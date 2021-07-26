РУС
Уровень госпитализации больных COVID-19 резко вырос на Херсонщине: вспышку болезни прогнозируют через 2-3 недели, - главный санврач области Ромаскевич

На Херсонщине наблюдается резкий рост уровня госпитализации больных COVID-19. Процент занятых коек больными коронавирусом и пациентами с подозрением пока составляет 9,3%, а вспышку болезни прогнозируют через 2-3 недели.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинформ.

"Да, в области происходит резкий рост уровня госпитализации, это требует реагирования. Хотя в целом количество госпитализированных больных еще невелико. На субботу было 89 занятых коек в больницах первой волны", - сообщил Ромаскевич.

Сейчас, по его словам, в регионе три лечебных учреждения принимают больных коронавирусом - это больницы первой волны (областная инфекционная больница, Херсонская городская больница имени Тропиных и Новокаховская центральная городская больница).

Читайте также: До новой волны COVID-19 осталось не больше месяца, - Радуцкий

Как сообщили "Укринформу" в пресс-службе Херсонской ОГА, по состоянию на 26 июля в учреждениях здравоохранения находится - 105 человек, в том числе 88 человек с COVID-19 и 17 - с подозрением. Всего по области процент занятых коек больными острой респираторной болезнью COVID-19 и пациентов с подозрением составляет 9,3%.

"Если во время первой-второй волны у нас 70% госпитализированных нуждались в кислороде, то сейчас 90%. Увеличилось также необходимое количество так называемого потокового кислорода - если раньше человек нуждался в 10-15 литрах потокового кислорода в минуту, то сейчас - 40-60 литров, так как течение болезни тяжелее", - говорит главный государственный санитарный врач Херсонской области. Пока можно лишь предполагать, идет ли речь о штамме "дельта", ведь в области таких исследований не проводят, а последние данные, которые были переданы из Киева - по состоянию на 20 июня.

Как отметил Ромаскевич, на утро 26 июля 5 новых случаев - это люди, которые пытались сняться с самоизоляции после возвращения из-за границы, большинство прибыли из России.

Он также обеспокоен ситуацией, сложившейся на временно оккупированном полуострове Крым. Ведь КПВВ на админгранице с Крымом ежедневно пересекает около 3 тысяч человек и это означает, что на материковую часть Украины попадает не менее 50-100 потенциально больных COVID-19, и речь идет о штамме "дельта".

Также смотрите: Минздрав призвал беременных женщин прививаться от коронавируса: Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка. ВИДЕО

"Мы надеемся на правительственные решения об ограничении передвижения через админграницу с ВОТ АР Крым, наши предложения были предоставлены ранее - в связи с ситуацией, сложившейся на временно оккупированном полуострове с COVID-19. Речь идет о том, чтобы на полуостров через админграницу пропускали только вакцинированных граждан", - отметил Ромаскевич.

Что касается украинских граждан, проживающих на территории временно оккупированного Крыма, то они, как предлагают в Херсонской области, будут проходить экспресс-тесты на КПВВ (тестирование также просят возобновить) и смогут вакцинироваться на материковой части Украины, добавил главный санврач области.

Он отметил, что вспышку заболеваемости коронавирусом ожидают через 2-3 недели и подчеркнул важность вакцинации для формирования коллективного иммунитета в регионе.

Ромаскевич также отметил, что будет настаивать на том, чтобы учебные заведения, где не будут вакцинированы 80-90% работников, работали только дистанционно.

Также читайте: Еще шесть случаев штамма "дельта" подозревают на Закарпатье: большинство больных были в РФ

"У меня задача - санитарно-эпидемиологическое благополучие на территории области. Разве мы не должны создать безопасные условия для детей, находящихся в учреждениях образования? Если это будут опасные условия, я считаю, что это нарушение прав детей", - заявил Ромаскевич, выразив убеждение, что его предложения поддержит областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

По его словам, улучшилась ситуация с вакцинацией работников учреждений оздоровления и гостиниц двух курортных районов Херсонщины - Скадовского и Генического, наблюдается "четкая тенденция" к росту количества привитых. Сейчас вакцинировались около 40% из 2 500 человек из этой категории, которые находились в списках на вакцинацию (по состоянию на 22 июля таких было четверть - 600 человек).

