатить в течение 20 лет более $2 млрд налогов. Проект должен был начаться еще в 2014 году, однако из-за войны старт перенесли. На сегодняшний день у компании уже есть необходимые горные отводы и разрешение на добычу. Кроме того, еще в 2012 году было проведено разведывательное бурение. В процессе завершение технико-экономического обоснования и оценки экологических и социальных последствий проекта для региона.
"Чтобы строительство началось в 2022 году, как и планируется на сегодняшний день, нам необходимо подписать соответствующие документы о передаче земли с Министерством обороны, не затягивая до конца этого года", - сказал Симпсон. По проекту соглашения, Black Iron планирует построить новые квартиры для военнослужащих и реконструировать военный тренировочный полигон в соответствии с современными стандартами НАТО. Кроме того, компания предоставит компенсации жителям села Рудничное, которые проживают рядом с будущим ГОКом, на покупку нового жилья. Также город получит деньги на проекты социальной инфраструктуры, такие как новые больницы, новая школа, детские сады и ремонт дорог.
"Однако сейчас средина лета 2021 года, прошло более полутора лет с момента подписания Меморандума, а у нас все еще нет юридически обязывающего соглашения о передаче земли. Это медленное принятие решений по обеспечению ключевых прав на землю беспокоит как наших инвесторов, так и нас. Сегодня, в связи с увеличением спроса на железную руду во всем мире и заоблачных цен на нее, интерес инвесторов, вкладывающих средства в добычу сырья, относительно высок. Но когда они видят отсутствие динамичной государственной поддержки значительных частных инвестиционных проектов, они постепенно этот интерес теряют", - подчеркнул Симпсон.
По словам СЕО Black Iron, компании важно построить объект на Шимановском месторождении, поскольку это первый greenfield-проект в ГМК с начала независимости, и его успех может привлечь других иностранных инвесторов для разработки месторождений в Украине. "И, наоборот, отсутствие поддержки таких проектов сейчас будет означать, что их будет меньше в будущем. Жаль было бы получить такие перспективы стране, богатой полезными ископаемыми и имеющей высококвалифицированный персонал в этой отрасли", - отметил Симпсон.
"Мы планируем использовать множество инновационных технологий, которые не применялись на заводах советской постройки. Например, большинство предприятий вокруг нашего месторождения до сих пор используют самосвалы грузоподъемностью 110–120 тонн, в то время как на современных рудниках по добыче железной руды уже давно используются более энергоэффективные самосвалы грузоподъемностью 240–320 тонн. Кроме того, проект разрабатывается таким образом, чтобы минимизировать его воздействие на окружающую среду. Например, мы планируем снизить выбросы пыли за счет использования в шахте электронных детонаторов с точным микросекундным контролем", - сообщил СЕО Black Iron.
После подписания обязывающего договора с Министерством обороны о передаче земли активность по подготовке начала строительных работ значительно возрастет, считает Симпсон. В частности, от подписания документов зависит финансирование строительства проекта от Cargill и европейских банков. Также после этого можно будет подписывать контракты с Укрзализныцей, Южным портом и поставщиками электроэнергии для обеспечения логистики и инфраструктуры ГОКа, меморандумы с которыми уже были подписаны ранее.
"Мы надеемся войти в процесс строительства в начале 2022 года. Тогда же начнутся процессы перемещения военного полигона и населенных пунктов, закупка оборудования и т. д.", - добавил он.
Напомним, президентом Black Iron в 2017 года был назначен бизнесмен Михаил Спектор, который до сентября 2015 года был президентом финансово-промышленного холдинга VS Energy.
В 2016 году выяснилось, что Спектор вошел в консультативный совет инвестиционного банка Forbes&Manhattan (Канада) и возглавлял его украинское подразделение. Этот инвестбанк является ключевым акционером Black Iron.
Спектор также был крупным акционером украинского "Первого инвестиционного банка". Мажоритарным владельцем "Первого инвестиционного банка" с ноября 2016 года указан президент футбольного клуба ЦСКА, гражданин РФ Евгений Гинер, который к 15 декабря увеличил свое участие в нем до 84,3%.
Гинер вместе с попавшим под западные санкции депутатом Госдумы РФ Александром Бабаковым и Михаилом Воеводиным считаются совладельцами группы VS Energy, которая контролирует ряд облэнерго и имеет гостиничный бизнес в Украине. Весной 2017 года почти весь бизнес группы в стране был переоформлен на малоизвестных граждан Латвии и Германии.
