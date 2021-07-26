РУС
14 069 53

Действующий руководитель Днепровского вагоноремонтного завода, вероятно, воевал в рядах "ЛНР". Он - под ночным домашним арестом

Действующий руководитель Днепровского вагоноремонтного завода, вероятно, воевал в рядах "ЛНР". Он - под ночным домашним арестом

В апреле СБУ сообщила о задержании бывшего террориста "ЛНР" в ходе спецоперации в Днепропетровской области.

Как выяснил Цензор.НЕТ, подозреваемый - Андрей Анофриев, руководитель Акционерного общества "Днепровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов".

Весной СБУ задержала в Днепропетровской области бывшего террориста так называемой "ЛНР". Об этом сообщили на сайте ведомства 2 апреля. В Офисе генпрокурора добавили, что мужчине выдвинули подозрение в создании террористической организации (статья 258-3 Уголовного кодекса).

По версии следствия, подозреваемый с мая по июнь 2014 года в составе незаконного вооруженного формирования "Всевеликое Войско Донское" организовывал и нес службу на блокпостах между Славяносербском и Трехизбенкой Луганской области.

В его обязанности якобы входил контроль дежурных смен на блокпостах, организация и обеспечение проверки документов лиц, их задержание, осмотр и обыск транспортных средств.

Как считает следствие, подозреваемый вернулся на подконтрольную Украине территорию, так как у него был конфликт с главарями "ЛНР".

Версия СБУ отличается от версии Офиса Генпрокурора. Там считают, что группа, в которую входил подозреваемый, причастна к убийству сотрудника СБУ в октябре 2014 года и подрыву моста через Северский Донец в Луганской области. Также, по версии спецслужбы, члены возглавляемой подозреваемым группы незаконно лишали свободы людей для выкупа.

Два независимых источника сообщили "Цензор.НЕТ", что речь идет об убийстве майора СБУ Тимура Гетьманского. Никто из них, однако, не упомянул о том, что задержанный может быть напрямую причастен к этому убийству.

Кроме того, в сообщении СБУ указано, что мужчине инкриминируют еще 2 статьи - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110 Уголовного кодекса) и диверсию (статья 113 Уголовного кодекса). Однако, "Цензор.НЕТ" ознакомился с ходатайством прокуратуры. В квалификации указана лишь одна статья - создание террористической организации (статья 258-3 Уголовного кодекса).

И СБУ, и Офис генпрокурора не назвали фамилию подозреваемого. Однако, источник "Цензор.НЕТ" в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о руководителе Днепровского вагоноремонтного завода, Андрее Анофриеве. Он сам также подтвердил журналистке свое задержание.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, Шевченковский районный суд 1 апреля избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Прокуратура не согласилась с этим решением и обжаловала его, однако суд не изменил решение. Андрей Анофриев находится под ночным домашним арестом. На него надели электронный браслет.

В едином реестре судебных решений не опубликована информация о мере пресечения.

Согласно данным OpenDataUa, с 6 ноября 2019 года Андрей Анофриев возглавляет "Днепровский завод ​по ремонту и строительству пассажирских вагонов".

С 2014 года он руководил госпредприятием "Укрспецвагон", которое входит в структуру "Укрзалізниці". Согласно реестру публичных лиц, в 2015 году Анофриев баллотировался в Харьковский облсовет от политической партии "Наш Край", но не прошел.

В 2017 году стал членом правления Днепропетровского тепловозоремонтного завода.

В том же 2017 году публицист Сергей Иванов в своей колонке на Цензор.НЕТ обратил внимание на то, что человек, похожий на Андрея Анофриева, неоднократно фигурирует на фото в соцсетях других террористов. Сам Анофриев в комментарии Иванову заявил, что на фото - не он, а он в это время, в 2014 году, работал в "Укрспецвагоне".

