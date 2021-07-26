РУС
Минцифры заплатит 1 млн грн за взлом "Дії": Попытаться могут все желающие

Министерство цифровой трансформации запускает второй этап багбаунти "Дії" с призовым фондом в 1 миллион гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба министерства сообщает в Facebook.

"Уже завтра, 27 июля, вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров проведет брифинг по запуску багбаунти. Участники будут искать уязвимости (баги) в приложении и за каждую найденную ошибку получать награду. Приоритет этого этапа - тестирование "Дія.Підпису", - говорится в сообщении.

Отмечается, что призовой фонд составляет 1 млн грн.

Принять участие могут все желающие независимо от опыта и квалификации.

+4
та вже ж ломали, і не раз.
Хіба що хтось з криворогих далеких родичів "найвеличнішого" замислив отримати мільйон "за просто так"
26.07.2021 15:39
+3
Получили русские мужики электропилу из Японии. Положили бревно:
- Вжик! - сказала японская пила.
- Ух ты! - сказали мужики и положили бревно потолще.
- Вжжжик! - сказала японская пила.
- Ого! - сказали мужики и положили рельсу.
- Вжж-крях! - сказала японская пила и поломалась.
- То-то - сказали русские мужики.
26.07.2021 15:39
+3
Помните, когдато чувак охранников в "Караване" пострелял. Тоже обещали награду за информацию о нём. Чувак с собакой в посадке гулял и нашел его труп. То ему сказали - это ж не ты нашёл, а собака, так что пиляй отсюда, пока подозреваемым не сделали.
26.07.2021 15:41
цікаво
26.07.2021 15:32
- Весь театр военных действий ночью до неузнаваемости разворотил кот, которого держали в полковой канцелярии писаря. Кот нагадил на австро-венгерский фронт на карте и хотел было зарыть кучку, но повалил флажки и размазал кал по всем позициям, оросил фронты и предмостные укрепления и запакостил армейские корпуса.(с)
26.07.2021 15:47
лимон не факт, а срок вполне. Дерзайте!
26.07.2021 21:43
https://ain.ua/2021/07/01/kejs-kredit-cherez-diia/ Мошенники оформили на женщину кредит с помощью «Дія»
26.07.2021 15:36
Мошенники пожелали остаться неизвестными.
26.07.2021 15:40
Прррихадітє таракани, я вас чаєм угГГащу!)))
26.07.2021 15:38
та вже ж ломали, і не раз.
Хіба що хтось з криворогих далеких родичів "найвеличнішого" замислив отримати мільйон "за просто так"
26.07.2021 15:39
Получили русские мужики электропилу из Японии. Положили бревно:
- Вжик! - сказала японская пила.
- Ух ты! - сказали мужики и положили бревно потолще.
- Вжжжик! - сказала японская пила.
- Ого! - сказали мужики и положили рельсу.
- Вжж-крях! - сказала японская пила и поломалась.
- То-то - сказали русские мужики.
26.07.2021 15:39
А сколка это буде в юанях?
26.07.2021 15:40
И не сосчитать!
26.07.2021 15:41
Помните, когдато чувак охранников в "Караване" пострелял. Тоже обещали награду за информацию о нём. Чувак с собакой в посадке гулял и нашел его труп. То ему сказали - это ж не ты нашёл, а собака, так что пиляй отсюда, пока подозреваемым не сделали.
26.07.2021 15:41
Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки! Мінцифри заплатить 1 млн грн за злам "Дії": Спробувати можуть усі охочі - Цензор.НЕТ 137
Мінцифри заплатить 1 млн грн за злам "Дії": Спробувати можуть усі охочі - Цензор.НЕТ 1583
26.07.2021 15:47
Гнила реклама...
26.07.2021 15:41
Мінцифри заплатить 1 млн грн за злам "Дії": Спробувати можуть усі охочі - Цензор.НЕТ 3411
26.07.2021 15:42
Мінцифри заплатить 1 млн грн за злам "Дії": Спробувати можуть усі охочі - Цензор.НЕТ 3861
26.07.2021 15:42
***** иё ламать?
Транспорт небось хттпС. Буржуи делали
Значит надо просто уборщице малость заплатить
26.07.2021 15:50
Щоб зламати треба 10 млн., а вернуть один.
26.07.2021 16:05
Ну конечно, все же вокруг идиоты. Зачем какой-то там Cisco платить сотни тысяч $ за аудит уязвимостей, когда можно за цену автомобиля Volkswagen дурачка поискать в Украине?
26.07.2021 16:16
минцыфра.... минбуква/минточка/минскобка/минскрепка/минкнопка/минзубы/минухо/миннос/
миннохти/минноги/минруки/минволос/минголос/миндупа/минпися/минсися/миндед/минбаба/
минтётя/миндядя/минтама/минтута/минздеся/минхде/минхто/минкак/минтрах/минбах/минбум/
минбубух/минууух/минээээх/минхохо/минхихи/минхуху/минхехе/минминминми- минестерское
министерство министерствующих министерств........................................ уятаваищи!!!!!!!
26.07.2021 17:21
сори трошки запутался - МинМинМинМин
26.07.2021 17:25
а тендер?
26.07.2021 22:50
 
 