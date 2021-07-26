РУС
Новости
4 605 39

Празднование Крещения Украины-Руси: завтра в центре Киева перекроют движение на ряде улиц. СПИСОК+СХЕМЫ

27 июля на участках улично-дорожной сети будет временно ограничено движение всех видов транспорта в связи с проведением мероприятий по празднованию 1033-летия Крещения Украины-Руси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщает КП "Центр организации дорожного движения".

Так, 27 июля с 6:00 будет перекрыто движение:

- на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
- на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская)
- на улице Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Владимирского проезда)
- на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади)
- на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади)
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
- на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской)
- на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы)
- на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной)
- на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)
- на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ из-за пандемии не будет проводить в этом году шествие ко Дню Крещения Руси-Украины

С рекомендованными маршрутами объезда можно ознакомиться на схемах:

Киев (26139) праздник (1693) транспорт (1768) Крещение Киевской Руси (137) Киевская Русь (17)
+6
Що саме святкуєм? як наших предків позбавили своєї віри заради семітської? навряд це було добровільно і з піснями.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:36 Ответить
+5
А почему не в воскресенье? Чтобы подлянку людям кинуть?
показать весь комментарий
26.07.2021 12:26 Ответить
+5
Це свята справа - бити пику Нестору.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:34 Ответить
Маасковія теж буде святкувати.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:24 Ответить
у моцкалів немає "свята", тобто святого дня,
у них "праздники" - день праздності, неробства і питія водкі
показать весь комментарий
26.07.2021 12:27 Ответить
Піднімуть свій триколор трицвєт і накатять бояри.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:36 Ответить
МИШЄПРАТЬЯ
показать весь комментарий
26.07.2021 12:38 Ответить
Мені здається, що з помпезністю наше свято будуть святкувати московські язичники і сатаністи, які до хрещення Русі ніякого відношення не мають. Вони мають тільки відношення до окупації руських церков, до знищення руської культури і громадян.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:05 Ответить
Московские Орки,спят и видят как бы оккупировать Киевскую Русь.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:25 Ответить
Клавішу їм від піаніни.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:38 Ответить
А почему не в воскресенье? Чтобы подлянку людям кинуть?
показать весь комментарий
26.07.2021 12:26 Ответить
потому что бездельники и тунеядцы
показать весь комментарий
26.07.2021 12:28 Ответить
Ща начнётся сходняк филиала рпц фсб и ватамордых,типа новинского,бойка и прочей нечисти. Не мешало бы шуфричу морду набить опять.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:27 Ответить
Це свята справа - бити пику Нестору.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:34 Ответить
100% Давно не били ему рожу))
показать весь комментарий
26.07.2021 12:51 Ответить
а ти в курсі, що масковію ніхто не хрестив ?
та й там мусульмани жили, тюрбани носили.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:49 Ответить
Почєму патріах Кірілл не їздить до одного народа?
показать весь комментарий
26.07.2021 12:30 Ответить
Нє пущають бєса в Україну-Русу.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:35 Ответить
Що, мацковські попи будуть бісів розпускати по Києву.
Цікаво, куди Зєля зариється?
показать весь комментарий
26.07.2021 12:32 Ответить
Кол хрестилася Свята Древня Русь - москви, як населеного пункту і московщини як цивілізованого якогось утворення ще не існувало і природі
показать весь комментарий
26.07.2021 12:34 Ответить
Там цариця жаба правила бал на болоті.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:36 Ответить
