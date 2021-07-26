Минцифры заплатит 1 млн грн за взлом "Дії": Попытаться могут все желающие
Министерство цифровой трансформации запускает второй этап багбаунти "Дії" с призовым фондом в 1 миллион гривен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба министерства сообщает в Facebook.
"Уже завтра, 27 июля, вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров проведет брифинг по запуску багбаунти. Участники будут искать уязвимости (баги) в приложении и за каждую найденную ошибку получать награду. Приоритет этого этапа - тестирование "Дія.Підпису", - говорится в сообщении.
Отмечается, что призовой фонд составляет 1 млн грн.
Принять участие могут все желающие независимо от опыта и квалификации.
Хіба що хтось з криворогих далеких родичів "найвеличнішого" замислив отримати мільйон "за просто так"
- Вжик! - сказала японская пила.
- Ух ты! - сказали мужики и положили бревно потолще.
- Вжжжик! - сказала японская пила.
- Ого! - сказали мужики и положили рельсу.
- Вжж-крях! - сказала японская пила и поломалась.
- То-то - сказали русские мужики.
Транспорт небось хттпС. Буржуи делали
Значит надо просто уборщице малость заплатить
миннохти/минноги/минруки/минволос/минголос/миндупа/минпися/минсися/миндед/минбаба/
минтётя/миндядя/минтама/минтута/минздеся/минхде/минхто/минкак/минтрах/минбах/минбум/
минбубух/минууух/минээээх/минхохо/минхихи/минхуху/минхехе/минминминми- минестерское
министерство министерствующих министерств........................................ уятаваищи!!!!!!!