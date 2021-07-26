Особо опасная вооруженная банда задержана на Киевщине. Среди жертв - чиновники, судьи и правоохранители. ВИДЕО

Правоохранители задержали вооруженную преступную группировку, совершившую более 20 тяжких и особо тяжких преступлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области в Facebook.

По данным полиции, среди жертв преступников - чиновники, судьи, правоохранители.

Преступники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал.

ОПГ действовала с 2017 года. Главарь банды - экс-сотрудник одной из силовых структур.

Больше деталей должен рассказать на брифинге начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. Он расскажет о хронологии совершения преступлений группировкой, особенности задержания банды, а также предоставит рекомендации как обезопасить свои дома от преступных посягательств.

