На Олимпиаде-2020 перенесли соревнования четырех украинских спортсменов: на Токио надвигается тайфун
На Олимпийских Играх в Токио перенесли соревнования четырех украинских спортсменов. К городу приближается тайфун.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Под изменения в расписании попали соревнования двух украинских лучниц Вероники Марченко и Лидии Сичениковой в 1/32 финала одиночного турнира. А также полуфинальный заплыв в гребле двоек с участием Игоря Хмары и Станислава Ковалева.
Соревнования перенесли не только для украинцев, но и для большинства других участников, из-за погоды.
Ожидается, что во вторник Токио должен попасть под эпицентр тайфуна третьей категории.
