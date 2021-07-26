РУС
6 890 48

Генеральный директор канадской Black Iron Симпсон: собираемся инвестировать в Украину $1,1 млрд, но уже полтора года не можем получить землю

Канадская горнорудная компания Black Iron заявляет, что готова начать строительство своего проекта на Шимановском железорудном месторождении в Кривом Роге в 2022 году, однако для этого ей необходимо подписать обязывающее соглашение с Минобороны о передаче земельного участка и сопутствующих компенсациях.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор Black Iron Мэтт Симпсон, передает Цензор.НЕТ.

Как известно, компания Black Iron намерена инвестировать $1,1 млрд в строительство ГОКа на территории Шимановского железорудного месторождения в Кривом Роге мощностью 4 млн т сырья в год на первом и 8 млн т в год на втором этапе. Компания планирует совокупно создать более 3 тыс. рабочих мест и уплатить в течение 20 лет более $2 млрд налогов. Проект должен был начаться еще в 2014 году, однако из-за войны старт перенесли. На сегодняшний день у компании уже есть необходимые горные отводы и разрешение на добычу. Кроме того, еще в 2012 году было проведено разведывательное бурение. В процессе завершение технико-экономического обоснования и оценки экологических и социальных последствий проекта для региона.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Президент Transship Group Иванов об инвестклимате в Украине: "Отсюда бегут все, кто может". ВИДЕО

"Чтобы строительство началось в 2022 году, как и планируется на сегодняшний день, нам необходимо подписать соответствующие документы о передаче земли с Министерством обороны, не затягивая до конца этого года", - сказал Симпсон. По проекту соглашения, Black Iron планирует построить новые квартиры для военнослужащих и реконструировать военный тренировочный полигон в соответствии с современными стандартами НАТО. Кроме того, компания предоставит компенсации жителям села Рудничное, которые проживают рядом с будущим ГОКом, на покупку нового жилья. Также город получит деньги на проекты социальной инфраструктуры, такие как новые больницы, новая школа, детские сады и ремонт дорог.

"Однако сейчас средина лета 2021 года, прошло более полутора лет с момента подписания Меморандума, а у нас все еще нет юридически обязывающего соглашения о передаче земли. Это медленное принятие решений по обеспечению ключевых прав на землю беспокоит как наших инвесторов, так и нас. Сегодня, в связи с увеличением спроса на железную руду во всем мире и заоблачных цен на нее, интерес инвесторов, вкладывающих средства в добычу сырья, относительно высок. Но когда они видят отсутствие динамичной государственной поддержки значительных частных инвестиционных проектов, они постепенно этот интерес теряют", - подчеркнул Симпсон.

По словам СЕО Black Iron, компании важно построить объект на Шимановском месторождении, поскольку это первый greenfield-проект в ГМК с начала независимости, и его успех может привлечь других иностранных инвесторов для разработки месторождений в Украине. "И, наоборот, отсутствие поддержки таких проектов сейчас будет означать, что их будет меньше в будущем. Жаль было бы получить такие перспективы стране, богатой полезными ископаемыми и имеющей высококвалифицированный персонал в этой отрасли", - отметил Симпсон.

"Мы планируем использовать множество инновационных технологий, которые не применялись на заводах советской постройки. Например, большинство предприятий вокруг нашего месторождения до сих пор используют самосвалы грузоподъемностью 110–120 тонн, в то время как на современных рудниках по добыче железной руды уже давно используются более энергоэффективные самосвалы грузоподъемностью 240–320 тонн. Кроме того, проект разрабатывается таким образом, чтобы минимизировать его воздействие на окружающую среду. Например, мы планируем снизить выбросы пыли за счет использования в шахте электронных детонаторов с точным микросекундным контролем", - сообщил СЕО Black Iron.

После подписания обязывающего договора с Министерством обороны о передаче земли активность по подготовке начала строительных работ значительно возрастет, считает Симпсон. В частности, от подписания документов зависит финансирование строительства проекта от Cargill и европейских банков. Также после этого можно будет подписывать контракты с Укрзализныцей, Южным портом и поставщиками электроэнергии для обеспечения логистики и инфраструктуры ГОКа, меморандумы с которыми уже были подписаны ранее.

"Мы надеемся войти в процесс строительства в начале 2022 года. Тогда же начнутся процессы перемещения военного полигона и населенных пунктов, закупка оборудования и т. д.", - добавил он.

