Организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry подозреваются в новых фактах мошенничества, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Организаторы финансовой пирамиды "B2B Jewelry" подозреваются в новых фактах мошенничества. СБУ провела ряд обысков в Киеве, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, правоохранители задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу части из магазинов сети. Кроме того, 4-м кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.

Представителей "B2B Jewelry" подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах "B2B Jewelry". Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Действующий руководитель Днепровского вагоноремонтного завода, вероятно, воевал в рядах "ЛНР". Он - под ночным домашним арестом

В ходе проведения обысков изъяты:

- документы, имеющие доказательственное значение;

- ювелирные изделия;

- печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений;

- мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие необходимую следствию информацию;

- имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.

Также СБУ прекратила работу магазинов "B2B Jewelry", а их помещения опечатаны. Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако, Печерский районный суд. Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезда за границу).

Всем 4-м фигурантам производства сообщено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

- ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами);

- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Популяризации финансовой пирамиды B2B Jewelry способствовали лицензированные НБУ финучреждения, - СБУ

Напомним, 27 августа 2020 в СБУ заявили, что заблокировали деятельность масштабной финансовой пирамиды, организаторы которой успели присвоить более $250 млн. Название правоохранители не уточнили, но на обнародованных ими фото фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и бумаги, похожие на "сертификаты" B2B Jewelry.

По данным СБУ, всего в пирамиду вложились 600 тысяч человек. К организации финансовой сделки причастны более 20 человек. Они привлекли более 100 подконтрольных юридических лиц.

Злоумышленники присвоили более $250 млн посредством покупки элитного движимого и недвижимого имущества, а также инвестирования в подконтрольный бизнес. В частности, они приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью свыше 100 тысяч долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

Позже в Офисе Генпрокурора сообщили, что организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 УКУ).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мошенники обманули 55 тыс. вкладчиков на 150 млн грн с помощью финансовой пирамиды, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

мошенничество (1277) пирамида (29) СБУ (20433)
+3
Чета брюликовыя прокураторы вспомнилися..
показать весь комментарий
26.07.2021 16:15 Ответить
+1
Печерский районый суд.😁👏👏👏
Завидую тем кто там зарабатывает.Творят,что хотят.
показать весь комментарий
26.07.2021 16:14 Ответить
+1
Організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry підозрюють у нових фактах шахрайства, - СБУ - Цензор.НЕТ 8956
показать весь комментарий
26.07.2021 19:14 Ответить
Чета брюликовыя прокураторы вспомнилися..
показать весь комментарий
26.07.2021 16:15 Ответить
Коллэги заложили коллэг..
Так маломного исчо никто нэ брал..
Демпинг...
🤣
показать весь комментарий
26.07.2021 16:19 Ответить
ух "амбасадоры" сколько зарабатывают
показать весь комментарий
26.07.2021 16:51 Ответить
Выпустить,взяв залог в 250 000 000 у.е.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:34 Ответить
Интересно, какая фишка у этой пирамиды...
Заплатите 10% стоимости ювелирного изделия сейчас, а через год, добрые дяди вам его отдадут, да еще сверху денег накинут?
показать весь комментарий
26.07.2021 18:46 Ответить
Ключевые слова "были изъяты"...
показать весь комментарий
26.07.2021 19:27 Ответить
Это не просто фармазонщики)))
Тут сбу вышло на мвд
А мвд на сбу
Прокурорские получают со всех))
показать весь комментарий
26.07.2021 22:19 Ответить
А вам не здається, що В2В це атракціони для 73% виборців Зє-блана?
показать весь комментарий
27.07.2021 09:50 Ответить
 
 