Автор: 

+47
Я только одно не понимаю - как это тупое ЧМО смогло стать целым директором (не слесарем, рабочим, бригадиром) - а целым, *****, ДИРЕКТОРОМ вагоноремонтного завода!!!!!!!!????
26.07.2021 14:05 Ответить
+34
26.07.2021 14:08 Ответить
+27
ТЮ , У НАС ПЕРША ЛЕДЯ У КАЦАПІВ В ПРИЖКУ ОДСМОКТУВАЛА !!! І ШО ?
26.07.2021 14:06 Ответить
Я только одно не понимаю - как это тупое ЧМО смогло стать целым директором (не слесарем, рабочим, бригадиром) - а целым, *****, ДИРЕКТОРОМ вагоноремонтного завода!!!!!!!!????
26.07.2021 14:05 Ответить
А цілий неолігарх Ахметка возить сепарні гуманітарку і нічо.
26.07.2021 14:08 Ответить
дело не в этом вообще!! отбросив статью о предательстве и терроризме в целом, как эта "личность " смогла за 5-6 лет из почти дыровского бомжа стать директором и членом правления крупнейшего завода в Днепропетровской области???!!!!!
26.07.2021 14:11 Ответить
Кто то в него влил бабло...и продвинул...
26.07.2021 14:16 Ответить
Возможно он зиц-председатель.
26.07.2021 16:13 Ответить
Думаю заработал "немного" денег, во время службы на "блокпостах"....
Самое интересное, что следствие, даже не рассматривает вариант, что это были не блокпосты! Т.е. ему подготовили возможность откупиться и легализоваться на подконтрольной Украине территории
26.07.2021 14:23 Ответить
"нес службу на блокпостах.... вернулся на подконтрольную территорию Украины в связи с конфликтом из главарями лугандонии...." диссонанас чувствуете? завшивленный блокпостовик и конфликт с главарями... там что субординаци вообще нет, всякая шваль, типа блокпостовика вступает в разные дискусы з главарямы бандитов, даже конфликтует с ними и без последствий... - брешет сабака шолудивая... Правый сектор подключить, быстро развяжут язык.
26.07.2021 17:16 Ответить
очень просто. ЗЕнаркоман его туда лично назначил!!
26.07.2021 14:54 Ответить
в 2017 году ? ))))))))))))))
26.07.2021 16:25 Ответить
А зе-президент вас не удивляет?
26.07.2021 15:28 Ответить
Все просто, я думаю, что эти заводы контролируют "донецкие"
26.07.2021 15:32 Ответить
Без помощи влиятельных людей с той и с нашей стороны не обошлось.
26.07.2021 18:00 Ответить
ТЮ , У НАС ПЕРША ЛЕДЯ У КАЦАПІВ В ПРИЖКУ ОДСМОКТУВАЛА !!! І ШО ?
26.07.2021 14:06 Ответить
ОпоЧЛЕНОЧКА !!!!
26.07.2021 14:07 Ответить
26.07.2021 14:08 Ответить
Зебіл, це назавжди.
26.07.2021 14:10 Ответить
зєбіл це совок, а прастой савєцкій чілавєк трансформаціям не піддатний від слова "взагалі".
Це доведено соціологом Юрієм Левадою, тільки ж ніхто не вірив у 1996-му, коли про те писали й говорили.
26.07.2021 14:56 Ответить
Гвозди бьі делать из етих людей
В мире бьі не бьіло крепче гвоздей.
26.07.2021 15:05 Ответить
Вот блин подпишусь под каждым словом...
26.07.2021 14:40 Ответить
як, курва, та зешобла дістала. Нічого, полоса біла, полоса чорна
26.07.2021 15:48 Ответить
твоя ледя?
26.07.2021 17:21 Ответить
как это нынче модно у Слуг народа:
террористы под домашним арестом сидят, а люди, которые носят похожие с террористом майки под арестом в СИЗО 500 суток сидят.
26.07.2021 14:09 Ответить
26.07.2021 14:10 Ответить
26.07.2021 15:34 Ответить
В 2017 году стал членом правления Днепропетровского тепловозоремонтного завода. Источник: https://censor.net/ru/n3279178
26.07.2021 14:10 Ответить
26.07.2021 14:12 Ответить
Штепа за него грудью встанет!...
26.07.2021 14:12 Ответить
Ночной домашний арест...изверги...так над сепаром издеваются...
26.07.2021 14:11 Ответить
Это не сепары, а коллаборанты. Уясни кардинальное различие.
26.07.2021 14:47 Ответить
Срочно на подставного таксиста меняем. Его пристроили, чтоб он целый завод как минимум вывел со строя, а его под домашний арест. Непорядок.
26.07.2021 14:11 Ответить
Этот завод вывели из строя ещё йуля с яныком, когда хотели прибрать к рукам сборочное производство локомотивов
26.07.2021 14:29 Ответить
Для того, щоб скласти вірне враження про цю особу - потрібно більше інформації.
Бо ******* СБУ ім.літінантаБаканова вже не раз обдризкувалась на подібних справах. Он, наприклад, зверху в коменті https://censor.net/ru/user/169417 особа, з якою СБУ сплутала (навмисне, чи по недолугості, досі не встановлено) відому нашу волонтерку; і та певний час просиділа в СІЗО... допоки не розібрались вже в ході судового розслідування...
26.07.2021 14:13 Ответить
Дык, оно шо, супротив жыдобандэры бэни на тот момент пошел?! Не, я ничего в этом 7-40 непонимаю! Зуб даю! Бубачкин!)))
26.07.2021 14:16 Ответить
Вси на блокпостах стрялы а хто ж14000 наших убыв мы то знаем хто
26.07.2021 14:20 Ответить
Ппц...7 лет прошло, а портновский УПК, созданный преступниками для защиты преступников до сих пор действует. Давно пора отменить эту рыговскую отрыжку! Какой нафиг ночной домашний арест по такой статье???
26.07.2021 14:31 Ответить
Неплохую карьеру делают террористы в Украине. Сколько уже можно копать дно?
26.07.2021 14:32 Ответить
попался касабина.
26.07.2021 14:42 Ответить
Вы такое пишите... кабуто он тикал и ныкался, а его догнали и нашли.
26.07.2021 14:48 Ответить
Як,як під домашнім, ні -ч- ниим арештом?!!!
26.07.2021 14:53 Ответить
тяжко зрозуміти як такі випадки взагалі можливі при такій кількості правоохоронних органів, яким ми платимо з своїх кишень але результат поки що наближається нулю
26.07.2021 14:54 Ответить
Крутые у нас суды однако, Семенченко в СИЗО, а сепар под ночным домашним арестом, а днём гуляет свободно.
26.07.2021 15:04 Ответить
нажаль так, друже..
От якби була можливість таких потвор утилізовувати за законами військового часу.
26.07.2021 15:29 Ответить
За терроризм и убийство ночной домашний арест??? Да за кражу булки в супермаркете в сизо сажают. Оруэлл отдыхает. Та дайте уже ему медаль и не заморачивайтесь. Это ж все-таки не Антоненко. Вот тот настоящий враг, Украину на фронте защищал.
26.07.2021 15:47 Ответить
шо, там, курви, з законом про колобараціоналізм, вже прийняли ?
26.07.2021 15:50 Ответить
Пробито дно 100500-го уровня!))))
26.07.2021 15:54 Ответить
"нес службу на блокпостах.... вернулся на подконтрольную территорию Украины в связи с конфликтом из главарями лугандонии...." диссонанас чувствуете? завшивленный блокпостовик и конфликт с главарями... там что субординаци вообще нет, всякая шваль типа блокпостовика вступает в разные дискусы з главарямы банды, даже конфликтует с ними??? - брешет сабака шолудивая... Правый сектор подключить, быстро развяжут язык.
26.07.2021 16:09 Ответить
Та це маячня якась...