+13
Для упоротых набутылочников-речь идёт о железнорудном месторождении.
26.07.2021 12:18 Ответить
+12
Я Юзику занесли???Тупые канадцы.
26.07.2021 12:17 Ответить
+8
це надзвичайно важлива інвестиція - чим більше американо-британсько-канадського капіталу - тим краща безпека україни
26.07.2021 12:31 Ответить
ЮZeк головна ІНВЕСТНЯНЯ?
26.07.2021 12:49 Ответить
компания которая собирается только вывозить руду с Украины,
нахрен такие инвесторы нужны
26.07.2021 12:21 Ответить
А ви хочете щоб вони платили і ще й руду завозили? Дещо єврейський погляд на бізнес)
26.07.2021 12:24 Ответить
В Канаду самолетами?
26.07.2021 12:25 Ответить
Балансовые запасы Украины по залежам железной руды составляют более 30 млрд. тонн. Согласно статистике, богатство подземных закромов юго-востока Украины обеспечит бесперебойную работу местных шахт еще лет на 95-100.
http://www.ukrrudprom.com/reference/industry/gmk.html
26.07.2021 12:39 Ответить
Гнать таких инвесторов, наши олигархи сами вывезут
26.07.2021 14:06 Ответить
Фамилии этих пид.расов корупционеров в студию !!!
26.07.2021 12:21 Ответить
Похвально. Решили быть укакошенными по собственному желанию. Но риск - дело благородное, кто не рискует - не валяется где-нибудь в штольне
26.07.2021 12:21 Ответить
Взяточки нужно давать,для наших инвестиции и рабочие места пустой звук,только звонкая монета в личном кармане может быть мотивацией к действиям.
26.07.2021 12:22 Ответить
Сопутствующие компенсации?
Это что на канадщине так красиво называют? Если шо, то вы знаете, кто найвэлычниший родился в КрывомрагУ, вот с ним и трите про сопутствующие компенсации. А еще толковее будет, если вы перетрете с его бородатой бабушкой. Она у нас теперь президент. А тот, что себе цепь на медальоне удлинняет, так то фикция одна. К бабушке, парни, к бабушке.
26.07.2021 12:22 Ответить
"Все инвест-няни уже заняты. И вообще, валите назад в свою Канаду! Мы в Китай теперь идем."
26.07.2021 12:23 Ответить
Бажано було би, щоб в нас не лише добували сировину, а запускали більш технологічні лінії.
Чому би не перенести частину виробництва з Китаю до нас ?
26.07.2021 12:23 Ответить
Это видимо из-за реформированных судов.
26.07.2021 12:24 Ответить
Все вопросы легко можно решить через Брата Завхоза и Юзика. Какой-то инвестор недогадливый
26.07.2021 12:26 Ответить
Наші землі для Охмєтова і для Каломойского, каторий спас Украіну, а не для якихось канадських ніщебродів.
26.07.2021 12:27 Ответить
От нас руду к нам прокат - Гениально ватсон. Самим копать лень, а зачем если можно продать. Это земля громады от хай громадяны и виришують ст,142,143,конституции. А свиней корыта геть.
26.07.2021 12:28 Ответить
к нам прокат



