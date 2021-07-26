РУС
Новости
23-летний парень выпал из вагона во время движения поезда на Львовщине, его госпитализировали с тяжелыми травмами, - Нацполиция

23-летний пассажир поезда "Львов-Мариуполь" во время движения открыл дверь вагона и выпал. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня, 26 июля, около 03.00, в полицию поступило сообщение от начальника поезда сообщением "Львов-Мариуполь" о том, что во время движения в городе Золочев выпал молодой человек. В результате падения он получил тяжелые травмы.

Личность 23-летнего жителя Хмельницкого установлена. Его госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями.

Предварительно правоохранители выяснили, что мужчина в тамбуре самовольно открыл дверь во время движения поезда, не удержался и выпал из вагона.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ст.128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Топ комментарии
+7
Пить треба менше!
показать весь комментарий
26.07.2021 16:16 Ответить
+7
100% побили й викинули з вагона.
показать весь комментарий
26.07.2021 17:17 Ответить
+6
100% зевиборець
показать весь комментарий
26.07.2021 16:01 Ответить
Хуже не будет!
показать весь комментарий
26.07.2021 15:56 Ответить
сам? да неужели!
показать весь комментарий
26.07.2021 16:00 Ответить
100% зевиборець
показать весь комментарий
26.07.2021 16:01 Ответить
Как и все местные..
показать весь комментарий
26.07.2021 16:09 Ответить
Интересно, а как они узнали, что он выпал? В три часа ночи отряд не должен был заметить потери бойца
показать весь комментарий
26.07.2021 16:06 Ответить
Пишут же, что выпал в городе.
показать весь комментарий
26.07.2021 16:31 Ответить
Пить треба менше!
показать весь комментарий
26.07.2021 16:16 Ответить
Старина Дарвин-аплодирует стоя.
показать весь комментарий
26.07.2021 16:29 Ответить
Ох уж эта Донецкая область..
показать весь комментарий
26.07.2021 16:42 Ответить
Не, місцевий вулик
показать весь комментарий
26.07.2021 16:46 Ответить
Это Донбасс, деточа. Чем туда ехать лучше ласточкой на рельсы.
показать весь комментарий
26.07.2021 16:51 Ответить
100% побили й викинули з вагона.
показать весь комментарий
26.07.2021 17:17 Ответить
Чудасія ...
показать весь комментарий
26.07.2021 21:16 Ответить
а хотел в туалет срочно..
показать весь комментарий
27.07.2021 01:52 Ответить
 
 