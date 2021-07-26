Празднование Крещения Украины-Руси: завтра в центре Киева перекроют движение на ряде улиц. СПИСОК+СХЕМЫ

27 июля на участках улично-дорожной сети будет временно ограничено движение всех видов транспорта в связи с проведением мероприятий по празднованию 1033-летия Крещения Украины-Руси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщает КП "Центр организации дорожного движения".

Так, 27 июля с 6:00 будет перекрыто движение:

- на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

- на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская)

- на улице Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Владимирского проезда)

- на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади)

- на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади)

- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);

- на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской)

- на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы)

- на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной)

- на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)

- на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ из-за пандемии не будет проводить в этом году шествие ко Дню Крещения Руси-Украины

С рекомендованными маршрутами объезда можно ознакомиться на схемах:



