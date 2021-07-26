Массажистке из Чернигова сообщено о подозрении в убийстве по неосторожности, - прокуратура

Жительнице Чернигова сообщено подозрении в убийстве по неосторожности во время массажа одной из клиенток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Установлено, что подозреваемая по месту своего проживания, во время проведения массажа тела, ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей, в результате чего причинила последней телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе.

В ходе досудебного следствия проведен ряд судебных экспертиз, согласно выводам которых вышеуказанные телесные повреждения, причиненные подозреваемой, имеют причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей в неврологическом отделении одной из больниц. Чернигова.

