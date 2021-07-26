РУС
Новости Олимпиада-2020
4 818 6

На Олимпиаде-2020 перенесли соревнования четырех украинских спортсменов: на Токио надвигается тайфун

На Олимпийских Играх в Токио перенесли соревнования четырех украинских спортсменов. К городу приближается тайфун.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Под изменения в расписании попали соревнования двух украинских лучниц Вероники Марченко и Лидии Сичениковой в 1/32 финала одиночного турнира. А также полуфинальный заплыв в гребле двоек с участием Игоря Хмары и Станислава Ковалева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харлан после поражения на Олимпиаде в Токио: "Хочу пожить жизнь без сабли...Устала..."

Соревнования перенесли не только для украинцев, но и для большинства других участников, из-за погоды.

Ожидается, что во вторник Токио должен попасть под эпицентр тайфуна третьей категории.

Олимпиада (1138) расписание (24) спорт (2451) Токио (63) тайфун (11)
там нашего весельчака не было случайно? а то в прошлый раз - сгорел раритетный храм)) - его уже гнать отовсюду должны как Всадника Акрополитеса
показать весь комментарий
26.07.2021 13:33 Ответить
в россию его пнриглашать бояться - кабы ***** какое не вышло
показать весь комментарий
26.07.2021 13:55 Ответить
Бидосик мысленно с нашими спортсменами в Токио.... 😂
показать весь комментарий
26.07.2021 14:02 Ответить
Мабуть Зеля теж поїхав з ними, бо щось його не видно і не чути.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:36 Ответить
Хорошо хоть не цунами. Та шо ж такое с этой Олипиадой? То вирус ей ходу не дает, то погода. Тайфуны на дальнем востоке раньше успокаивались в июне, а теперь у них вообще периода покоя, похоже, нет.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:38 Ответить
унылая лошадь зглазив все напрочь !
показать весь комментарий
26.07.2021 13:43 Ответить
 
 