наивный
26.07.2021 12:54 Ответить
почему все так сложно в стране??? все должно по инвестициям действовать быстрее! Государство должно разработать отдел с многими сервисами для инвесторов. К инвесторам должно быть качественное хорошее отношение, чтобы инвесторов было много, а дальше по инвесторам сарафанным радио все сработает и один инвестора другому передаст, что в Украину хорошо инвестировать и проблем не возникает. А с таким отношением, как сейчас обратный эффект.
26.07.2021 12:28 Ответить
Почитай чем этот инвестор собирается заниматься. Тупо вывоз руды в Китай. Ни стали, ни чугуна - руды. Лучше уже Ахметову продать, тот хоть сталь будет плавить. А Пинчук из этой стали труб наделает.
26.07.2021 12:49 Ответить
Что то вы херню несете . Никто не отбирает ГОКи Ахметки и Пинчука , просто дополнительно открывается ГОК канадцев дающий рабочие места и налоговые поступления , а Ринат Леонидович с Пинчуком продолжат лить свою с сталь и катать трубы с рельсами. Чем больше бизнесов , тем больше налоговых поступлений
26.07.2021 13:02 Ответить
Зачем отдавать руду канадцам? Мы не можем добывать руду сами? Мы не в состоянии переработать руду в прокат? Что дальше продавать будем, когда продадим все сырье.
Путь лучше пинчуки перерабатывают.
26.07.2021 13:21 Ответить
А для того надо отдавать , что это разрушит монополию украинских олигархов с одной стороны , а с другой стороны два источника дохода всегда лучше чем один
28.07.2021 10:14 Ответить
да посадить в тюрьму надо Ахметова и Пинчука! И забрать у них то, что они заполучили при бандитском переделе Украины. И государство должно нанять хороших менеджеров, чтобы они хорошо управляли и модернизировали все и государство зарабатывала. Бандиты грабят ресурсы Украины и все забирают себе миллиардами долларов, хотя ресурсы не им принадлежат - они грабят страну. Весь госаппарат коррумпировали и никого не пускают в Украину и сделали Украину своим источником грабежа и никто им ничего за это не делает. А насчет руды, то у Украины сейчас такое положение, что ей нужно быстро зарабатывать и нету времени ибо оно идет против Украины и чем дольше ничего не делать, тем экономика сильнее разрушается. Украине нужно продавать и сырье и обработанную продукцию, главное продавать и бабки получать. Больше нужно разных денег в Украину привлекать. Пусть этот инвестор заходит со своими бабками, налаживает добычу и увеличивает ее, а потом пусть продает Ахметову и Пинчуку, а те пусть обрабатывают, а еще нужно инвесторов привлекать, чтобы строили в Украине производства и им будут обработанные ресурсы поставлять для сборок. В Украине есть литий, никель, кобальт и т.п. Из которых делают батареи. Почему не позвать инвесторов компаний электрокаров и компаний производителей телефонов, чтобы они строили производства батарей в Украине, а батареи в этот век - это золото ибо они востребованы капец. Только телефоны посмотреть есть у каждого жителя планеты и во всех них батареи и у некоторых по несколько телефонов. Море денег можно получать! Маска позвать и пусть строит гигафабрику в Украине и производства батарей и у него много там проектов с батареями и батареи проммасштаба Украине надо еще для снижения потребления газа и перевода страны на больше электричества. Построить больше АЭС и людей переводить на электроотопление и электроплиты и электро-бойлеры. Нужно спрыгивать с игры ресурсов! Пусть заходят все инвесторы со всего мира и создают нормальный рынок, а не так, что все олигархи захватили и имея монополии без конкурентов, они от лампочки накручивают тарифы завышая их во много раз.
26.07.2021 13:29 Ответить
Если мы будем продолжать латать дыры в бюджете продажей сырья, толку не будет.
Кризис, он для того и кризис что бы искать решения, и ведь главное амбиции. Почему у японцев получилось за тридцать лет, после Хиросимы , обогнать Штаты в технологиях? Почему у нас нет таких амбиций?
26.07.2021 14:05 Ответить
не нужно продавать одним сырьем, нужно продавать и сырьем и обработанную продукцию - главное, чтобы деньги шли в страну хоть какие-то. А если нету денег никаких, чтобы строить обрабатывающие предприятия или на модернизацию старых, то тогда, что осталось от совка - будет рушиться, и нового не будет на что создавать, и тогда все будут беднеть. У Украины дофига ресурсов и нужно всеми способами с ними управляться и не консервировать. Как получается, так и надо продвигаться и зарабатывать, а если стоять и не зарабатывать, то беднеть тогда стране останется.
показать весь комментарий
ОНИ ИДИОТЫ ИЛИ ДУМАЮТ У НАС НЕТ ИНТЕРНЕТА?

