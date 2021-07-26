РУС
Еще шесть случаев штамма "дельта" подозревают на Закарпатье: большинство больных были в РФ

Еще шесть случаев штамма "дельта" подозревают на Закарпатье: большинство больных были в РФ

В Ужгороде зафиксировали еще шесть подозрений на штамм "дельта", биоматериал больных направили в европейские лаборатории, у большинства в анамнезе есть путешествия в Российскую Федерацию.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила врач-эпидемиолог ГУ "Закарпатский областной центр по контролю и профилактике болезней Минздрава Украины" Любовь Данич, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день мы говорим о том, что на Закарпатье есть шесть подозрений на коронавирус штамма "дельта", это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, есть и люди старшего возраста также. Некоторые лечатся амбулаторно, другие - в стационаре. У подавляющего большинства этих больных в анамнезе путешествия в Российскую Федерацию. "Дельта" зафиксирован в Ужгороде, в частности", - сказала Данич.

По ее словам, на основе биоматериала этих больных уже проведены предварительные молекулярно-генетические исследования на базе референтной лаборатории в г. Киев. По результатам этих исследований обнаружены мутации коронавируса. В дальнейшем эти исследования требуют дополнительного секвенирования для того, чтобы с точностью сказать, что это именно вирус штамма "дельта", который циркулирует сейчас в других странах.

Результаты исследований из европейской лаборатории ожидают в ближайшее время, биоматериал был отобран у больных 16 июля.

Как сообщалось, во Львовской области подтверждено три случая коронавирусной болезни, которую вызвал штамм "дельта". Перед тем больные находились за границей.

Ранее в ВОЗ заявили, что сейчас мир находится в начале третьей волны пандемии коронавируса из-за штамма "дельта". Эта мутация считается более заразной, чем предыдущие штаммы коронавируса. Штамм коронавируса "дельта" по состоянию на 25 июля зафиксировали на территории 124 стран, включая Украину.

+13
МОСКОВИТСЬКЕ ГІВНО ВЕЗЕ З ГІВНОСТАНА ЛАЙНО.
26.07.2021 14:35 Ответить
+13
Що роблять українці на фєдєрашкє???
Нафіга повертаються???
Залишались би на мацквє, якщо там так гарно...
26.07.2021 14:36 Ответить
+13
То сидіть в тій рашці поганій, не везіть сюди інфекцію
26.07.2021 14:37 Ответить
МОСКОВИТСЬКЕ ГІВНО ВЕЗЕ З ГІВНОСТАНА ЛАЙНО.
26.07.2021 14:35 Ответить
Згоден, оце гівно і не потрібно лікувати, іншим буде уроком
показать весь комментарий
26.07.2021 14:36 Ответить
Що роблять українці на фєдєрашкє???
Нафіга повертаються???
Залишались би на мацквє, якщо там так гарно...
26.07.2021 14:36 Ответить
Це меншовартісні хохли, які більше ніж в Україні не зароблять навіть на москві, при тому живучи в скотських умовах, по 20 человік в однокімнатній квартирі
показать весь комментарий
26.07.2021 14:38 Ответить
Закройте с па рашкой границу - хотя зесрань точно не поймет...
показать весь комментарий
26.07.2021 14:37 Ответить
Ще шість випадків штаму "Дельта" підозрюють на Закарпатті: більшість хворих були в РФ - Цензор.НЕТ 8318
26.07.2021 20:34 Ответить
а помните как начинался коронавирус ?
приезжали заробитчане и шли по родичам с "подарками"...иногда за пару-тройку дней могли пару-тройку сел пройти.....а в воскресенье на Службу Божью...
показать весь комментарий
Так секта фсб завтра крестный ход в Киеве проводит.А там тысячи.часть сектантов приехали из козлостана ,специально поделиться вирусом.
показать весь комментарий
26.07.2021 16:22 Ответить
То сидіть в тій рашці поганій, не везіть сюди інфекцію
26.07.2021 14:37 Ответить
Нам подходит только фирменная Европейская....
показать весь комментарий
С Европы, намного меньше вероятность завезти, так как там уже вацинировано много людей, а в рашке вакцина не работает, говно то есть
показать весь комментарий
2100 год. На берегу реки стоят дедушка и внучка. Внучка спрашивает:
- Дед, а правда, когда-то была эпидемия короновируса?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по голове.
- А правда, что всех заставили вакцинироваться?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по второй голове.
Еще немного постояв на берегу Москва-Реки, они сплели хвосты, и поскакали к своей норе.
26.07.2021 15:03 Ответить
Так в Европу завезли вирус кацапские свинособаки туристы.
показать весь комментарий
Смотрю ты таки Неважно себя чувствуешь...
показать весь комментарий
Може вже час закрити кордон з ***********, як це зробили нормальні країни через карантин?
показать весь комментарий
ЗЕгавноеды спецом завозят штампы вируса,что бы под шумок прикрыть свою бездарность в экономике
показать весь комментарий
Идиотизму нет предела...
показать весь комментарий
ЗЕидиотизму.
Почему этих идиотов приехавших из рашки,не поселили на две недели изоляции под присмотр???
Вывод,все ЗЕмарадерами делается спецом,что бы разокрасть ковидные деньги,которые будут выделятся безгранично.
показать весь комментарий
Когда закроют кордон с лаптестаном???
показать весь комментарий
И чого ото там шльондрать?
показать весь комментарий
Всі шестеро померли? Для чого ця істерія?
показать весь комментарий
Не ну а чЁ, куда еще поехать как не на расею жителям Закарпатья ?
К федерастам же, не в Европу же.
показать весь комментарий
Зеленое чучело, та закрой ты мразь границу с русней *** !!!! Чего ты тянешь ушлепок !!!
показать весь комментарий
А як же барижити на Сватах та іншій електриці?
показать весь комментарий
Гастарбайтери навезуть сюди штаммів на всю абетку.
показать весь комментарий
Все кто приехал из козлостана,должны лечится за свои деньги.Эти ватаны знали куда они едут.
показать весь комментарий
Когда уже та вата передохнет.
показать весь комментарий
Навіщо отих шльонр пускати з Мокшандії до Неньки на 8 (восьмому) році війни? Хай здихають там.
показать весь комментарий
Не пускать их обратно, пусть себе там и сидят.
показать весь комментарий
Странные наши власти. Ну ок, Порох не хотел спровоцировать усиление боевых действий. Но пандемия - такая прекрасная причина для закрытия границы с россией и про-российской Беларусью . . . Против санитарных причин возразить даже вечно лгущему и всё извращающему русскому МИДу будет нечем.
Закрыть и забыть открыть лет на 30. Нафига вы туда людей выпускаете . . . Если ищут работу, пусть лучше в Европу едут, хоть увидят, как жить надо.
показать весь комментарий
