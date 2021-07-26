РУС
Экстренное заседание ТКГ из-за обстрелов на Донбассе маловероятно - некоторые представители ОБСЕ пребывают в отпусках, - советник главы ОП

Экстренное заседание ТКГ из-за обстрелов на Донбассе маловероятно - некоторые представители ОБСЕ пребывают в отпусках, - советник главы ОП

Проведение внеочередного экстренного заседания ТКГ в связи с артиллерийским обстрелом позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины российскими наемниками днем 26-го июля маловероятно из-за пребывания некоторых представителей ОБСЕ в плановых отпусках.

Об этом спикер Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас вопрос обсуждается. Но технически, это вряд ли возможно, потому что еще представители ОБСЕ в плановых отпусках", - сказал Арестович.

Он также напомнил, что следующее плановое заседание ТКГ назначено на 26 августа.

Как сообщалось, в понедельник, 26 июля, войска РФ обстреляли позиции украинской армии из запрещенного минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения. В результате 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

Под обстрел вражеской артиллерии попали украинские защитники в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня уже сообщила о направлении письменной ноты в адрес СММ ОБСЕ и МИД Украины.

А где говнокомандующий пропал?
26.07.2021 16:20
Экстренное заседание ТКГ из-за обстрелов на Донбассе маловероятно - некоторые представители ОБСЕ пребывают в отпусках, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 4012
26.07.2021 16:22
У відпустках і все нормально ...
Кожен з ниніших членів ТКГ сходив на г-но коли на кілька днів Порошенко пішов у відпустку.
Де г-командувач?
Чому розслідувачі ткачі, бігуси, гнапи не риють землю, з'ясовуючи де він зараз знаходиться?
26.07.2021 16:24
А где говнокомандующий пропал?
26.07.2021 16:20
Од шоб насовсем...)))
26.07.2021 16:27
А в карцері давали макарони?
26.07.2021 16:27


