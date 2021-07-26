РУС
Если вакцинировать 1 млн жителей Киева, то локдаун в столице можно и не вводить, - Рубан

Если вакцинировать 1 млн жителей Киева, то локдаун в столице можно и не вводить, - Рубан

На фоне распространения штамма коронавируса "Дельта" нового локдауна в Киеве можно избежать, если удастся вакцинировать миллион жителей города.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в эфире "Украина 24" заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

По его словам, третья волна в Киеве будет, когда все вернутся с каникул и отпусков, - это конце августа и начало сентября. Поэтому власт уже готовит дополнительные койко-места в больницах. Но большая надежда остается на вакцинацию.

"Если провести вакцинацию 1 миллиона человек в Киеве, с учетом тех, кто переболел, то локдаун можно будет не вводить", - отметил Рубан.

Он подчеркнул, что пока рано говорить о возможном переводе школ на дистанционное образование. Также он уточнил, что если 100% педагогов, медиков и другие социальные группы вакцинируются до 1 сентября, то никакие ограничения не понадобятся.

+4
записався на вакцинацію на суботу нап файзер. Подивимось що вколять та як буде... В кожного є вибір і кожден для себе його має зробити сам і нести за нього відповідальність! Щасти усим нам побачити кінець днів Росії та кінець коронавірусної епопеї!
26.07.2021 14:29 Ответить
+4
какой бред !!! в Израиле и США больше 50% вакцинировали и что !? Накрывает волна и новый локдаун !!!
26.07.2021 15:01 Ответить
+3
Локдаун можно будет и не вводить, если не повышать тарифы на тепло. Может тогда и обойдется как-то
26.07.2021 14:15 Ответить
Конца не видно...
26.07.2021 14:14 Ответить
Гусары, молчать! (с)
26.07.2021 14:25 Ответить
Упечь Рубана в психушку и сразу будет виден конец эпидемии.
26.07.2021 14:52 Ответить
Локдаун можно будет и не вводить, если не повышать тарифы на тепло. Может тогда и обойдется как-то
26.07.2021 14:15 Ответить
То невже в Києві важко знайти 1 мільон баранів.
26.07.2021 14:17 Ответить
судя по результатам "выборы- 19" - нет проблем..
26.07.2021 14:21 Ответить
Даже коцабе уже не ведуцца на эту замануху. Под угрозой увольнения.
26.07.2021 14:28 Ответить
легко, в Киеве 4млн - 25% это великоразумная порохомудот ня

вот и посмотрим
26.07.2021 14:41 Ответить
Правильно. Порохоботи переживуть зебілів, тому що розумні
показать весь комментарий
26.07.2021 14:55 Ответить
записався на вакцинацію на суботу нап файзер. Подивимось що вколять та як буде... В кожного є вибір і кожден для себе його має зробити сам і нести за нього відповідальність! Щасти усим нам побачити кінець днів Росії та кінець коронавірусної епопеї!
26.07.2021 14:29 Ответить
Зробіть аналіз крові до уколу та після. Цікаво.
26.07.2021 14:49 Ответить
Если Рубана посадить на цепь, локдаун точно так же можно не вводить.
26.07.2021 14:48 Ответить
какой бред !!! в Израиле и США больше 50% вакцинировали и что !? Накрывает волна и новый локдаун !!!
26.07.2021 15:01 Ответить
Количество случаев большое, но уровень смертности и госпитилазации низкий. А это - главное.
26.07.2021 20:49 Ответить
Ковідоаферисти розуміють що поки вони будуть варити шмурдяк проти Дельти, з'явиться Омега. Тому ковідоаферисти придумали третє вакцінування, бо більше немає способу як заробити на Дельті. І їм насрати що вакцина неефективна. А ваше здоров'я цим цинічним і жадібним падлюкам пофіг! (с) ... І додам - ​​Хто відповість за подальші побочки від вакцинації !? У будь-якому мед довіднику написано - від вірусів вакцин НЕМАЄ !!! Тому що вірус мутує КОЖНІ СІМ ДНІВ !!! Ми ВТРАТИМ ЦІЛЕ ПОКОЛІННЯ ЛЮДЕЙ ТА ДІТЕЙ !!! Жах *** !!!
26.07.2021 23:29 Ответить
 
 