Минцифры заплатит 1 млн грн за взлом "Дії": Попытаться могут все желающие

Министерство цифровой трансформации запускает второй этап багбаунти "Дії" с призовым фондом в 1 миллион гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба министерства сообщает в Facebook.

"Уже завтра, 27 июля, вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров проведет брифинг по запуску багбаунти. Участники будут искать уязвимости (баги) в приложении и за каждую найденную ошибку получать награду. Приоритет этого этапа - тестирование "Дія.Підпису", - говорится в сообщении.

Отмечается, что призовой фонд составляет 1 млн грн.

Принять участие могут все желающие независимо от опыта и квалификации.

