РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8149 посетителей онлайн
Новости
26 993 150

Особо опасная вооруженная банда задержана на Киевщине. Среди жертв - чиновники, судьи и правоохранители. ВИДЕО

Правоохранители задержали вооруженную преступную группировку, совершившую более 20 тяжких и особо тяжких преступлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области в Facebook.

По данным полиции, среди жертв преступников - чиновники, судьи, правоохранители.

Преступники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал.

ОПГ действовала с 2017 года. Главарь банды - экс-сотрудник одной из силовых структур.

Больше деталей должен рассказать на брифинге начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. Он расскажет о хронологии совершения преступлений группировкой, особенности задержания банды, а также предоставит рекомендации как обезопасить свои дома от преступных посягательств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

задержание (6713) Киевская область (4363) ОПГ (260) Нацполиция (16771) Небытов Андрей (171)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+84
так их наградить надо !
показать весь комментарий
26.07.2021 13:40 Ответить
+75
Грабили награбленное
показать весь комментарий
26.07.2021 13:39 Ответить
+67
якщо їх жертвами є тільки чиновники, судді та правоохоронці, то це не банда
негайно відпустіть!
показать весь комментарий
26.07.2021 13:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
эх, ещё бы по банкам бы прошлись....цены б им не было))
показать весь комментарий
26.07.2021 14:56 Ответить
Так это Робин Гуды современности! Наградить их!
показать весь комментарий
26.07.2021 14:58 Ответить
начальника Главного управления Национальной полиции Небытов расскажет о хронологии совершения преступлений группировкой, , а также предоставит рекомендации как обезопасить свои дома от преступных посягательств... .просто не нужно заниматься коррупцией и тогда рекомендации будут не так нужныИсточник: https://censor.net/ru/n3279170
показать весь комментарий
26.07.2021 15:00 Ответить
По сути бандиты это те, кто задерживали во главе
С мусором Небытовым
показать весь комментарий
26.07.2021 15:01 Ответить
От що мені цікаво, так те те, якими сумами обчислювався їхній вилов за один напад.
І чи були ці суми задекларовані у тих суддів, правоохоронців, і чиновників?
І якщо ні, то чи будуть на них заведені справи за недостовірне декларування?
показать весь комментарий
26.07.2021 15:04 Ответить
Народные мстители.
Те кто всю жизнь грабил нас,теперь народ грабит их таким способом.
Народных героев немедленно отпустить.
показать весь комментарий
26.07.2021 15:09 Ответить
ожидал увидеть штурм верховной рады...
показать весь комментарий
26.07.2021 15:18 Ответить
одна банда повязала другую банду
показать весь комментарий
26.07.2021 15:18 Ответить
а если отставить в сторону эпичную музыку и текст, что по факту? молоко в школе украли?
показать весь комментарий
26.07.2021 15:21 Ответить
Яка ж це "особиво небезпечна" і "банда"?
Це особливо корисна спілка.
показать весь комментарий
26.07.2021 15:24 Ответить
Если бы эта банда начала по ночам ямы на дорогах латать - цены бы ей не было.
Прошла бы в парламент и в президенты.
показать весь комментарий
26.07.2021 15:38 Ответить
Свободу Юрію Дєточкіну!!!!
показать весь комментарий
26.07.2021 15:55 Ответить
....краще б прочитати так ....
.... Особо опасная вооруженная банда чиновников, судей и правоохранителей задержана на Киевщине .....
показать весь комментарий
26.07.2021 16:22 Ответить
Робин Гуд - возвращение
показать весь комментарий
26.07.2021 16:43 Ответить
Коротше, банда колишніх мусорів грабувала найбагатших - мусорів поточних.
Квінтесенція української **********.
Народ немовби окремим життям живе.
показать весь комментарий
26.07.2021 16:50 Ответить
Мусорня колишньою не буває (с).
показать весь комментарий
26.07.2021 23:36 Ответить
тут они зашевелились, мрази
показать весь комментарий
26.07.2021 17:00 Ответить
"Серед жертв - чиновники, судді і правоохоронці." ©
Головне, що люди не постраждали...
показать весь комментарий
26.07.2021 17:01 Ответить
хіба це банда? це народні месники!
показать весь комментарий
26.07.2021 17:25 Ответить
Действительно опасная банда раз грабила исключительно чинуш, судей и правоохранителей.
показать весь комментарий
26.07.2021 17:26 Ответить
То вони їх тільки чистили, а нєбітов ще небитий.
показать весь комментарий
26.07.2021 17:28 Ответить
Що за клятущий Шериф Ноттінгема спіймав Робін Гуда і його хлопців?
показать весь комментарий
26.07.2021 17:39 Ответить
кацапы сняли сериал "меч". Всегда говорил что подобная группа скорее появиться в Украине чем на россии, и вот...
показать весь комментарий
26.07.2021 18:01 Ответить
По данным полиции, среди жертв преступников - чиновники, судьи, правоохранители.

