Если вакцинировать 1 млн жителей Киева, то локдаун в столице можно и не вводить, - Рубан

На фоне распространения штамма коронавируса "Дельта" нового локдауна в Киеве можно избежать, если удастся вакцинировать миллион жителей города.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в эфире "Украина 24" заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

По его словам, третья волна в Киеве будет, когда все вернутся с каникул и отпусков, - это конце августа и начало сентября. Поэтому власт уже готовит дополнительные койко-места в больницах. Но большая надежда остается на вакцинацию.

"Если провести вакцинацию 1 миллиона человек в Киеве, с учетом тех, кто переболел, то локдаун можно будет не вводить", - отметил Рубан.

Он подчеркнул, что пока рано говорить о возможном переводе школ на дистанционное образование. Также он уточнил, что если 100% педагогов, медиков и другие социальные группы вакцинируются до 1 сентября, то никакие ограничения не понадобятся.

