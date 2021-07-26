Празднование Крещения Украины-Руси: завтра в центре Киева перекроют движение на ряде улиц. СПИСОК+СХЕМЫ
27 июля на участках улично-дорожной сети будет временно ограничено движение всех видов транспорта в связи с проведением мероприятий по празднованию 1033-летия Крещения Украины-Руси.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщает КП "Центр организации дорожного движения".
Так, 27 июля с 6:00 будет перекрыто движение:
- на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
- на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская)
- на улице Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Владимирского проезда)
- на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади)
- на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади)
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
- на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут).
С 14:00 будет перекрыто движение:
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской)
- на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы)
- на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной)
- на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)
- на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
С рекомендованными маршрутами объезда можно ознакомиться на схемах:
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у них "праздники" - день праздності, неробства і питія водкі
триколортрицвєт і накатять бояри.
та й там мусульмани жили, тюрбани носили.
Цікаво, куди Зєля зариється?
но еще и подорвать могут - например рабов Гундяя - и Путин сразу через минуту завизжит - луских лудей мочат ф сартире, Байден введи ссанкции. как же эти рабы достали - ну **** вы не идете на пустырь бесноваться, а заодно там с месяц пожить - карантин будет?
Та доколе пока их оттуда владелей мощевых мест не вышвырнет(Яхве). правда с таким же успехом их вышвырнет и Микки Маус или СуперЧаус)