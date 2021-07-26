Действующий руководитель Днепровского вагоноремонтного завода, вероятно, воевал в рядах "ЛНР". Он - под ночным домашним арестом

В апреле СБУ сообщила о задержании бывшего террориста "ЛНР" в ходе спецоперации в Днепропетровской области.

Как выяснил Цензор.НЕТ, подозреваемый - Андрей Анофриев, руководитель Акционерного общества "Днепровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов".

Весной СБУ задержала в Днепропетровской области бывшего террориста так называемой "ЛНР". Об этом сообщили на сайте ведомства 2 апреля. В Офисе генпрокурора добавили, что мужчине выдвинули подозрение в создании террористической организации (статья 258-3 Уголовного кодекса).

По версии следствия, подозреваемый с мая по июнь 2014 года в составе незаконного вооруженного формирования "Всевеликое Войско Донское" организовывал и нес службу на блокпостах между Славяносербском и Трехизбенкой Луганской области.

В его обязанности якобы входил контроль дежурных смен на блокпостах, организация и обеспечение проверки документов лиц, их задержание, осмотр и обыск транспортных средств.

Как считает следствие, подозреваемый вернулся на подконтрольную Украине территорию, так как у него был конфликт с главарями "ЛНР".

Версия СБУ отличается от версии Офиса Генпрокурора. Там считают, что группа, в которую входил подозреваемый, причастна к убийству сотрудника СБУ в октябре 2014 года и подрыву моста через Северский Донец в Луганской области. Также, по версии спецслужбы, члены возглавляемой подозреваемым группы незаконно лишали свободы людей для выкупа.

Два независимых источника сообщили "Цензор.НЕТ", что речь идет об убийстве майора СБУ Тимура Гетьманского. Никто из них, однако, не упомянул о том, что задержанный может быть напрямую причастен к этому убийству.

Кроме того, в сообщении СБУ указано, что мужчине инкриминируют еще 2 статьи - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110 Уголовного кодекса) и диверсию (статья 113 Уголовного кодекса). Однако, "Цензор.НЕТ" ознакомился с ходатайством прокуратуры. В квалификации указана лишь одна статья - создание террористической организации (статья 258-3 Уголовного кодекса).

И СБУ, и Офис генпрокурора не назвали фамилию подозреваемого. Однако, источник "Цензор.НЕТ" в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о руководителе Днепровского вагоноремонтного завода, Андрее Анофриеве. Он сам также подтвердил журналистке свое задержание.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, Шевченковский районный суд 1 апреля избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Прокуратура не согласилась с этим решением и обжаловала его, однако суд не изменил решение. Андрей Анофриев находится под ночным домашним арестом. На него надели электронный браслет.

В едином реестре судебных решений не опубликована информация о мере пресечения.

Согласно данным OpenDataUa, с 6 ноября 2019 года Андрей Анофриев возглавляет "Днепровский завод ​по ремонту и строительству пассажирских вагонов".

С 2014 года он руководил госпредприятием "Укрспецвагон", которое входит в структуру "Укрзалізниці". Согласно реестру публичных лиц, в 2015 году Анофриев баллотировался в Харьковский облсовет от политической партии "Наш Край", но не прошел.

В 2017 году стал членом правления Днепропетровского тепловозоремонтного завода.

В том же 2017 году публицист Сергей Иванов в своей колонке на Цензор.НЕТ обратил внимание на то, что человек, похожий на Андрея Анофриева, неоднократно фигурирует на фото в соцсетях других террористов. Сам Анофриев в комментарии Иванову заявил, что на фото - не он, а он в это время, в 2014 году, работал в "Укрспецвагоне".