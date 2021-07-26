На должность посла США в Украине претендуют дипломаты Годфри и Розенблюм, - СМИ
Энтони Годфри сейчас занимает должность посла США в Сербии, а Дэниель Розенблюм - посла США в Узбекистане.
Об этом сообщает со ссылкой на источники Zn.ua, информирует Цензор.НЕТ.
Оба посла были назначены на свои должности в 2019 году.
Розенблюм в 2014—2018 года работал заместителем помощника госсекретаря в Бюро госдепа по делам Южной и Центральной Азии. В его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с пятью государствами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. В 2008–2014 годах г-н Розенблюм был координатором содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии.
Годфри до своего назначения послом США в Сербии был заместителем посла Соединенных Штатов в России, а также работал в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока, где отвечал за Ирак.
Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент обещал, что Вашингтон назовет имя будущего посла уже в ближайшие недели.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
))
такая же как между Зильберштейном и Голдманом
А не можна українця за походженням?
Чому євреї ,?
З щирою посмiшкою
Хоч смiйся, хоч плач
Интересы Украины будут защищены.
Тому недопустимо, щоб в нас була олігархія, бо серед олігархів нема жодного українця.