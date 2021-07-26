За сутки в Киеве выявлен 71 больной коронавирусом. Летальных случаев нет, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлен 71 больной коронавирусом. Летальных случаев нет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"71 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальных случаев от вируса не зарегистрировано. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 218 013", - сообщил Кличко.

Заболели 40 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 29 мужчин в возрасте от 21 до 70 лет. А также одна девочка в возрасте 2 года и один мальчик 7 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 больных коронавирусом. А также 29 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 30 человек. В целом коронавирус преодолела 208 593 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 25, в Соломенском - 11 и в Голосеевском районе - 10 случаев", - Отметил Кличко.