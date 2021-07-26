Массажистке из Чернигова сообщено о подозрении в убийстве по неосторожности, - прокуратура
Жительнице Чернигова сообщено подозрении в убийстве по неосторожности во время массажа одной из клиенток.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Установлено, что подозреваемая по месту своего проживания, во время проведения массажа тела, ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей, в результате чего причинила последней телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе.
В ходе досудебного следствия проведен ряд судебных экспертиз, согласно выводам которых вышеуказанные телесные повреждения, причиненные подозреваемой, имеют причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей в неврологическом отделении одной из больниц. Чернигова.
З шиєю треба обережно працювати.
Хоть все они и уверяли, что это абсолютно безопасно.
На колінах була??
Кожен пропонує мануалку, ніби для цього не треба бути лікарем і достатньо сраних курсів...
Масаж корисний спортсменам і т.д.
А для звичайної людини він як козі баян.
Хочеться фізнагрузки- піди поплавай чи на велотренажер
Є позитивний результат від лікування - нерв відппустило.
Спочатку думав, що впораюсь сам - робив вправи. На тривалий час не вистачало. Біль приходив знов. А лікувальний масаж приніс тривалий результат.
Дуже ефективно лікується саме масажем, без "костоправства". Коли припече, то можно й самому собі робити, якщо дотягнутися і намацати "точку болі". Коли її намацаєш, то відчуваєш, як "мурашки йдуть" по проблемній нозі, руці. Немов трошки током штрикає, а потім поступово відпускає.
Де можна поплавати так, щоб потім не лікуватись? А велотренажер - так собі спорт - діє на дуже обмежену групу м'язів і жодним чином не пересікається з масажем. Велотренажер - це так само добавка до спортивних вправ - варіант кардіо і не більше того.
Цю вправку може тільки ортопед з досвідом робити.
Якщо вам пропонують "розбити солі" на позвонку - зразу тікайте.
мусора мрази
То, что ее успели довезти до больницы - ничего не меняет. Именно массажистка ее убила.
Я бы в принципе превентивном порядке сажал бы любого придурка, считающего себя мануальным терапевтом, который допускает подобные резкие сворачивания шеи пациентам в своей практике - нормальные мануальные терапевты к шее относятся очень осторожно.
"Нема такої болєзні, котра лікується скручуванням, відкручуванням чи відриванням голови."
А от із цим я цілком погоджуюсь. Але зазначу, що справжній мануальний терапевт ніколи не буде вам скручувати шею і робити різких рухів вашею шиєю - бо справжній мануальний терапевт має досконально знати анатомію людини і розуміти, на скільки шия вразлива.
По молодости работал массажистом (без мед образования) , но постоянно учился у практикующих. В итоге у меня не одна тысяча клиентов. (Когда вышел на поток по 10-12 массажей в день брал).
Также есть много знакомых массажистов, и мануальщиков и у каждого тоже за тысячу клиентов. И ни у кого НЕ БЫЛО даже травматичсекого случая.
Хотя где то слышал какую то бабушку вынесли у кого то, и в Москве мужика сильно травмировали.
(Сам для себя разобрался в мануалке , но делал только друзьям и знакомым). На мой взгляд методы лучше заменять , спец физкультурой, осанкой и т.д.
Теперь к чему я
2. просто вбейте в поиск --- умер от обезбаливающего укола стоматолога. Удивитесь от большого количества таких случаев.
ЛИЧНО только я знаю две такие смерти...
А сколько тех , Кому Доктора что то не то кому то прописали и тихо дома умер......
Так что если у кого страх массажа --- то к стоматолога вообще лучше за 1 км обходить...
3. И напоследок это новость конечно для уровня цензор нет....
Когда сейчас вышел на свободу Кирил Островский , которого даже не осудили. А просто отпустили домой. По причине что Судья которая получает 1 млн грн в год наших денег... Ушла неожиданно в отпуск !!!!
И человек на хаммере сбивший на зебре девочку. Спокойно вышел, его покрывает выходит целая банда...
И всем пофигу.
Вот масссажистка тупанула(и ответит за это)
Это новость дня конечно