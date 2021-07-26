Экстренное заседание ТКГ из-за обстрелов на Донбассе маловероятно - некоторые представители ОБСЕ пребывают в отпусках, - советник главы ОП
Проведение внеочередного экстренного заседания ТКГ в связи с артиллерийским обстрелом позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины российскими наемниками днем 26-го июля маловероятно из-за пребывания некоторых представителей ОБСЕ в плановых отпусках.
Об этом спикер Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас вопрос обсуждается. Но технически, это вряд ли возможно, потому что еще представители ОБСЕ в плановых отпусках", - сказал Арестович.
Он также напомнил, что следующее плановое заседание ТКГ назначено на 26 августа.
Как сообщалось, в понедельник, 26 июля, войска РФ обстреляли позиции украинской армии из запрещенного минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения. В результате 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.
Под обстрел вражеской артиллерии попали украинские защитники в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня уже сообщила о направлении письменной ноты в адрес СММ ОБСЕ и МИД Украины.
Може дезеитири??
Напевно...
вибачаюсь..))
Семеро поранено, а Зеленський відпочиває.
Не будь копрофілом..
Хотя, о вкусах не спорят..
🤑
Кожен з ниніших членів ТКГ сходив на г-но коли на кілька днів Порошенко пішов у відпустку.
Де г-командувач?
Чому розслідувачі ткачі, бігуси, гнапи не риють землю, з'ясовуючи де він зараз знаходиться?
(сарказм...горький и... черт возьми!!! как эта побрякушка задолбала своими идиотскими и бездумными... выс*рами (пардон)
Та що там та стрільба, поранені, вбиті??.
В нас відпустки! Літо на дворі!
Engy Kpi
@EngineerKPI
Какое классное фото. 100% в точку.
