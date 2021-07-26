Вещатели не готовились к переходу на украинский язык и сделали это в последний момент небрежно, примитивно и формально, - Нацсовет по ТРВ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призывает вещателей соблюдать действующее законодательство в вопросе государственного языка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении регулятора.

"К сожалению, в первые дни действия новых требований мы столкнулись с тем, что телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка. Одни игроки этого поля сразу проигнорировали требования закона, воспользовались этим для выигрыша в конкурентной соревновании, - и тем самым наметили раздор в индустриальном поле. Другие, недолго это терпев, только пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона. Только поверхностно - пока - анализируя причины этих потерь, можно назвать ряд причин. Одна из них - категорически низкое качество озвучки, что резко оттолкнуло даже ту часть аудитории, которая хотела смотреть на украинском! Вещатели не готовились к переходу на вещание на государственном языке два года, которые отвел на это законодатель - сделали это в последний момент небрежно, примитивно и формально. Жаль, что качество озвучки и дубляжа, которые были и остаются особой гордостью кинопроката в течение многих лет, недоступны некоторым телеканалам даже при неслыханной до сих пор финансовой поддержки со стороны владельца", - говорится в сообщении.

В Нацсовете по ТРВ отметили, что необходимо усовершенствовать законодательство, а также наконец взяться за разработку экономических рычагов: от штрафов и до системы государственных грантов на создание украиноязычного контента высокого качества, государственных преференций для тех, кто производит этот продукт, до программы мероприятий, в которую будут включены все мощные игроки медиа и кино - относительно выработки целой стратегии качества и ценностей в создании украиноязычного рынка.

"Мы призываем вещателей четко соблюдать действующее законодательство, а также приложить все практические усилия, чтобы украинский язык занял свое достойное место в эфирах и на онлайн-площадках как язык успеха, стиля, высокого качества", - подытожили в регуляторе.

