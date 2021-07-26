Еще шесть случаев штамма "дельта" подозревают на Закарпатье: большинство больных были в РФ

В Ужгороде зафиксировали еще шесть подозрений на штамм "дельта", биоматериал больных направили в европейские лаборатории, у большинства в анамнезе есть путешествия в Российскую Федерацию.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила врач-эпидемиолог ГУ "Закарпатский областной центр по контролю и профилактике болезней Минздрава Украины" Любовь Данич, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день мы говорим о том, что на Закарпатье есть шесть подозрений на коронавирус штамма "дельта", это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, есть и люди старшего возраста также. Некоторые лечатся амбулаторно, другие - в стационаре. У подавляющего большинства этих больных в анамнезе путешествия в Российскую Федерацию. "Дельта" зафиксирован в Ужгороде, в частности", - сказала Данич.

По ее словам, на основе биоматериала этих больных уже проведены предварительные молекулярно-генетические исследования на базе референтной лаборатории в г. Киев. По результатам этих исследований обнаружены мутации коронавируса. В дальнейшем эти исследования требуют дополнительного секвенирования для того, чтобы с точностью сказать, что это именно вирус штамма "дельта", который циркулирует сейчас в других странах.

Результаты исследований из европейской лаборатории ожидают в ближайшее время, биоматериал был отобран у больных 16 июля.

Как сообщалось, во Львовской области подтверждено три случая коронавирусной болезни, которую вызвал штамм "дельта". Перед тем больные находились за границей.

Ранее в ВОЗ заявили, что сейчас мир находится в начале третьей волны пандемии коронавируса из-за штамма "дельта". Эта мутация считается более заразной, чем предыдущие штаммы коронавируса. Штамм коронавируса "дельта" по состоянию на 25 июля зафиксировали на территории 124 стран, включая Украину.