Неполадки в одном из двигателей: в Belavia озвучили официальную причину экстренной посадки самолета в России

У экстренно севшего в Москве самолета авиакомпании Belavia, летевшего из Минска в Анталию, возникли неполадки в одном из двигателей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Запад, об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник.

"26.07.2021, во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталию с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8000 футов и заходе на посадку в "Домодедово", - проинформировали в авиакомпании.

По информации перевозчика, пассажирам будет предоставлен запасной самолет.

"В 11.46 борт совершил посадку в московском аэропорту "Домодедово". Пассажирам будет предоставлено питание, запасной самолет будет отправлен в самое ближайшее время для доставки пассажиров в Анталию", - отметили в компании.

Там добавили, что предпринимают все усилия для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок.

Из-за введенных против авиакомпании санкций самолеты Belavia не могут сейчас летать в целый ряд стран. Полеты в Турцию осуществляются в облет - через территорию России.

В отношении Belavia действуют санкции, введенные из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Компания потеряла более двух третей стран-направлений для перевозок пассажиров из-за закрытия рядом стран своего воздушного пространства. "Белавиа" не может выполнять полеты в 21 страну. Кроме того, самолеты европейских авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Беларуси. Вице-премьер Анатолий Сивак оценил потери авиаотрасли Беларуси из-за западных санкций в $10,3 млн в месяц.

23 мая борт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси. На борту рейса Ryanair находился бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега. Обоих после приземления лайнера задержали белорусские власти.

ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. Расследованием инцидента занимается ICAO.