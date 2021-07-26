Экстренное заседание ТКГ из-за обстрелов на Донбассе маловероятно - некоторые представители ОБСЕ пребывают в отпусках, - советник главы ОП

Проведение внеочередного экстренного заседания ТКГ в связи с артиллерийским обстрелом позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины российскими наемниками днем 26-го июля маловероятно из-за пребывания некоторых представителей ОБСЕ в плановых отпусках.

Об этом спикер Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас вопрос обсуждается. Но технически, это вряд ли возможно, потому что еще представители ОБСЕ в плановых отпусках", - сказал Арестович.

Он также напомнил, что следующее плановое заседание ТКГ назначено на 26 августа.

Как сообщалось, в понедельник, 26 июля, войска РФ обстреляли позиции украинской армии из запрещенного минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения. В результате 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

Под обстрел вражеской артиллерии попали украинские защитники в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня уже сообщила о направлении письменной ноты в адрес СММ ОБСЕ и МИД Украины.