Напомним, президентом Black Iron в 2017 года был назначен бизнесмен Михаил Спектор, который до сентября 2015 года был президентом финансово-промышленного холдинга VS Energy.
В 2016 году выяснилось, что Спектор вошел в консультативный совет инвестиционного банка Forbes&Manhattan (Канада) и возглавлял его украинское подразделение. Этот инвестбанк является ключевым акционером Black Iron.
Спектор также был крупным акционером украинского "Первого инвестиционного банка". Мажоритарным владельцем "Первого инвестиционного банка" с ноября 2016 года указан президент футбольного клуба ЦСКА, гражданин РФ Евгений Гинер, который к 15 декабря увеличил свое участие в нем до 84,3%.
Гинер вместе с попавшим под западные санкции депутатом Госдумы РФ Александром Бабаковым и Михаилом Воеводиным считаются совладельцами группы VS Energy, которая контролирует ряд облэнерго и имеет гостиничный бизнес в Украине. Весной 2017 года почти весь бизнес группы в стране был переоформлен на малоизвестных граждан Латвии и Германии.
26.07.2021 12:30 Ответить
тесть инвестор хочет что бы украина отобрала земли минобороны (танковый полигон) земли лисгоспа зели южного гока земли арселора земли частных инвесторов где есть право собственности на объекты недвижимости целый поселок с живущими там людьми ( из этих кусков земли состоит весь участок на который претендуют канадцы (прошлом зять кучмы) и дать им на блюдечке
26.07.2021 12:30 Ответить
Генеральний директор канадської Black Iron Сімпсон: збираємося інвестувати в Україну $1,1 млрд, але вже півтора року не можемо отримати землю - Цензор.НЕТ 9244
Генеральний директор канадської Black Iron Сімпсон: збираємося інвестувати в Україну $1,1 млрд, але вже півтора року не можемо отримати землю - Цензор.НЕТ 1797
26.07.2021 12:31 Ответить
Спокуха! Земля будет продана москалям и израэльтянам.
26.07.2021 12:35 Ответить
Ты не в тренде, ее продадут китайцам.
26.07.2021 12:37 Ответить
Таки да! Где очередь занимать?
Мечтаю стать украинским фермером.
26.07.2021 12:58 Ответить
Не врите , всем известно что купив землю израилетяне вывезут ее самолетами к себе
26.07.2021 13:14 Ответить
Таки да! Где очередь занимать?/ Очередь занять удастся вряд ли. В очереди стоят воры мирового масштаба, люди, кодланом Коломойского уважаемые. В Израиле живет 116 миллиардеров и более 130 000 миллионеров .
26.07.2021 13:26 Ответить
Тю, так это к брату Ермака!
26.07.2021 12:43 Ответить
Нормальный такой инвестор - собирается вывозить нашу руду в Китай))).
У нас скоро ни земли, ни ископаемых не останется.
26.07.2021 12:46 Ответить
Black Iron/ Клубок глистов, пожирающих Украину. В 2015 г. в Black Iron пришёл Михаил Спектор.- Черная инвестдыра Black Iron. 23 июня 2021 г. Помощник Спектора- Борис Баум, организатор игорного бизнеса в Украине. В Офисе президента подтвердили, что орган контроля за игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Баум. Баум входит в комиссию при ВР по работе над законопроектом о регулировании азартных игр под предлогом представителя Зеленского. Баум - фигурант уголовного производства по присвоения государственных средств Украины. Занимал руководящие должности в компаниях, связанных с российской ОПГ "Лужниковские ". Работал директором телеканала RTVI в Нью-Йорке, подконтрольному ФСБ РФ.
26.07.2021 13:05 Ответить
не стаття, а якась соплиста мрія щастя для Зе!білів, все у майбутньому...
Крім того, компанія надасть компенсації жителям села Рудникове, які проживають поруч із майбутнім ГЗК, на покупку нового житла. Також місто отримає гроші на проєкти соціальної інфраструктури, такі як нові лікарні, нова школа, дитячі садочки та ремонт доріг.Джерело: https://censor.net/ua/n3279152
26.07.2021 13:30 Ответить
Зато не барыга))))))
26.07.2021 13:50 Ответить
снова Порох виноват.....
26.07.2021 14:09 Ответить
Та у нас этих инвесторов просто не меряно,одним больше,одним меньше.
26.07.2021 14:26 Ответить
Взятку в Минобороны занесли? Нет? Езжайте обратно в Канаду.
26.07.2021 16:11 Ответить
Зєля тупорила дуже розраховую на китайців, які похєрять усе навколо, але дадуть Найвеличнішій з зекомандою пристойного хабаря "на тьолок без табу і кокс"
26.07.2021 16:14 Ответить
А где же обещанные Зеленским "няни" для инвесторов?
26.07.2021 22:27 Ответить
Где же, млять, зилёная инвестняня?
(бляха-муха, опередили...)
28.07.2021 10:49 Ответить
 
 