Экстренное заседание ТКГ из-за обстрелов на Донбассе маловероятно - некоторые представители ОБСЕ пребывают в отпусках, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 8071
26.07.2021 16:36
Есть подозрение, что до 30 числа его будут тюнинговать перед визитом в США. Только непонятно то ли откачивать, толи накачивать. После увидим.
26.07.2021 17:14
Экстренное заседание ТКГ из-за обстрелов на Донбассе маловероятно - некоторые представители ОБСЕ пребывают в отпусках, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 4012
26.07.2021 16:22
ваЗЕлиновая шобла тоже разъехалась по Мальдивам, Турциям, Оманам....
26.07.2021 16:23
Роботуни!!
Може дезеитири??
Напевно...
26.07.2021 16:24
...дезертири...
вибачаюсь..))
26.07.2021 16:25
Аби ж не Порошенко президент.
Семеро поранено, а Зеленський відпочиває.
26.07.2021 17:13
Ксюша, какакуна в штанці вже мало кого цікавить..
Не будь копрофілом..
Хотя, о вкусах не спорят..
🤑
26.07.2021 17:37
У відпустках і все нормально ...
Кожен з ниніших членів ТКГ сходив на г-но коли на кілька днів Порошенко пішов у відпустку.
Де г-командувач?
Чому розслідувачі ткачі, бігуси, гнапи не риють землю, з'ясовуючи де він зараз знаходиться?
26.07.2021 16:24
Навіть якщо він фізично тут, не факт що він з нами.
26.07.2021 16:31
ЦІКАВО НАВІЩО ВАМ Г КОМАНДУВАЧ, Є ЦІЛЕ ШОБЛО ГЕНЕРАЛІВ, І НАВІТЬ БАЙРАКТАРИ, ЧОМУ НЕ НАНЕСЛИ УДАРИ НА ВИПЕРЕДЖЕНЯ, ПИТАНЯ ДО ГЕНЕРАЛІВ ІЗ ЗАРПЛАТАМИ.
26.07.2021 21:27
Отпуска-это святое.Гнать вас ссаными тряпками,дармоедов.
26.07.2021 16:26
Я думал экстренное заседание РНБО под предводительством величайшего! Оказывается все на мальдивах.
26.07.2021 16:26
И не первый раз...
26.07.2021 17:13
Зе теж у відпустці. Але його скоро попустить.
26.07.2021 16:30
Да уже всем понятно, что ТКГ умерла. Люся, ты с зеледентом любищь запах гниющей плоти? Зеледент не рассказал тебе чем пахнет в анальном глазике тупина, в который он заглядывал? Вам, зебилам, нужен конкретный посыл? Так это он и был, читайте учебник "Дипломатия на селе".
26.07.2021 16:32
декотрі головнокомандувачі та члени РНБО перебувають у відпустці
26.07.2021 16:32
пфф...из-за таких пустяков портить людям отпуска а главнокакбыкомандующему настроение?
(сарказм...горький и... черт возьми!!! как эта побрякушка задолбала своими идиотскими и бездумными... выс*рами (пардон)
26.07.2021 16:33
Ай молодець...
Та що там та стрільба, поранені, вбиті??.
В нас відпустки! Літо на дворі!
26.07.2021 16:34
И почему охранники Банков так дружно не уходят в отпуска, еще и всех предупредив?
26.07.2021 16:35
КОГДА СТРАНОЙ ПРАВИТ ШУТ И ЛАРЕЧНИК ТО ЧТО вы ОТ НИХ ХОТИТЕ ПОДПЕВАЛКИ У НИХ ЛЮСИ КОТОРЫЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТОЛЬКО ВЫСЕРЫ И ДЕЛАЮТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДАВНО УМЕРЛА И В СТРАНЕ ТЕАТР АБСУРДА ВКУПЕ С ДУРДОМОМ
26.07.2021 16:38
Як зручно все склалось.
26.07.2021 16:40
Экстренное заседание ТКГ из-за обстрелов на Донбассе маловероятно - некоторые представители ОБСЕ пребывают в отпусках, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 8092
26.07.2021 16:41
фу, пархатая мразь, с детства убивали, рылом в унитазе были на каждой перемене.
26.07.2021 16:44
плять, а відповідати зустрічним вогнем нашим заборонено... Я вже не кажу за упереджувальний.
26.07.2021 16:47
Напевно самий час зробити екстренне засідання народу України. В Києві
26.07.2021 16:52
В 0м6мане ?..
26.07.2021 17:06
Кого-то в окопах утюжат,а кто-то жопы на солнце греет. Прекрасно. Только в этой ситуации надо принимать решение,а не сопли жевать в рассчете на какие-то бессмысленные заседания. Вернуть на передовую снайперов,вернуть БПЛА,сбивать всё,что летает над головами. Только кому решение принять? Кловану? Д'ерьмак категорически против.
26.07.2021 17:15
Сиплого на роботу відкликайте з відпустики...
26.07.2021 17:23
В Европе отдых -- до 1 сентября.
26.07.2021 17:43
Екстрене засідання ТКГ через обстріли на Донбасі малоймовірне - деякі представники ОБСЄ перебувають у відпустках, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 7198
26.07.2021 17:45
Та не ТКГ треба збирати, а всю артилерію ЗСУ і влупити так, щоб сепари рік в себе не могли прийти. Не будьте терпилами, ординці бояться лише сили. Беріть приклад із Ізраїлю.
26.07.2021 18:24
https://twitter.com/ua24uanet

https://twitter.com/EngineerKPI
https://twitter.com/EngineerKPI

Engy Kpi

@EngineerKPI


Какое классное фото. Екстрене засідання ТКГ через обстріли на Донбасі малоймовірне - деякі представники ОБСЄ перебувають у відпустках, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 4888Екстрене засідання ТКГ через обстріли на Донбасі малоймовірне - деякі представники ОБСЄ перебувають у відпустках, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 4888 100% в точку.

БезЦензор - альтернативные новости Украины
@ua24uanet
Превращение мечты в цель или как умирают народы
https://ua24ua.net/prevrashchenie-mechti-v-tsel-tak-umirayut-narodi/
Екстрене засідання ТКГ через обстріли на Донбасі малоймовірне - деякі представники ОБСЄ перебувають у відпустках, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 8471
26.07.2021 18:31
главное - что бы... суки - *******ся не успели.....
26.07.2021 20:31
Людей вбивають, а ці по відпустках. То який сенс утримувати цих безтурботних ледарів?
26.07.2021 22:40
 
 