Еще шесть случаев штамма "дельта" подозревают на Закарпатье: большинство больных были в РФ
В Ужгороде зафиксировали еще шесть подозрений на штамм "дельта", биоматериал больных направили в европейские лаборатории, у большинства в анамнезе есть путешествия в Российскую Федерацию.
Об этом в комментарии Укринформу сообщила врач-эпидемиолог ГУ "Закарпатский областной центр по контролю и профилактике болезней Минздрава Украины" Любовь Данич, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день мы говорим о том, что на Закарпатье есть шесть подозрений на коронавирус штамма "дельта", это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, есть и люди старшего возраста также. Некоторые лечатся амбулаторно, другие - в стационаре. У подавляющего большинства этих больных в анамнезе путешествия в Российскую Федерацию. "Дельта" зафиксирован в Ужгороде, в частности", - сказала Данич.
По ее словам, на основе биоматериала этих больных уже проведены предварительные молекулярно-генетические исследования на базе референтной лаборатории в г. Киев. По результатам этих исследований обнаружены мутации коронавируса. В дальнейшем эти исследования требуют дополнительного секвенирования для того, чтобы с точностью сказать, что это именно вирус штамма "дельта", который циркулирует сейчас в других странах.
Результаты исследований из европейской лаборатории ожидают в ближайшее время, биоматериал был отобран у больных 16 июля.
Как сообщалось, во Львовской области подтверждено три случая коронавирусной болезни, которую вызвал штамм "дельта". Перед тем больные находились за границей.
Ранее в ВОЗ заявили, что сейчас мир находится в начале третьей волны пандемии коронавируса из-за штамма "дельта". Эта мутация считается более заразной, чем предыдущие штаммы коронавируса. Штамм коронавируса "дельта" по состоянию на 25 июля зафиксировали на территории 124 стран, включая Украину.
Нафіга повертаються???
Залишались би на мацквє, якщо там так гарно...
приезжали заробитчане и шли по родичам с "подарками"...иногда за пару-тройку дней могли пару-тройку сел пройти.....а в воскресенье на Службу Божью...
- Дед, а правда, когда-то была эпидемия короновируса?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по голове.
- А правда, что всех заставили вакцинироваться?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по второй голове.
Еще немного постояв на берегу Москва-Реки, они сплели хвосты, и поскакали к своей норе.
Почему этих идиотов приехавших из рашки,не поселили на две недели изоляции под присмотр???
Вывод,все ЗЕмарадерами делается спецом,что бы разокрасть ковидные деньги,которые будут выделятся безгранично.
К федерастам же, не в Европу же.
Закрыть и забыть открыть лет на 30. Нафига вы туда людей выпускаете . . . Если ищут работу, пусть лучше в Европу едут, хоть увидят, как жить надо.