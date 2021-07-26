РУС
Массажистке из Чернигова сообщено о подозрении в убийстве по неосторожности, - прокуратура

Жительнице Чернигова сообщено подозрении в убийстве по неосторожности во время массажа одной из клиенток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Установлено, что подозреваемая по месту своего проживания, во время проведения массажа тела, ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей, в результате чего причинила последней телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе.

В ходе досудебного следствия проведен ряд судебных экспертиз, согласно выводам которых вышеуказанные телесные повреждения, причиненные подозреваемой, имеют причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей в неврологическом отделении одной из больниц. Чернигова.

прокуратура (5074) убийство (6609) Чернигов (915)
Топ комментарии
+21
А вот массажировала бы пенисы, человек был бы жив
26.07.2021 15:05 Ответить
+13
Недаром я всегда запрещал массажистам делать мне эту манипуляцию)
Хоть все они и уверяли, что это абсолютно безопасно.
26.07.2021 15:06 Ответить
+11
Мощная массажистка. У неё диплом-то есть или что-то типа гадалки на картах Таро? А ведь это не ртом пенисы массажировать.
26.07.2021 15:01 Ответить
Мощная массажистка. У неё диплом-то есть или что-то типа гадалки на картах Таро? А ведь это не ртом пенисы массажировать.
26.07.2021 15:01 Ответить
А вот массажировала бы пенисы, человек был бы жив
26.07.2021 15:05 Ответить
не факт ))) когда газовым гаечным ключем мощьно скрутят головку у болта - можно кони двинуть от болевого шока )))
26.07.2021 15:08 Ответить
Збочєнцьі!
26.07.2021 15:09 Ответить
26.07.2021 15:11 Ответить
У людини не було пеніса, бо вона іншої підлоги.
26.07.2021 15:09 Ответить
26.07.2021 15:12 Ответить
Человек был женщина, причем тут пенис?
26.07.2021 15:37 Ответить
У кого чего болит...
26.07.2021 19:53 Ответить
А вы, до того как почитать мой пост, сначала прочтите пост https://censor.net/ru/user/467322 , а потом еще раз прочтите мой, может тогда и поймете, "при чем тут пенис" А то знаете как то объяснять шутку не хочется. Ну а если не поймете, то сочувствую
26.07.2021 23:32 Ответить
Перелом статевого члена (підшкірний розрив печеристих тіл) найчастіше виникає при грубому статевому акті, коли статевий член, вислизуючи з піхви, пошкоджується внаслідок швидкого й інтенсивного перегину ерегованого статевого члена при упорі в лобкові кістки жінки або в промежину
26.07.2021 16:43 Ответить
Главное, что выжил-бы
26.07.2021 23:33 Ответить
Прикра ситуація.
З шиєю треба обережно працювати.
26.07.2021 15:02 Ответить
Хотів на час відпустки записатись на 10 сеансів масажу. Тепер от сиджу і думаю.
26.07.2021 15:07 Ответить
нужно просто ходить к тем кто официально работает. они намного акуратней, что бы не засудили. я как то был у мужика одного, в частном кабинете, так вот он сказал что - во первых принеси снимок мрт шейного отдела, во вторых, проконсультируйся относительно невролгии под лопаткой с левой стороны у невролога, сходи к кардиологу убедись что это не сердце, и только потом приходи на сеансы.
26.07.2021 15:10 Ответить
короче мужик вас просто отшил
26.07.2021 15:28 Ответить
Нет. Я ходил к нему два месяца каждую неделю. У меня реально большие проблемы с шейным отделом позвоночника, частичная деградация дисков. Он не просто так на мрт отправил.
26.07.2021 16:31 Ответить
Он просто сразу после первого осмотра сообразил что башку крутить нельзя просто так от балды. Это уже показывает что он соображает что делает.
26.07.2021 16:34 Ответить
Це був не масаж, а мануалка, яку може робити тільки невролог.
26.07.2021 15:18 Ответить
Схоже на те. Але ж клієнт не знав. Або сам попросив. Масажист часто не має медичної освіти.
26.07.2021 15:22 Ответить
Вони самі пропонують, був у 3-х масажистів і кожен хотів шию крутити.
26.07.2021 15:32 Ответить
Недаром я всегда запрещал массажистам делать мне эту манипуляцию)
Хоть все они и уверяли, что это абсолютно безопасно.
26.07.2021 15:06 Ответить
Вишь ты как. Оказался прав.
26.07.2021 15:09 Ответить
Угу. Особенно, если боевики посмотреть. Вот там "мануалка"!
26.07.2021 15:48 Ответить
Якесь збочення...
На колінах була??
26.07.2021 15:08 Ответить
Нахер массаж! К чёрту!
26.07.2021 15:09 Ответить
В народі це називають «скрутити в'язи».(((
26.07.2021 15:10 Ответить
А як би йухом бзихайоспердло ??
26.07.2021 15:14 Ответить
Кожен масажист мнить себе мануальним терапетом.
Кожен пропонує мануалку, ніби для цього не треба бути лікарем і достатньо сраних курсів...
26.07.2021 15:17 Ответить
Я взагалі не розумію моди на масаж.
Масаж корисний спортсменам і т.д.
А для звичайної людини він як козі баян.

