РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4615 посетителей онлайн
Новости
2 924 40

На должность посла США в Украине претендуют дипломаты Годфри и Розенблюм, - СМИ

На должность посла США в Украине претендуют дипломаты Годфри и Розенблюм, - СМИ

Энтони Годфри сейчас занимает должность посла США в Сербии, а Дэниель Розенблюм - посла США в Узбекистане.

Об этом сообщает со ссылкой на источники Zn.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Оба посла были назначены на свои должности в 2019 году.

Розенблюм в 2014—2018 года работал заместителем помощника госсекретаря в Бюро госдепа по делам Южной и Центральной Азии. В его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с пятью государствами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. В 2008–2014 годах г-н Розенблюм был координатором содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии.

Годфри до своего назначения послом США в Сербии был заместителем посла Соединенных Штатов в России, а также работал в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока, где отвечал за Ирак.

Читайте: Советник Ермака о предстоящей поездке Зеленского в США: Сигналы идут достаточно обнадеживающие. Визит не пройдет даром

Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент обещал, что Вашингтон назовет имя будущего посла уже в ближайшие недели.

Автор: 

посол (1838) посольство (1096) США (27941)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
поки при владі віслючій кагал, прізвище посла не має значення
показать весь комментарий
26.07.2021 15:54 Ответить
+12
Такі собі посли...
А не можна українця за походженням?
Чому євреї ,?
показать весь комментарий
26.07.2021 16:03 Ответить
+11
Мабуть вважають, що в нас 73% євреїв.
показать весь комментарий
26.07.2021 16:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Супруншу взад!!
показать весь комментарий
26.07.2021 15:48 Ответить
"в зад" нужно писать раздельно.
показать весь комментарий
26.07.2021 15:49 Ответить
Членораздєльно??
))
показать весь комментарий
26.07.2021 15:52 Ответить
Да.
показать весь комментарий
26.07.2021 15:54 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2021 21:14 Ответить
Я за Розенблюм.
показать весь комментарий
26.07.2021 15:49 Ответить
А Я за Петьмана!!)))
показать весь комментарий
26.07.2021 15:50 Ответить
А наш Розенблат не подойдет?
показать весь комментарий
26.07.2021 15:52 Ответить
Блюм и Блат - две большие разницы.
показать весь комментарий
26.07.2021 15:55 Ответить
гигантская!
такая же как между Зильберштейном и Голдманом
показать весь комментарий
26.07.2021 20:49 Ответить
поки при владі віслючій кагал, прізвище посла не має значення
показать весь комментарий
26.07.2021 15:54 Ответить
Прізвище "п.осла"?
показать весь комментарий
26.07.2021 15:56 Ответить
Ойц! На прізвище Розенблюб зелін шеф трохи збудивсЯ!) А от нічого в тебе не вийде, бабусю бородата!) Ми на стрьомі!))
показать весь комментарий
26.07.2021 15:56 Ответить
при ЗЕленском иметь еще Блюма - это уже перебор, граждане симиты !
показать весь комментарий
26.07.2021 20:50 Ответить
Мда... Украина с отношениях с США скатилась до уровня между Сербией и Узбекистаном... ну круто, чо...
показать весь комментарий
26.07.2021 15:58 Ответить
Якщо ці джентльмени не фанатами Північного потоку №2 та інших проектів двійного призначення: как бы бизнес для покорения Украины и Европы.
показать весь комментарий
26.07.2021 16:00 Ответить
Такі собі посли...
А не можна українця за походженням?
Чому євреї ,?
показать весь комментарий
26.07.2021 16:03 Ответить
Мабуть вважають, що в нас 73% євреїв.
показать весь комментарий
26.07.2021 16:08 Ответить
КалоМойша, Зеленша и РозенБлюм
показать весь комментарий
26.07.2021 16:12 Ответить
Те ж саме питання можна поставити і про Блінкена, Нуланд і Керрі.
показать весь комментарий
26.07.2021 16:38 Ответить
Немає іврєйського прізвища БлінкЕн. Є БлінкІн. У мене був харківський знайомий Блінкін. Всі ведучі американських тб-каналів, від фокса до сіенен чітко вимовляють "блінкІн". А писати можна як завгодно. Тому - не ламайте язика, і вимовляйте правильно.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:18 Ответить
Ватники небось какие-нибудь.
показать весь комментарий
26.07.2021 16:07 Ответить
А из банановой страны никого нет?
показать весь комментарий
26.07.2021 16:12 Ответить
нем больше подойдет фамилия розенблюм, у нас вся правящая верхушка -розенблюмы
показать весь комментарий
26.07.2021 16:15 Ответить
Цукермана и Трахтенберга еще предложите, а Рабинович у нас уже свой имеется.
показать весь комментарий
26.07.2021 16:25 Ответить
Мін'юст США звинуватив Коломойського у крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку і вимагає конфіскувати його майно. / США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского. /Зеленський подякував США за санкції проти Коломойського. / Мендель не стала однозначно отвечать на вопрос, будет ли выдан Коломойский США. Ответила типа Чтобы да так нет и Будем посмотреть./ Розенблюм будет лучше Годфри переводить с хитрожопого языка Зеленского на язык, понятный американцам .
показать весь комментарий
26.07.2021 16:28 Ответить
кого пришлють-того й будете цiлувати в дупу.
З щирою посмiшкою
показать весь комментарий
26.07.2021 17:19 Ответить
ти вже там
Хоч смiйся, хоч плач
показать весь комментарий
26.07.2021 17:25 Ответить
Однажды, когда на выборах то ли в Сенат, то ли в Палату представителей попали пару депутатов с фамилиями вроде Розенблюм, чьи деды сбежали в США ещё в позапрошлом веке с бывших польских территорий на Западе Украины, Цензор разразился заголовком: "В Конгресс США избраны двое украинцев".
показать весь комментарий
26.07.2021 17:08 Ответить
Похоже оба - коренные американцы.
Интересы Украины будут защищены.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:18 Ответить
ты ждал Белое Перо?
показать весь комментарий
26.07.2021 20:06 Ответить
Нам треба зрозуміти, що нам необхідно самим захищати свої інтереси. Для цього нам необхідна розумна українська влада.
Тому недопустимо, щоб в нас була олігархія, бо серед олігархів нема жодного українця.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:40 Ответить
І необхідно всім зрозуміти що ми ніколи не знищимо олігархію поки в нас така система виборів, що місця в бюлетенях виборів президента офіційно скуповуються за величезні декілька мільйонні гроші. Так звана "виборча" застава. Ніде в світі такого нема. А хто може за великі гроші їх скуповувати окрім ставленників олігархів? Думайте.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:51 Ответить
Цю величезну, злочинну грошову заставу ввів Кучма, в процесі створення ним олігархічної системи. Ото вона і є головним фундаментом олігархії. Але ні один президент після Кучми не захотів ліквідувати її, бо кожен з них був ставленником олігархії.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:58 Ответить
Розенблюм хорошо вписывается
показать весь комментарий
26.07.2021 21:10 Ответить
 
 