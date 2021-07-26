Я абсолютно не верю, что можно сменить Рудик на посту главы партии, - нардеп "Голоса" Клименко

На запланированном на четверг, 29 июля, съезде партии "Голос" не удастся сменить главу партии Киру Рудик, потому что не изменены устав и правила проведения съезда.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала нардеп "Голоса" Юлия Клименко.

"Я совершенно не верю, что можно сменить Рудик. Потому что не изменены устав и правила проведения съезда. То есть представлять любые ячейки будет один человек. Например, ячейку, где есть 300 партийцев, как во Львове, будет представлять один человек. И Одесский центр, где есть два человека, - тоже будет представлять один человек. За последнее время они открыли достаточно ячеек (фактически фиктивных) или взяли под контроль имеющиеся ячейки (такие, как Черновицкую, Днепропетровскую), поставив туда руководить своих помощников", - заявила парламентарий.

"Мы не знаем, ни сколько новых партийцев, ни сколько новых ячеек. Это сознательное размытие количества ячеек де-факто фиктивными, которые не проводят свою деятельность. Или замена голов существующих ячеек на своих лояльных людей, которые будут поднимать руки, голосовать. То есть это в очередной раз профанация фейковым съездом", - отметила нардеп.

"Это не политическая борьба. Политическая борьба - когда ты борешься идеями и контентом, количеством членов, еще чем-то. А это - рейдерская бюрократическая возня. Уже не одна партия таким образом была фактически рейдернута, в том числе и партия "Голос". … Поэтому у меня нет никаких ожиданий по поводу этого съезда. Думаю, это будет такой же фиктивный съезд, как и предыдущий. К сожалению, не будет либерализирован устав, который позволяет другим членам партии, кроме Киры Рудик, активно участвовать в политической жизни партии. Уверена, что Кира Рудик сама себя переизберет своими помощниками - и это снова будет продолжаться. Фактически это будет мертвая партия. Но мы сделали официальное письмо от 11 народных депутатов - и внесли свои кандидатуры на председателя партии - Ярослава Юрчишина и Ярослава Рущишина. Оба будут представлять свои программы на съезде. Я надеюсь, они будут включены в повестку дня как возможные кандидаты на главу партии", - резюмировала Клименко.