Як чоловік який "з 2014 року він керував держпідприємством "Укрспецвагон", яке входить до структури "Укрзалізниці", та сидів на відкатах шо вареник в діжці зі сметаною, міг профукати свое надготівкове місце на якусь "службу на блокпостах між Слов'яносербськом та Трьохізбенкою Луганської області"?!
Мабуть єкспертизу по фото робив той самий експерт шо і в "справі Шеремета" по Антоненко, Дугарь та Кузьменко?
26.07.2021 16:59 Ответить
26.07.2021 18:50 Ответить
Андрій Анофрієв був активним "кізяком донського козацтва". Починаючи з 2005 року так звані " козацькі громадські обєднання" почали плодитись по усім українським землям. З метою найбільшого охоплення чоловічого українського населення під так званим прапором "Добровільного козацтва" виникли таврійські,донські,південні,запорожське і інші обєднання. Проводились по містам і містечкам України виїзні "наради". Але патріотичним було лише одне " Вільне військо". Як згодом зясувалось "вільне військо" чомусь мало прапор схожий на російський, а однострої офіцерів царської російської армії і зовсім не мали нічого спільного з українським історичним традмційним козацтвом. Так от,Андрій Анофрієв і приймав участь в організації цих "казачєскіх таварєщєств" по східним і південним областям. Географія вже зараз ясна: підготовка збройних груп для захоплення країв України і допомозі ВС РФ на місцях.
26.07.2021 20:55 Ответить
 
 