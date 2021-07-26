На Олимпиаде-2020 перенесли соревнования четырех украинских спортсменов: на Токио надвигается тайфун

На Олимпийских Играх в Токио перенесли соревнования четырех украинских спортсменов. К городу приближается тайфун.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Под изменения в расписании попали соревнования двух украинских лучниц Вероники Марченко и Лидии Сичениковой в 1/32 финала одиночного турнира. А также полуфинальный заплыв в гребле двоек с участием Игоря Хмары и Станислава Ковалева.

Соревнования перенесли не только для украинцев, но и для большинства других участников, из-за погоды.

Ожидается, что во вторник Токио должен попасть под эпицентр тайфуна третьей категории.