Особо опасная вооруженная банда задержана на Киевщине. Среди жертв - чиновники, судьи и правоохранители. ВИДЕО
Правоохранители задержали вооруженную преступную группировку, совершившую более 20 тяжких и особо тяжких преступлений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области в Facebook.
По данным полиции, среди жертв преступников - чиновники, судьи, правоохранители.
Преступники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал.
ОПГ действовала с 2017 года. Главарь банды - экс-сотрудник одной из силовых структур.
Больше деталей должен рассказать на брифинге начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. Он расскажет о хронологии совершения преступлений группировкой, особенности задержания банды, а также предоставит рекомендации как обезопасить свои дома от преступных посягательств.
С мусором Небытовым
І чи були ці суми задекларовані у тих суддів, правоохоронців, і чиновників?
І якщо ні, то чи будуть на них заведені справи за недостовірне декларування?
Те кто всю жизнь грабил нас,теперь народ грабит их таким способом.
Народных героев немедленно отпустить.
Це особливо корисна спілка.
Прошла бы в парламент и в президенты.
.... Особо опасная вооруженная банда чиновников, судей и правоохранителей задержана на Киевщине .....
Квінтесенція української **********.
Народ немовби окремим життям живе.
Головне, що люди не постраждали...
это точно бандиты??? кажется это народные мстители...)
и обязательно на руководящие должности
Так это не банда , а народные мстители .
ВОНИ БАНДЮКИ ???
Чомусь навіть не жалко їх жертв - чиновників, суддів, правоохоронців
А засадять їх по повній - ЦЕ Ж ВАМ НЕ ЯКИЙСЬ http://bug.org.ua/news/v-tsentri-kyieva-vodiy-v-ikhav-u-natovp-zahynuly-2-liudyny-483259/ БУХИЙ ЯКИЙ НАСМЕРТЬ
http://bug.org.ua/news/v-tsentri-kyieva-vodiy-v-ikhav-u-natovp-zahynuly-2-liudyny-483259/ НА МАЙДАНІ ЗБИВ КІЛЬКА ЛЮДЕЙ НА РЕНЖ РОВЕРІ, ЙОМУ Ж ТІЛЬКИ
ДОМАШНІЙ АРЕШТ СКОРІШЕ ЗА ВСЕ....
а ведь ещё при совке грабили именно этот "класс" потому шо они не обращались в органы......
ОСОБО ОПАСНУЮ ДЛЯ ЧИНОВНИКІВ, СУДДІВ, ПРАВООХОРОГЦІВ,
а звичайним людям чому і чого тоді боятися ?
По больше бы таких ,,особоопасных,, в нашей стране.
Это благородные РобинГуды.....