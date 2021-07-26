РУС
Вещатели не готовились к переходу на украинский язык и сделали это в последний момент небрежно, примитивно и формально, - Нацсовет по ТРВ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призывает вещателей соблюдать действующее законодательство в вопросе государственного языка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении регулятора.

"К сожалению, в первые дни действия новых требований мы столкнулись с тем, что телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка. Одни игроки этого поля сразу проигнорировали требования закона, воспользовались этим для выигрыша в конкурентной соревновании, - и тем самым наметили раздор в индустриальном поле. Другие, недолго это терпев, только пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона. Только поверхностно - пока - анализируя причины этих потерь, можно назвать ряд причин. Одна из них - категорически низкое качество озвучки, что резко оттолкнуло даже ту часть аудитории, которая хотела смотреть на украинском! Вещатели не готовились к переходу на вещание на государственном языке два года, которые отвел на это законодатель - сделали это в последний момент небрежно, примитивно и формально. Жаль, что качество озвучки и дубляжа, которые были и остаются особой гордостью кинопроката в течение многих лет, недоступны некоторым телеканалам даже при неслыханной до сих пор финансовой поддержки со стороны владельца", - говорится в сообщении.

В Нацсовете по ТРВ отметили, что необходимо усовершенствовать законодательство, а также наконец взяться за разработку экономических рычагов: от штрафов и до системы государственных грантов на создание украиноязычного контента высокого качества, государственных преференций для тех, кто производит этот продукт, до программы мероприятий, в которую будут включены все мощные игроки медиа и кино - относительно выработки целой стратегии качества и ценностей в создании украиноязычного рынка.

"Мы призываем вещателей четко соблюдать действующее законодательство, а также приложить все практические усилия, чтобы украинский язык занял свое достойное место в эфирах и на онлайн-площадках как язык успеха, стиля, высокого качества", - подытожили в регуляторе.

Читайте: Зеленский подписал закон, обеспечивающий независимость Нацсовета ТРВ

Топ комментарии
+27
А от парадокс: йдеш в кінотеатр - українська озвучка голівудських фільмів крутезна (особливо мультики), включаєш ТБ - кацапські серіали озвучують паршиво. То може справа саме в кадровій політиці телеканалів, бо студії озвучки для кінотеатрів працюють чудово!
26.07.2021 12:42 Ответить
+24
Вещатели не готовились к переходу на вещание на государственном языке два года
Тож явно, що це агентура парашки. Не українські ЗМІ від слова взагалі.
26.07.2021 12:45 Ответить
+20
Жаль, что качество озвучки и дубляжа, которые были и остаются особой гордостью кинопроката в течение многих лет, недоступны некоторым телеканалам даже при неслыханной до сих пор финансовой поддержки со стороны владельца"
Переклали аби як українською, щоб викликати обурення глядачів, його ж використовують як причину відмови виконувати норми закону про захист державної мови від кацапів.
26.07.2021 12:48 Ответить
ДВА РОКИ ************* Зєлі Какіразніци особоодарЬоним зебілам не вистачило аби ПОСТУПОВО перейти на якісну Українську - вони і не збиралися - сподівалися що зрадниця Зєля та інші ЛИсі засланці з кварталу порішають с языком, там где надо..
дешевих бєнєвих блдй, Ткаченка та Герасимюк - на палю, причому на одну і ту саму.. і нехай розказують, як вони ******* Україну за бєнєні з зєлєю гроші з ковідного фонду..
26.07.2021 16:09 Ответить
Классно звучит ПРЕЗИДЕНТ КАКАЯ РАЗНИЦА 😀
26.07.2021 17:56 Ответить
Тех кто игнорировал закон сразу можно было закрывать.
26.07.2021 16:31 Ответить
Бачите, знищення мовного закону вже було домовлено, але зусиллями патріотів та проукраїнських партій у голові яких була ЄС у них нічого не вийшло )
Але це далеко не кінець
26.07.2021 18:06 Ответить
проукраїнських партій у голові яких була ЄС

******
Не "у голові", а "на чолі".
26.07.2021 19:50 Ответить
У голові
27.07.2021 18:04 Ответить
31.08.2023 19:09 Ответить