Вот покрестилась Свята Древня Русь и в итоге получилась обыкновенная Украина.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:11 Ответить
Україна поступово повертає собі украдену кацапами Руську Історію, Віру, Славу. Саме тому кацапня і біситься - повернувши собі національні Святині і Цінності Русі, Україна знищує самі цивілізаційні основи т.з. московського дутого "русскага міра". Московія на весь світ перетворюється у жалюгідного злодюжку: вона не має жодного стосунку до Святої Русі ні в просторі, ні в часі.
показать весь комментарий
26.07.2021 14:36 Ответить
Що саме святкуєм? як наших предків позбавили своєї віри заради семітської? навряд це було добровільно і з піснями.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:36 Ответить
а рабам нашо знать? святоша насильник Вова красно жопушко кровью крестил предков - и вместо танцевать в лесах - получили поборы и натуральное рабство. но рабы радостно мычат: ыыыыы, кристили нас, спасиб* Яхве и Моийсей - отрок егО)
показать весь комментарий
26.07.2021 13:28 Ответить
христианство - религия, созданная для рабов, она выгодна правящему классу - они наместники бога на земле, а все остальные - рабы божьи
показать весь комментарий
26.07.2021 15:57 Ответить
Святкування Хрещення України-Русі: завтра в центрі Києва перекриють рух на кількох вулицях - Цензор.НЕТ 6010Один одобряет Ваш комент.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:48 Ответить
не раз при просмотре фото, да вот вчера - про комплекс с башней в Пизе, ну, та шо падает - думаю - г*споди, вот это скока бабла буквально в воздух. типо "во славу" какого-то ссущества - не блин на школы и прочие лекарни и люмпенов накормить кормом, нет - "во славу" Яхве надо.
показать весь комментарий
27.07.2021 07:51 Ответить
то есть раскольническая церковь мацковскага парханата работает... в связи с этим - народ должен брать власть в свои руки, изгонять раскольников, демонтировать памятник катьке-проститутке походной шалаве в Одессе и наводить в стране порядок...
показать весь комментарий
26.07.2021 12:37 Ответить
УПЦ МП є мережею агентів паРашинського ФСБ, під прикриттям ряс.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:43 Ответить
вот кто этот памятник санкционировал, пусть бы и кайлами на демонтаже и поработали...
показать весь комментарий
26.07.2021 19:31 Ответить
Святкування Хрещення України-Русі: завтра в центрі Києва перекриють рух на кількох вулицях - Цензор.НЕТ 9482
показать весь комментарий
26.07.2021 12:37 Ответить
Коронавірус фсьо??
показать весь комментарий
26.07.2021 12:41 Ответить
...усім намордники і на коротенький поводок з електрошокером, щоб не гавкали.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:46 Ответить
Класс - не только обосрали водителей и других, но еще будет всплеск вируса, который ползуны успешно понесут всем желающим.
но еще и подорвать могут - например рабов Гундяя - и Путин сразу через минуту завизжит - луских лудей мочат ф сартире, Байден введи ссанкции. как же эти рабы достали - ну **** вы не идете на пустырь бесноваться, а заодно там с месяц пожить - карантин будет?
показать весь комментарий
26.07.2021 13:31 Ответить
Гундяєвці отримали завдання ковід рознести...
показать весь комментарий
26.07.2021 13:59 Ответить
Насколько изменилась Украина, как приятно читать, - ул. Михаила Грушевского, Ивана Мазепы, Героев Крут, празднование Крещения Украины-Руси. В небытие ушли названия улиц душегубов украинского народа. Украина на зло всем врагам, в первую очередь России, как независимое, демократическое государство состоялась и празднует свой праздник. Пришло время чтобы передать религиозную святыню Лавру в использование Православной церкви Украины
показать весь комментарий
26.07.2021 15:01 Ответить
*****, опять из за этих толстомордых служителей Золотому тельцу и ФСБ, погулять по человечески не получиться.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:46 Ответить
доколе ошметки красноперых слуг сатаны кремлевской, будут по святым местам Руси киевской хаживать?!
показать весь комментарий
26.07.2021 19:36 Ответить
вы смешно спросил)))

Та доколе пока их оттуда владелей мощевых мест не вышвырнет(Яхве). правда с таким же успехом их вышвырнет и Микки Маус или СуперЧаус)
показать весь комментарий
27.07.2021 07:49 Ответить
 
 