Тупицкий не вернется в КС, он теперь обычный гражданин, - "слуга народа" Вениславский

Экс-глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий не сможет вернуться в КСУ из-за ряда уголовных производств. Сейчас для правоохранительных органов он обычный гражданин.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявил представитель президента в КС Федор Вениславский.

"Господин Тупицкий в Конституционный суд точно не вернется, потому что есть несколько уголовных производств. Думаю, он получит то, чего он заслуживает с точки зрения оценки его деяний. Далее он будет заниматься другими вопросами", - рассказал он.

Вениславский также перечислил главные обвинения в сторону Тупицкого: "о вмешательстве в осуществление правосудия, превышение власти, незаконные действия в отношении вмешательства в автоматизированную электронную систему, неправомерное использование служебного транспорта и заработной платы".

По словам представителя Зеленского в КС, Тупицкий может быть привлечен к уголовной ответственности, поскольку имеет статус обычного гражданина.

"Согласно действующей Конституции и закона о КСУ, судья КСУ не может быть привлечен к уголовной ответственности, за исключением, если он не был задержан непосредственно на месте совершения тяжкого или особо тяжкого преступления или сразу после него, без согласия КСУ. Но поскольку господин Тупицкий на сегодняшний день статуса судьи КСУ не имеет, на него эти положения не распространяются", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кент о возможных санкциях со стороны США против Тупицкого: "Мы всегда ищем возможность поддержать верховенство права"