Хочеться фізнагрузки- піди поплавай чи на велотренажер
26.07.2021 15:26 Ответить
Є такий недуг - невролгія. Коли нерв защімлений ребрами. Мені лікар виписав масаж - 2 курса по 6 сеансів. Я виконав ці курси в медичному закладі у фахівця-масажиста (фізіотерапевта).
Є позитивний результат від лікування - нерв відппустило.
Спочатку думав, що впораюсь сам - робив вправи. На тривалий час не вистачало. Біль приходив знов. А лікувальний масаж приніс тривалий результат.
26.07.2021 15:38 Ответить
Перший дзвоник грижі діску.
26.07.2021 15:44 Ответить
Теперь Вам - на инверсионный стол. О болях в позвоночнике нескоро вспомните.
26.07.2021 15:50 Ответить
Якби не лікував - теж би відпустило
26.07.2021 17:00 Ответить
У людей, що не мають травм, також є проблеми зі спиною. Звичайні протяги. Застудить нерви спини, тазу, а потім "болить серце", "набрякає нога", "кульгає", "не можу розігнутися", "німіють пальці"...
Дуже ефективно лікується саме масажем, без "костоправства". Коли припече, то можно й самому собі робити, якщо дотягнутися і намацати "точку болі". Коли її намацаєш, то відчуваєш, як "мурашки йдуть" по проблемній нозі, руці. Немов трошки током штрикає, а потім поступово відпускає.
26.07.2021 22:08 Ответить
"Хочеться фізнагрузки- піди поплавай чи на велотренажер"

