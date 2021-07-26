23-летний парень выпал из вагона во время движения поезда на Львовщине, его госпитализировали с тяжелыми травмами, - Нацполиция

23-летний пассажир поезда "Львов-Мариуполь" во время движения открыл дверь вагона и выпал. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Сегодня, 26 июля, около 03.00, в полицию поступило сообщение от начальника поезда сообщением "Львов-Мариуполь" о том, что во время движения в городе Золочев выпал молодой человек. В результате падения он получил тяжелые травмы.

Личность 23-летнего жителя Хмельницкого установлена. Его госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями.

Предварительно правоохранители выяснили, что мужчина в тамбуре самовольно открыл дверь во время движения поезда, не удержался и выпал из вагона.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ст.128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