это точно бандиты??? кажется это народные мстители...)
показать весь комментарий
26.07.2021 18:18 Ответить
БАНДУ В ПРАВИТЕЛЬСТВО !!!
и обязательно на руководящие должности
показать весь комментарий
26.07.2021 21:17 Ответить
"Среди жертв - чиновники, судьи и правоохранители."

Так это не банда , а народные мстители .
показать весь комментарий
26.07.2021 21:27 Ответить
По данным полиции, среди жертв преступников - чиновники, судьи, правоохранители.
Преступники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал. Источник: https://censor.net/ru/n3279170
ВОНИ БАНДЮКИ ???
Чомусь навіть не жалко їх жертв - чиновників, суддів, правоохоронців
А засадять їх по повній - ЦЕ Ж ВАМ НЕ ЯКИЙСЬ http://bug.org.ua/news/v-tsentri-kyieva-vodiy-v-ikhav-u-natovp-zahynuly-2-liudyny-483259/ БУХИЙ ЯКИЙ НАСМЕРТЬ
http://bug.org.ua/news/v-tsentri-kyieva-vodiy-v-ikhav-u-natovp-zahynuly-2-liudyny-483259/ НА МАЙДАНІ ЗБИВ КІЛЬКА ЛЮДЕЙ НА РЕНЖ РОВЕРІ, ЙОМУ Ж ТІЛЬКИ
ДОМАШНІЙ АРЕШТ СКОРІШЕ ЗА ВСЕ....
показать весь комментарий
26.07.2021 21:50 Ответить
Да по ходу среди ОБЫЧНЫХ граждан Украины потерпевших - НЕТ!
показать весь комментарий
26.07.2021 22:33 Ответить
Это в будущем освободители страны от гнид судей, мусоров узурпивовавших власть
показать весь комментарий
26.07.2021 22:34 Ответить
странно, что их не перестреляли, как в Княжичах
показать весь комментарий
26.07.2021 23:55 Ответить
шо та нет сочуствия потерпевшим..... а собственно кого ещё грабить в смысле шота взять ???
а ведь ещё при совке грабили именно этот "класс" потому шо они не обращались в органы......
показать весь комментарий
26.07.2021 23:56 Ответить
Особо опасная вооруженная банда задержана на Киевщине. Среди жертв - чиновники, судьи и правоохранители.. Источник: https://censor.net/ru/n3279170

ОСОБО ОПАСНУЮ ДЛЯ ЧИНОВНИКІВ, СУДДІВ, ПРАВООХОРОГЦІВ,
а звичайним людям чому і чого тоді боятися ?

Особливо небезпечну озброєну банду затримано на Київщині. Серед жертв - чиновники, судді і правоохоронці - Цензор.НЕТ 8297
показать весь комментарий
27.07.2021 00:05 Ответить
Як що грабували суддів, чиновників то це НАЙКРАЩА банда у світі.
показать весь комментарий
27.07.2021 00:35 Ответить
Не грабували а виносили вироки від яких їх відмазували грощі та звязки.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:55 Ответить
Банда Робін Гудів
показать весь комментарий
27.07.2021 01:14 Ответить
Ну да...особо опасная для для воров у власти банда... Те банды, что убивают "кого надо" сестёр Ноздровских, Шеремета, трижды покушались на Стерненко - те не особо опасные... А это ж, по сути, народные мстители...Типа "хабаровских партизан" Это дааа - особо для власти опасные... как и все патриоты,добровольцы и просто честные люди.
показать весь комментарий
27.07.2021 07:20 Ответить
Грабили нажитое непосильным трудом...
показать весь комментарий
27.07.2021 08:24 Ответить
Який цинізм!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 13:12 Ответить
Наконец-то и в Украине свой ,,Меч,, появился,дай им Бог здоровя и скорейшего выхода на волю.
По больше бы таких ,,особоопасных,, в нашей стране.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:53 Ответить
это не банда. это добропорядочные граждане наводящие порядок в стране...
показать весь комментарий
27.07.2021 11:00 Ответить
ублюдки привыкли что страдают простые смертные всегда. а тут даже твари заявляют По данным полиции, среди жертв преступников - чиновники, судьи, правоохранители.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:01 Ответить
Огласите весь список ограбленных, пожалуйста...
показать весь комментарий
27.07.2021 11:42 Ответить
Не понимаю засем грабить чиновников и судей. У них же такая нищенская зарплата..
показать весь комментарий
27.07.2021 12:08 Ответить
среди жертв преступников - чиновники, судьи, правоохранители.Источник: https://censor.net/ru/n3279170

Это благородные РобинГуды.....
показать весь комментарий
27.07.2021 12:26 Ответить
Якщо перефразувати відому фразу нашої медичної міністерки :"Мочи мєнту".
показать весь комментарий
27.07.2021 13:11 Ответить
Це не бандити, це Кармелюки й Робін Гуди.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:52 Ответить
Особо опасная группа Робингудов грабила награбленное
показать весь комментарий
29.07.2021 20:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 