Де можна поплавати так, щоб потім не лікуватись? А велотренажер - так собі спорт - діє на дуже обмежену групу м'язів і жодним чином не пересікається з масажем. Велотренажер - це так само добавка до спортивних вправ - варіант кардіо і не більше того.
29.09.2021 11:54 Ответить
Нелегальна праця - ось вам і відповідь.
Цю вправку може тільки ортопед з досвідом робити.
26.07.2021 15:30 Ответить
Когда я ходила на курсы массажа, учитель говорил категорически этого не делать с шеей, вот, даже если просят.
26.07.2021 15:41 Ответить
С3-С4, а можливо і С1-атлант.
Якщо вам пропонують "розбити солі" на позвонку - зразу тікайте.
26.07.2021 15:41 Ответить
Я люблю массаж, особенно когда его делают молодые девушки. Но один раз попал к накачанной девахе и та просто делала больно, не массаж а тренировка болевых приёмов.
26.07.2021 15:42 Ответить
садо-масаж. Є такі, що їм подобається.
26.07.2021 15:46 Ответить
Костоправство нужно вообще запретить. Это не медицина - а средневековое знахарство. Так ставят на место не только диски, но и суставы при вывихах В медицине суставы вправляются под наркозом, а для вправления дисков используется вытяжение. Т.е. все делается бережно, постепенно, плавно, а не одномоментно ударом или рывком.
26.07.2021 15:55 Ответить
есть такая медицинская специальность - вертебролог. это врач с образованием. который так или иначе решает проблемы с позвоночником и скелетом, в том числе и лечебным массажем если это необходимо. официально. слово вертебролог мало кто знает, поэтому их часто ошибочно называют остеопатами или мануальными терапевтами. это тоже самое что называть офтальмолога "окулистом" или "глазником" - в корне неправильно. так вот есть массажисты, а есть врачи вертебрологи
26.07.2021 16:58 Ответить
Так лечил и знаменитый Касьян. Но действовал он не как врач, а как знахарь-костоправ. Плавно вел пальцы вдоль позвоночника, потом бах кулаком по пальцам - готово, вправил. На какое то время помогало. А может кому-то и перебивал нерв, кто знает. Об этом умалчивается
26.07.2021 15:57 Ответить
о, мусора вспенились, есть повод поживиться, готовят карманы ...
26.07.2021 16:11 Ответить
Ты идеод?! Хочешь мож и себе такой мосаж?
26.07.2021 18:06 Ответить
Действительно - ну убила тетка человека своим непрофессионализмом и самоуверенностью - подумаешь, что тут пениться...
29.09.2021 11:55 Ответить
она же в больнице умерла ? какое убийство ?
мусора мрази
26.07.2021 16:14 Ответить
Вона травмувала спинний мозок. Якщо крововилив незначні й в судинноруховий чи дихальний центр - швидка смерть
26.07.2021 17:04 Ответить
Она умерла от действий горе-массажистки.
То, что ее успели довезти до больницы - ничего не меняет. Именно массажистка ее убила.
Я бы в принципе превентивном порядке сажал бы любого придурка, считающего себя мануальным терапевтом, который допускает подобные резкие сворачивания шеи пациентам в своей практике - нормальные мануальные терапевты к шее относятся очень осторожно.
29.09.2021 11:58 Ответить
по сути всё обвинение будет построено на показаниях массажистки ...
26.07.2021 16:16 Ответить
Чому? Патанатом покаже розрив чи травмування спинного мозку
26.07.2021 17:05 Ответить
...і судомедекспертів
26.07.2021 17:06 Ответить
Дід Микола Касьян в гробу перевернеться почувши про таких горе "цілителів"
26.07.2021 19:22 Ответить
Ага. Тільки він був тупим совком і хамлом. Пригадую, як це гімно сказало про студентів "Революції на граніті" 1990 року, коли вони оголосили голодування, - тіпа, нехай дохнуть від голоду, - нормальним людям залишиться більше їжі. А то, відітє лі, - бєндєравци абнаглєлі... (с)
26.07.2021 20:03 Ответить
Дуже матюкався і дуже цим гордився
26.07.2021 23:43 Ответить
Нема такої болєзні, котра лікується скручуванням, відкручуванням чи відриванням голови. Масажистку краще б посадити на якийсь строк, бо інакше така проста істина не усвідомиться. Нема ніяких подвывихов в шиї, не буває. Сиділа на роботі, стояла біля плити, їздила в маршрутці, спала на дівані і случився подвывих. Мануальну терапію треба заборонити. І вертебрологів заодно. Одна з ідіотських теорій в медицині
26.07.2021 23:42 Ответить
Мануальну терапію не потрібно забороняти - вона реально допомагає, коли єю займається професіонал.

"Нема такої болєзні, котра лікується скручуванням, відкручуванням чи відриванням голови."
А от із цим я цілком погоджуюсь. Але зазначу, що справжній мануальний терапевт ніколи не буде вам скручувати шею і робити різких рухів вашею шиєю - бо справжній мануальний терапевт має досконально знати анатомію людини і розуміти, на скільки шия вразлива.
29.09.2021 12:02 Ответить
Жалко что вышло так с женщиной. Но 1.
По молодости работал массажистом (без мед образования) , но постоянно учился у практикующих. В итоге у меня не одна тысяча клиентов. (Когда вышел на поток по 10-12 массажей в день брал).
Также есть много знакомых массажистов, и мануальщиков и у каждого тоже за тысячу клиентов. И ни у кого НЕ БЫЛО даже травматичсекого случая.
Хотя где то слышал какую то бабушку вынесли у кого то, и в Москве мужика сильно травмировали.
(Сам для себя разобрался в мануалке , но делал только друзьям и знакомым). На мой взгляд методы лучше заменять , спец физкультурой, осанкой и т.д.
Теперь к чему я
2. просто вбейте в поиск --- умер от обезбаливающего укола стоматолога. Удивитесь от большого количества таких случаев.
ЛИЧНО только я знаю две такие смерти...
А сколько тех , Кому Доктора что то не то кому то прописали и тихо дома умер......
Так что если у кого страх массажа --- то к стоматолога вообще лучше за 1 км обходить...
3. И напоследок это новость конечно для уровня цензор нет....
Когда сейчас вышел на свободу Кирил Островский , которого даже не осудили. А просто отпустили домой. По причине что Судья которая получает 1 млн грн в год наших денег... Ушла неожиданно в отпуск !!!!
И человек на хаммере сбивший на зебре девочку. Спокойно вышел, его покрывает выходит целая банда...
И всем пофигу.
Вот масссажистка тупанула(и ответит за это)
Это новость дня конечно
08.10.2021 00:57 Ответить
 
 